Vydavatelství A 11 kupuje Regionální televizi

Mediální dům A 11 v čele s Alešem Zavoralem ovládne firmu Regionální televize CZ, která provozuje stejnojmenný televizní program zaměření na lokální témata a tvorbu. Ve firmě, která drží licenci, bude mít po vypořádání transakce 60 %. Dalších 20 % si ponechá zakladatelka a ředitelka televize Eva Stejskalová a zbylých 20 % zůstane vydavatelství Our Media, které z většiny vlastní Synot Invest Limited Iva Valenty a menšinový podíl v něm má mediální matador Michal Voráček. Médiáři to v rozhovoru potvrdil Aleš Zavoral. Cenu nezveřejnil.

„Už dlouho jsme uvažovali o dalším průniku do mediálního světa, televize nám chyběla,“ předeslal. „Má dobrá čísla, je v plusu, v zisku. Je to přesně to, co jsme na trhu hledali,“ tvrdí o nové akvizici. Tu ještě musí posvětit rada pro vysílání, která už obdržela žádost o změnu vlastnické struktury. Regionální televizi dosud spoluvlastnili Stejskalová (50 %) napůl s Valentou a Voráčkem (Our Media 30 %, Synot Invest Limited 20 %). Ti do Regionální televize vstupovali zhruba před pěti lety, poté, co padl její chystaný deal s investiční skupinou Penta, respektive s vydavatelství Vltava Labe Media, které mělo lokální televizi ovládnout.

Po aktuální transakci se nemá měnit management ani obsah, který televize přináší. „Eva určitě bude dál v čele, dělá to dobře,“ říká Zavoral. „V televizi nemusíme dělat žádné velké změny. Jen přineseme nové obchodní příležitosti, nové peníze, abychom do jejího rozvoje mohli následně investovat a posouvat ji dál,“ plánuje. Další rozvoj se chystá v synergii s celorepublikovou sítí bezplatných tištěných týdeníků Náš region, kterou A 11 nedávno zkompletovala, v obchodní rovině půjde o balíčkování inzerce: „Bude to lukrativní pro naše menší a střední klienty, kteří inzerují v Našem regionu. Jejich poptávka nás vlastně vedla k tomu, abychom se poohlédli po televizi.“

Zkompletování celorepublikové sítě zdarma rozdávaných novin Náš region bylo podle Zavorala hlavním faktorem, díky němuž A 11 loni výrazně zvýšila obrat. Ten v roce 2021 činil kolem 300 milionů Kč při zhruba desetimilionovém provozním zisku, zatímco předloni ještě před covidem plánovala tržby kolem 90 milionů.

Novým spolumajitelem A 11, kterou dosud vlastnil sám Zavoral, se letos stal Daniel Šopov. Je nově vlastníkem 50 % akciové společnosti A 11 Group, která vlastní vydavatelskou firmu A 11. Vstup spolumajitele Zavoral zdůvodňuje tím, že podnik musí být silnější ve financování, mimo jiné si umět rychle zajistit peníze od bank na další růst. „Budujeme skupinu, která by měla být silná i v dalších segmentech,“ mluví o rozkročení do segmentů zprostředkování dodávek energií, developmentu či zdravotnictví, „média se nám k tomu hodí.“

Regionální televizi je letos 10 let Regionální televize si letos 1. dubna připomněla 10 let od zahájení vysílání. Jde o celostátní tematický program věnovaný pozitivnímu regionálnímu zpravodajství a zajímavostem z moravských, českých a slezských regionů a zpravodajsky pokrývá všechny kraje Česka. Za dobu svého fungování stanice odvysílala desetitisíce reportáží z regionů a stovky zpravodajských, dokumentárních a publicistických pořadů. Regionální televize začínala na satelitu Astra 3B, postupně byla zařazována do dalších platforem a čtyři roky byla šířena také v pozemním digitálním vysílání ve všech regionech. Těsně před pandemií covidu pozemní vysílání opustila a návrat do něj už neplánuje. „Nadále zůstáváme součástí tradičního satelitního vysílání, nicméně s nástupem 5G sítí budou hrát stále větší roli internet a IPTV na úkor tradičních platforem, proto se snažíme více soustředit na kvalitu obsahu, který je pro divácký potenciál důležitější,“ uvedla letos na jaře Eva Stejskalová, zakladatelka a ředitelka televize. Vedle tradičních magazínů a formátů tak v poslední době vznikly nové projekty jako je S ženskou za kniplem, Mistři zapomenutých řemesel, Fascinující svět nanotechnologií či cyklus pro gurmány a milovníky domácích produktů Ivanova farma.

Poslechněte si rozhovor s Alešem Zavoralem