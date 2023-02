Vydavatel Finmagu a Heroine vybírá investora. „Abychom spolu rostli,“ říká šéf Next Page Media

Mediální firma Next Page Media, která produkuje online tituly Peníze.cz, Peniaze.sk a také časopisy Finmag, Heroine a Football Club s jejich weby, plánuje v letošním roce dokončit vstup investora. Ten by měl ve firmě získat menšinový podíl a za něj vydavatelství pomoci s dalším růstem. „Neděláme to primárně pro peníze, ale abychom se dokázali posunout dál, našli někoho, kdo nám pomůže růst v návštěvnosti a nových projektech a my naopak jemu v byznysu,“ nastínil ředitel Next Page Media Martin Vlnas v rozhovoru pro Médiář. Jak také řekl, proces výběru probíhá: „Momentálně komunikujeme s dvěma firmami.“ Specifikovat je nechtěl. „Mediální dům to není a finanční instituce taky ne,“ podotkl jen.

Next Page Media, která do předloňska nesla název Partners Media, spadá pod finančně-poradenskou skupinu Partners v čele s Radimem Lukešem a Petrem Borkovcem. Momentálně ji vlastní společnost Partners HoldCo, vzniklá začátkem loňského roku 2022 odštěpením od Partners Financial Services, jejíž se zároveň stala mateřskou společností. Vlnas v Partners HoldCo vlastní desetiny procent, po vstupu investora hodlá tento podíl vyměnit za poměrově větší část - v řádu desítek procent - přímo ve vydavatelské firmě Next Page Media. Do té by rovněž vstupoval nově vybraný investor a partner. „Vstup investora plánujeme dokončit v letošním roce. Může se to povést, nemusí se to povést. Je tam spousta neznámých. Když přijde někdo, jehož nabídka bude dávat smysl, půjdeme do toho s Petrem Borkovcem rádi, když ne, je tam cesta, že Next Page Media zůstane pod skupinou Partners, s tím, že menší část bych vlastnil já a část akcií rozdal mezi zaměstnance,“ řekl Martin Vlnas.

Next Page Media letos posílila obchodní oddělení (Denisa Olšavská, Silvia Sedláková, Tereza Petáková), loni najala novou ředitelku redakcí (Zuzana Kleknerová), šéfredaktorku Finmagu (Adéla Vopěnková) i šéfku webové verze Heroine (Veronika Vlachová). Rok předtím expandovala na Slovensko, s využitím „finančních“ domén po zkrachovalé Mladé frontě.

Obratově se vydavatelská firma za posledních šest let ztrojnásobila. Zatímco v roce 2017 utržila 15 milionů Kč, za loňský rok to podle Vlnase má být mezi 46 a 48 miliony. Hospodářský výsledek zůstává v posledních letech mínusový, právě v zájmu investic do dalšího růstu. Cílem je do pěti let dosáhnout obratu sta milionů korun se ziskem aspoň 12 milionů, což je hranice úspěchu stanovená právě pro partnerství s novým investorem.

Hospodaření Next Page Media, v milionech Kč

rok 2017 2018 2019 2020 2021 2022 obrat 15 22 24 26 37 46-48 hospodářský výsledek 1 2 2 -3 -3 ztráta

Zaokrouhleno. Zdroj: účetní závěrky společnosti, vyjádření ředitele

Poslechněte si rozhovor s Martinem Vlnasem

Jaké jsou byznysové plány Next Page Media do dalších let a jaké nové segmenty chce firma i s novými tituly obsadit?

Jaký je o tituly Finmag, Heroine či Football Club zájem u čtenářů a z čeho mají nejvíc inzertních peněz?

A také: jak fungování menších médií na internetu ovládá Seznam a co všechno z toho plyne?

