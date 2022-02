Vzniká internetová televize Vox TV, budují ji Petr Kubelík a Gabriela Sedláčková

Moderátor populárního online pořadu Mr. Kubelík Show chystá vlastní internetovou televizi Vox TV, která má začít s dvacítkou původních pořadů. Tým okolo Petra Kubelíka na televizi vybral od fanoušků skoro 1,5 milionu Kč, peníze chce využít zejména na vybudování vlastního videoportálu, který bude opatřený platební bránou. Hotový má být do půl roku, do té doby bude televize publikovat část z chystaných pořadů na svém kanálu na YouTube. Původní talk show naopak skončí, Kubelík se totiž autorsky rozešel s jejím spolutvůrcem.

„Na platformě bude v okamžiku spuštění 20 pořadů. Části videí bude zdarma s reklamami, část bude za paywallem, některé pořady budou pouze placené,“ popisuje záměr Kubelík. Termín spuštění platformy zatím neví, nejpozději by to mělo být do půl roku. Takovou dobu má televize na dodání „odměn“ necelé tisícovce lidí, kteří jí poslali peníze na HitHitu. Vox TV podle Kubelíka aspiruje na vyšší jednotky tisíců předplatitelů, výši měsíčního abonmá zatím nechce uvádět s tím, že nad ní tým stále uvažuje. „Byl bych rád, kdyby tady za dva roky byl Stream, Mall.tv a Vox TV. To je meta, kam bychom to rádi dotáhli,“ říká Kubelík. Zmíněný Stream patřící Seznamu publikuje veškerý obsah zdarma, Seznam ale nabízí možnost odstranění reklam –⁠ i ze Streamu –⁠ za 29 Kč měsíčně. Mall.tv mediálního domu Czech News Center byla dlouho též celá zdarma, v prosinci ale zavedla verzi Premium. Předplatitelé dostanou za 129 Kč měsíčně také videa bez reklam a pak bonusové epizody Mikýřovy úžasné pouti internetem a pořadů komika Luďka Staňka a architekta Adama Gebriana.

Podstatnou část z dvacítky pořadů Vox TV mají tvořit různé druhy rozhovorů, některé z nich jsou už k vidění na YouTube. Videorozhovory dnes nabízí řada zpravodajských portálů či kanálů na YouTube, Vox TV se má odlišovat pestrým výběrem moderátorů. Hosty si k sobě zvou lidé jako videoherní designér Daniel Vávra, youtuber žijící ve Spojených státech Michal Šopor, někdejší automobilový závodník Filip Turek nebo herec Vladimír Škultéty známý jako Čočkin ze seriálu Most!

YouTube by „devadesátkový humor“ nedovolil

Publicistickou sekci má na starosti Gabriela Sedláčková, které některé pořady bude i moderovat. Devizou podle ní má být také rozsah interview. „Chceme vyplnit díru na trhu a uvádět rozhovory, které probírají něco hodně podrobně. Chceme opravdu dlouhé rozhovory, kde si lidé vyslechnou názory odborníků z obou stran a udělají si názor sami,“ říká Sedláčková. Profesně působí jako majitelka baru, mluvčí Konzervativní strany a projektová manažerka Společnosti pro obranu svobody projevu, konzervativní neziskovky, kterou spoluzaložil zmíněný vývojář Daniel Vávra. Kubelík s oběma dělal loni rozhovor, při kterém se seznámili a následně připravili nový projekt. Sedláčkové patří v televizi desetinový podíl, většinových 90 % má Kubelík. Vávra stejně jako zbývající moderátoři působí jako externista.

„Náš společný jmenovatel je svoboda projevu,“ říká Sedláčková. Názorovou otevřenost postuluje Vox i ve svém podtitulu Televizi bez názorové cenzury. Sedláčková přitom uznává, že většina lidí spojených s dosavadní produkcí Vox TV platí za konzervativně založené. „Pro nás bylo snazší na začátku oslovit lidi, kteří jsou z našeho názorového spektra. Nějakou dobu trvá, než si vybudujeme důvěru a relevanci. Už teď nám ale začínají přijímat pozvánky hosté, kteří je dosud odmítali,“ říká šéfka publicistiky.

Kubelík, který se sám označuje za „devedesátkového liberála“, má na starosti zejména zábavní tvorbu. Vedle poslední řady Mr. Kubelík Show chystá i hrané skeče. „Chci udělat něco jako Českou sodu, ne v tom formátu, ale stylu humoru. To znamená devadesátkový nekorektní humor, který bude šít opravdu do všeho, nic nám nebude svaté. Na YouTube jsme s tím ale bez šance,“ popisuje plány Kubelík. Globální platforma podle něho videa obsahující „nekorektní humor“ a „názory přes čáru“ maže či znemožňuje jejich monetizaci. Právě kvůli tomu chystá vlastní portál. „Od chvíle, kdy jsem vlezl na YouTube, jsem přemýšlel, jak ho opustit. Rychle jsem viděl, že to není bezpečné místo pro obsah, který mám rád,“ říká Kubelík, který se v minulosti živil hlavně jako skladatel filmové hudby.

Rozchod kvůli politice

Na internetu se proslavil díky pořadu Mr. Kubelík Show, kam si zval hosty, s nimiž během rozhovorů ochutnával pálivá jídla. Jde o kopii populární americké série Hot Ones, do Česka ji přenesl Kubelíkův kolega Luboš Bečička. Ten byl producentem tuzemského pořadu, Kubelík ho moderoval. Oba se ale loni rozešli, neshodovali se na směřování kanálu na YouTube. Bečička se nechtěl pouštět do politiky. „Jsem očkovaný, proevropský člověk a podnikatel a moc dobře vím, že když jde člověk dělat politické věci, vždy to skončí blbě. To nebyla moje cesta,“ komentuje odluku Bečička.

Bečička si nechal firmu a e-shop produkty spojenými s pořadem, Kubelík kanál na YouTube, který přejmenoval z původního Wolfstreet Bros na Vox TV. I Bečička na YouTube pokračuje, má svůj kanál Wolfstreet TV, kde zkouší nové formáty. „Vzal jsem svůj starý kanál, kam jsem nahrával vlogy, rebrandoval ho a sleduju, co to udělá. Přemýšlím, že některé pořady vezmu a zkusím je nabídnout nějakému mediálnímu domu,“ zvažuje Bečička. Teď se, jak říká, soustředí na stand-up turné s Tigranem Hovakimyanem a Jiřím Jakimou, s nímž budou objíždět tuzemské kinosály: „Bude to kombinovat živé vystoupení a filmové skeče. Na tom děláme poslední půl rok intenzivně. Pořady točíme, abychom nevyšli ze cviku.“

Alternativu k YouTube staví i StandaShow

Bečičkův nový kanál odebírá necelých 11.000 lidí, Kubelíkovi zůstal účet s 95.000 odběratelů. Pro srovnání: StandaShow, jeden z nejznámějších tuzemských kanálů publikující pravidelné rozhovory, odebírá 132.000 lidí. Mezi StandaShow a Vox TV je víc podobností. Stanislav Hruška, tvůrce StandaShow, měl svého času ze všech Čechů nejvíc předplatitelů na platformě Patreon, kde si za plné verze rozhovorů platilo na 3.600 lidí. Stejný model – plná verze rozhovoru pouze pro předplatitele, část zdarma na YouTube – razila i Mr. Kubelík Show. Její účet na Patreonu dnes eviduje 461 „patronů“.

Uvedené počty abonentů StandaShow pocházejí z loňského června, dnes má údaj skrytý. Mezitím totiž spustil vlastní platformu pojmenovanou Talk TV, na které vedle Hruškových rozhovorů vychází i čtyři pořady dalších tvůrců. Vlastní portál spustil Hruška také v reakci na pravidla YouTube, které v rozhovoru pro Médiář označil za „šílené“. „Pokud mám pravdu a podmínky na YouTube pro některé opravdu nejsou dobré, musí alternativa přece fungovat. I proto zakládám svůj portál,“ vysvětloval loni v červnu. Předplatné na jeho Talk TV vychází na 159 Kč.

Vybudování alternativy k YouTube uvádí jako svůj dlouhodobý plán i Kubelík. „Nemůžeme samozřejmě konkurovat obsahem, ale youtubeři by u nás měli úplnou svobodu, co chtějí dělat. Pro nás jsou jedinými hranicemi české zákony,“ říká. Záležet ale bude na zájmu publika o předplatné, na vývoj kvalitních pořadů bude Vox TV podle jejího šéfa potřebovat řádově víc milionů, než kolik zatím vybrala: „Budeme jednat s různými investory, ale byl bych rád, kdyby si to financovali lidi. Proto budeme mít paywall.“ Potenciální investor by podle něho nedostal podíl ve firmě, aby nemohl ovlivňovat obsah, museli by se dohodnout na něčem jiném.

Předplatitele chce dnes každý

Peníze digitálním tvůrcům někdy poslala desetina českých uživatelů internetu. Ukázal to průzkum, který pro Médiář provedla loni v červenci agentura Nielsen Admosphere na Českém národním panelu. Dvě třetiny z nich někdy poslaly jednorázovou platbu, která bývá typická během streamů na platformách typu Twitch a YouTube. Téměř polovina z nich vyzkoušela pravidelné předplatné. Abonmá respondenti nejčastěji spojovali s americkou platformou Patreon. Té v posledních měsících přibyla tuzemská konkurence fungující též na principu předplatného. Jde o HeroHero, Pickey a Gazetisto. Na všech publikují jednotliví tvůrci, kteří si sami určují výši abonmá, z něhož si platforma bere podíl.

Patrně nejvíc Čechy s digitálním předplatným ale v poslední době seznámila televize Nova, která začala mohutně investovat do své streamovací platformy Voyo. Dnes eviduje kolem 350.000 platících diváků. Předplatné vychází stejně jako u Hruškovy Talk TV na 159 Kč měsíčně. Tolik stojí i platforma HBO Go, která se na začátku března změní na HBO Max a pro stávající předplatitele zlevní na 132 Kč, od nových si naopak po měsíci bude účtovat 199 Kč. Tolik stojí nejlevnější tarif světově nejpopulárnější streamovací služby Netflixu. Globální hráči nezveřejňují počty tuzemských předplatitelů. V létě jim každopádně přibyde konkurence, když přijde také Disney+. V neposlední řadě o předplatitele bojují některé zpravodajské weby či portály s videorozhovory typu DVTV.