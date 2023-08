Výkonnější, bezpečnější a zábavnější. To je multimediální Android chat

Výhod má nový chat hned několik. Nikdy neskončí ve spamu, notifikace se zobrazí i na uzamčené obrazovce, do zprávy můžete umístit obrázky, videa nebo gify a kromě toho nabízí akční tlačítka, díky kterým vám může zákazník třeba rovnou zavolat.

„Narozdíl od běžných zpráv nebo e-mailů lze do chatu umístit spoustu interaktivních prvků. Příjemce si může rovnou ve zprávě prohlédnout rolovací nabídku, zhlédnout video nebo vytočit telefonní číslo inzerenta,“ říká Radovan Oprendek, manažer O2 Media. Navíc se jedná o novinku, takže s takovým formátem určitě zaujmete. „To jsme si také ověřili v kampaních pro Rohlík, Raiffeisenbank, Fly For Fun nebo Dluhopisy.cz, které dosáhly až 11 , 8% míry prokliku,“ dodává Oprendek.

Proč právě multimediální chat?

Komunikace v moderním vizuálu a možnost personalizace. Vaše zprávy nikdy neskončí ve spamové složce. To jsou hlavní důvody, proč Android chat znamená průlom především v obchodní komunikaci. Součástí jednoho marketingového sdělení může být nabídka a prodej zboží, technická podpora, jednoduchý průzkum spokojenosti nebo třeba chatbot. Zákazník má tak možnost sledovat veškerou komunikaci na jednom jediném místě.

„Pokud víte, co chcete říct a máte jasně daný cíl kampaně, náš tým pro vás celou zprávu sestaví od textace, až po nejvhodnější cílení. A to i za použití umělé inteligence. Pro ještě lepší výsledek lze do kampaně zapojit více na sebe navazujících reklamních formátů, kterými oslovíte nové kontakty v různých částech dne,“ dodává Věra Vávrová Vithová, manažerka pro klíčové klienty O2 Media.

A jak můžete chat využít právě vy? Vlastníte e-shop? Umístěte do zprávy nabídku produktů včetně obrázků. Podnikáte ve finančním sektoru? Nabídku vašich služeb můžete ukázat v interaktivním menu přímo ve zprávě. Nabízíte zážitky? Přidejte video, které zaujme a přiveďte zákazníky na svůj web.

Teď už nezbývá nic jiného než si připravit základní sdělení, obrázek v odpovídajícím formátu a pár informací o vaší cílové skupině. O vše ostatní se postará tým O2 Media.

Chci získat náskok před konkurencí

Text je součástí placené spolupráce se společností O2 Media