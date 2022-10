Voyo má 400.000 předplatitelů, hlásí Nova. Netflix stoupl na 223 milionů abonentů

Ve chvíli, kdy v pražském sídle televize Prima začala tisková konference k jejím letošním úspěchům a obchodní politice na příští rok, oznámila konkurenční televize Nova poprvé oficiálně, jaký je zájem o její placenou videotéku. Do platformy Voyo začala Nova masivněji investovat předloni, s cílem získat pro ni v Česku a na Slovensku do roku 2026 milion abonentů. Nyní hlásí, že překročila milník 400.000 předplatitelů v obou zemích. „Ti v průměru tráví na Voyu víc než 12 hodin týdně,“ uvádí Nova. Kolik je abonentů v Česku a kolik na Slovensku, neuvádí. Pokud vyjdeme z toho, že měsíční předplatné Voya stojí 159 Kč, znamená to při oznámené výši předplatitelské báze tržby téměř 64 milionů za měsíc.

„Naše sázka na prémiový lokální obsah v kombinaci s nejpestřejší nabídkou českých filmů a špičkových akvizičních titulů byla správnou volbou,“ prohlašuje ředitelka programu Novy a Voya Silvia Majeská. „Voyo chce stát vedle těch největších hráčů na trhu jako nejsilnější lokální služba, která nabízí uživatelům nejvíce českých filmů a seriálů,“ připomněl Daniel Grunt, šéf digitálních aktivit skupiny CME, matky Novy. „Je celosvětovým trendem, že si domácnosti předplácí více služeb SVOD. Očekáváme, že v roce 2025 to budou v průměru tři. Voyo chce být jednou z nich.“

Voyo nabízí svým předplatitelům archiv vlastní tvorby Novy, množství českých filmů, živé vysílání svých stanic, včetně placených sportovních, a od loňska také originální série. Ještě letos přinese komediální seriál Gumy s Richardem Krajčem a Davidem Švehlíkem a minisérii Král Šumavy: Fantom temného kraje režiséra a producenta Davida Ondříčka. Příští rok nabídne druhou řadu minisérie Iveta, akční thriller Extraktoři či komediální seriál Sex O’Clock.

Vedoucí Netflix zastavil odliv předplatitelů

Čerstvá čísla oznámila rovněž přední globální streamovací platforma Netflix. Ta ke konci třetího letošní čtvrtletí registrovala celosvětově přes 223 milionů předplatitelů a zároveň očekává, že ke konci roku jich bude mít na 228 milionů. Zastavila tak úbytek předplatitelů: před rokem toutéž dobou jich Netflix měl 213 milionů, následující tři kvartály jejich počet osciloval kolem 221 milionů, přičemž během letošního první pololetí klesl celkem o 1,2 milionu.

Čistý kvartální zisk provozovatele amerického Netflixu ve třetím kvartálu meziročně klesl o 4 % na 1,4 miliardy dolarů (zhruba 35 miliard Kč), firma ale zvýšila tržby o 6 % na 7,9 miliardy dolarů. Firma to v úterý oznámila akcionářům, její akcie na výsledky zareagovaly růstem o víc než 14 %.

„Díkybohu máme období poklesu za sebou,“ uvedl spoluředitel podniku Reed Hastings. Firma se podle něj musí dál soustředit na obsah, marketing a nabídku levnějšího předplatného s reklamou, který se ve vybraných zemích (Česko mezi nimi není) chystá spustit začátkem listopadu.