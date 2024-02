Vysílací stožáry na východ od Prahy si pronajmeme, říká RTI k digitální síti pro rádia

Druhá celostátní síť pro digitální rádia – konkurent multiplexu Českých Radiokomunikací – bude do značné míry závislá na sdílení vysílacích lokalit s dalšími operátory rozhlasových multiplexů. Společnost RTI cz, která v aukci Českého telekomunikačního úřadu vydražila síť C s pokrytím celého Česka, totiž nepočítá, že by kvůli ní stavěla nové vysílače. Sama provozuje stožáry v západních a jižních Čechách, ale výstavbu dalších neplánuje. Médiáři to řekl jednatel a majitel RTI cz Václav Ježek.

„Určitě nebudeme stavět vlastní stožáry, to jsme si po dobu třinácti let už zažili. Vybudovali jsme šest vlastních vysílacích středisek – Čerchov, Plzeň-Sylván, Javorník, Doubrava, Klínovec, Železná Ruda. V budoucnu počítáme využít vysílací střediska od jiných operátorů. Vybudovat takové vysílací středisko, včetně všech povolení, totiž trvá roky,“ vysvětlil Ježek s tím, že celoplošnou síť C společnost nejprve spustí v regionech, kde má vlastní stožáry. „Na druhou část, což je od Prahy na východ, využijeme sdíleného vysílání z už vybudovaných stanovišť ostatních operátorů, se kterými jsme v jednání,“ dodal šéf RTI cz.

Regionální odpojování půjde, operátor ho ale nechce

Vysílací síť C je koncipovaná jinak než celoplošná síť B, kterou vydražily České Radiokomunikace. Na většině území republiky umožňuje vytvořit jednofrekvenční síť na jediném kanálu (9B nebo 9D) a pro Prahu a střední Čechy má samostatný kanál 8D. Neznamená to však, že by multiplex neumožňoval regionální odpojování po krajích, které rádia hojně využívají kvůli prodeji regionální reklamy. „Celoplošná síť C umožňuje též regionalizovat, nicméně touto cestou se nechceme vydávat, protože stávající FM vysílání je precizně regionalizováno a má své posluchače,“ říká však Václav Ježek. Rádia zapojená do této sítě by tedy měla být především celoplošná bez regionálních mutací zpráv či reklamy.

„Naše síť C má jednu obrovskou výhodu. Je celoplošná a zároveň regionalizovatelná podle přání našich klientů – rozhlasových stanic. V každém regionu si totiž můžeme zvolit – jako jediní ze všech vítězů – na kterém z kanálů 9B nebo 9D budeme vysílat. Ve středních Čechách a Praze máme samostatný regionální blok 8D. Zjednodušeně řečeno, pouze v naší síti lze vysílat celoplošně s patřičnými regionálními odpojováky pro vysílání jednotlivých územních celků, jak se zformovaly za roky analogového vysílání,“ míní Ježek, který se však domnívá, že celoplošná síť DAB+ by měla přinést nadstandardní tematické stanice s novým obsahem a přesahem oslovujícím posluchače právě v celé republice.

S faktem, že RTI cz vysoutěžila právě tuto celoplošnou síť, je Ježek podle svých slov spokojen: „Odpovídá to našim představám. Už čtrnáct let, od doby L-bandu [digitální rozhlasové vysílání v L-pásmu, které se kvůli nižší efektivitě později opouštělo – pozn. red.] se DAB zabýváme v regionech Karlovarského, Jihočeského, Plzeňského kraje a Prahy. V aukci jsme měli šanci se zúčastnit soutěže o celoplošnou síť, tu se nám podařilo získat, tudíž jsme s výsledkem spokojeni.“ Dosavadní digitální rozhlasové vysílání ve zmiňovaných regionech bude muset RTI cz přeladit na vysílací kanály vysoutěžené celoplošné sítě, protože platnost individuálních oprávnění pro využívání kmitočtů mu vyprší na konci letošního roku.

„Český rozhlas si chceme udržet“

„Stávající individuální oprávnění platí do konce roku 2024, prodloužit je není šance, protože proběhla soutěž. Předpokládáme, že překlopíme stanoviště, které jsme během let vybudovali, na nové kmitočty celoplošné sítě s výrazným posílením výkonů,“ popisuje Václav Ježek. Dočasné digitální rozhlasové sítě totiž byly omezeny maximálním výkonem vysílače 1 kW. Majitel RTI cz je přesvědčen, že se firmě podaří splnit rozvojová kritéria aukce, tedy že do půldruhého roku celoplošná síť C pokryje nejméně 50 % populace Česka a polovinu dálnic a rychlostních komunikací. Do dalšího roka má toto pokrytí stoupnout aspoň na 80 % obyvatel Česka a dálnic a rychlostních komunikací. Naopak, RTI cz počítá s rychlejší výstavbou. „Budeme se síť snažit ji zprovoznit dříve, při realizaci využíváme nejmodernější dostupnou technologii a bude také záležet na dodávkách od partnerských firem. V záloze máme zákonnou lhůtu dle podmínek aukce Českého telekomunikačního úřadu,“ doplnil Václav Ježek.

Plzeňská firma už také vyjednává s potenciálními zákazníky pro svoji síť. „Předběžný zájem klientů registrujeme, jednáme s nimi,“ potvrdil Václav Ježek. Nyní prostřednictvím digitálních sítí RTI cz vysílají Radio 1, Rádio Proglas, Rádio 7, Radio Beat, Signál, DAB Plus Top 40 a Český rozhlas Karlovy Vary. Regionální studio veřejnoprávního rozhlasu tuto síť využívá kvůli malé kapacitě vlastního celoplošného multiplexu ČRo DAB+, kde se do české části sítě nevešla všechna krajská studia. RTI cz by si ráda tohoto zákazníka udržela i po spuštění svojí celoplošné sítě: „Stávající digitální vysílání, které pro Český rozhlas zajišťujeme, chceme do budoucna zajišťovat dál, jelikož se pro nás jedná o prestižního klienta.“

„Digitální rádio přichází s dvacetiletým zpožděním“

