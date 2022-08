Vzniká McCann Media. Novou divizi McCannu povede Petra Pipková

Reklamní agentura McCann Prague zakládá novou jednotku nazvanou McCann Media. Ta si klade za cíl pro klienty identifikovat nejlepší segmenty spotřebitelů a optimální způsoby, jak s nimi navázat kontakt a zapojit je. „Spotřebitelé už nejsou k zastižení primárně v klasických médiích. Proto je třeba sledovat, kam jdou, co dělají a kdy to dělají,“ vysvětluje agentura vznik své nové divize. Tu bude z pozice chief media officer řídit Petra Pipková. Ta se tak po pěti letech vrací ke strategickému plánování, do světa komunikačních agentur. Předtím dlouhá léta vedla mediální agenturu MediaCom skupiny WPP, pak rok řídila Knowlimits.

Další známou tváří je Jan Suda jako head of media & channel strategy. Ten v McCannu propojuje „často oddělené světy kreativních myšlenek, mediálního prostoru a životů cílových skupin“ a několik let se podílel právě na konceptu nové jednotky McCann Media. Divize chce propojit strategická oddělení agentury i celého jejího ekosystému s mediální expertízou. V týmu McCann Media mají pracovat i další zkušení strategičtí plánovači.

„Prostřednictvím lepších poznatků a nových moderních nástrojů chce dosáhnout požadovaných obchodních výsledků s maximálním dopadem napříč platformami a technologiemi. To vše bez závislosti na agenturních poolech pro nákup médií, což zaručí vysokou efektivitu kampaně klienta při zachování nejlepších podmínek nákupu mediálního prostoru skrze všechny platformy,“ uvádí McCann. „Tým staví na heslech jako maximální efektivita, širší diverzifikace komunikace, lepší a plynulý přehled o spotřebitelských segmentech či nástroje a technologie nové doby.“