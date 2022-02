Voyo přinese Ondříčkovu minisérii Král Šumavy

Dalším z původních děl, která mají letos vzniknout pro placenou videotéku Voyo, bude nová verze Krále Šumavy, příběhu o proslulém šumavském převaděči, který ve stejnojmenném filmu z roku 1959 využil režisér Karel Kachyňa. Novinka se brzy začne natáčet v režii Davida Ondříčka v jeho produkční firmě Lucky Man Films a bude mít podobu třídílné minisérie. V rozhovoru s Médiářem to řekl Michal Reitler, ředitel vývoje obsahu televize Nova, která Voyo provozuje a od loňska do něj masivně investuje. „Rádi bychom tuto minisérii divákům nabídli už na podzim,“ uvedl Reitler.

„Mimořádně lákavé na tom je, že Král Šumavy je pro spoustu lidí hrdina a pro jiné člověk, který řadě jiných zničil život. Byl to ale především kluk, co zprvu nedovedl jiným bránit jít svobodně, kam chtějí. Časem vznikl až mýtický hrdina, stejně jako je Šumava naše mystické prostředí,“ podotkl Michal Reitler. „Je nabité tajemstvím, děly se tam příšerné krutosti, stejně jako to byla světová hranice chránící Východ před Západem a naopak. Kdyby Spielberg věděl o Králi Šumavy, pravděpodobně by ho chtěl točit.“

Už v roce 2013 bylo oznámeno, že příběh bude točit režisér Radim Špaček jako televizní minisérii o Josefu Hasilovi, a to podle úspěšné knihy Návrat Krále Šumavy od Davida Jana Žáka. Mezi uchazeči o adaptaci byl tehdy také David Ondříček. Televizní dílo ale tehdy nevzniklo. „Cesta látky byla složitá. Práva na adaptaci románu i osobnostní práva má nakonec Lucky Man Films, na adaptaci spolupracuje s autorem bestselleru Davidem Janem Žákem. Jsem v kontaktu se synem pana Josefa Hasila,“ říká Michal Reitler.

Ten patří k nejvýraznějším tvůrcům televizních seriálů a filmů v Česku. Na Novu, kde v roce 2006 stál u zrodu „nekonečného“ seriálu Ulice, se loni vrátil z České televize. Tam od roku 2012 působil jako kreativní producent. V jeho tvůrčí skupině vznikly Případy 1. oddělení, Nevinné lži, Svět pod hlavou, Most!, Ochránce či teď odvysílané Devadesátky nebo televizní snímky Metanol a Dukla 61. Právě Duklu režíroval David Ondříček, který loni přišel s filmem Zátopek a v minulosti stál za filmy Šeptej, Samotáři, Jedna ruka netleská, Grandhotel a Ve stínu.

K novince David Ondříček uvádí: „Kachyňův film Král Šumavy z roku 1959 viděly více než čtyři miliony diváků v kině. Něco neuvěřitelného. Jako malý kluk jsem byl tímto filmem naprosto fascinován. Často jsme si hráli v noci v lese na Galapetra a esenbáky. Až později jsem pochopil zrůdnost komunistické propagandy. Jsem nesmírně šťastný, že mám příležitost tento strhující příběh pravdivě natočit.“

Celý rozhovor s Michalem Reitlerem čtěte brzy na Médiáři