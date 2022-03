Voyo uvádí komediální seriál Národní házená

V nabídce placené videotéky Voyo televize Nova se dnes objevily první dvě epizody komediálního seriálu Národní házená. Sérii celkem o osmi dílech ze sportovního prostředí režíroval Vladimír Skórka a Michal Suchánek, Suchánek také podle námětu Daniela Strejce napsal scénář a ztvárňuje jednu z hlavních rolí. V seriálu se dál objevují Václav Neužil, Jakub Špalek, Martin Pechlát, Jiří Langmajer, Petr Vršek, Filip Kaňkovský, Marek Taclík, Veronika Žilková nebo Jitka Schneiderová. Vždy dva nové díly uvede Voyo každý následující pátek.

Děj seriálu se odehrává v malém městečku, které bývalo baštou národní házené. Svérázná partička přátel při vzájemných setkáních vzpomíná na staré zlaté časy, kdy v této pozapomenuté sportovní disciplíně společně vyhráli mistrovský titul. Z letargie všedních dnů vytrhne partu kamarádů pozvánka na veteránské klubové mistrovství na Slovensku a s vidinou obnovy zašlé slávy se starý tým dává dohromady a začíná s tréninkem.

„Seriál je o partě kamarádů, kteří mají své rodiny, své životy, své průšvihy, ale spojuje je láska ke sportu, který hrávali a měli pocit, že se kolem něj točí svět. Ve skutečnosti se kolem něj, možná kdysi, točilo jen jejich město,“ říká spolurežisér a autor scénáře Suchánek. „Při čtení scénáře jsem zjistil, že Michal kromě těch Partiček, Tele Tele a dalších ‚divočinek‘ umí napsat i něco, co má v sobě takový krásný, jemný chlapský humor, a to mi na tom úplně učarovalo,“ vyznal se režisér Skórka, který v minulosti režíroval seriály Lajna, Skoro na mizině nebo Co ste hasiči.

Seriál vznikl pod značkou Voyo Originál v produkci Unit + Sofa a One Movie. Producenty byli Jan Hlavsa a Martin Tošenovský, kreativními producenty pak Tomáš Vach a Strejc, který se podílel i na zmíněné Lajně. Kreativní producentkou TV Nova byla Lenka Szántó.

