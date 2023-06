Vznikla agentura BF Company, založili ji bývalí manažeři Zootu

Stylista Jakub Feranec, bývalý šéf e-shopu s oblečením Zoot Milan Polák a marketérka Klára Černá zakládají agenturu BF Company. Ta se zaměří na módní styling a poradenství a influencer marketing. Firmám chtějí nabízet komplexní balíčky, a to v obou zmíněných oblastech. „Vidíme, že po těchto službách tu je stále velká poptávka a chybí firmy se zkušenostmi, nápady a silnými kontakty v tomto vcelku novém odvětví,“ říká Polák. Ten donedávna vedl Zoot a byl spolumajitelem skupiny, která ho vlastnila, Černá v Zootu pracovala jako brand manager a Feranec tam měl na starost influencer marketing. Napsal i knihu o street stylu Because of Fashion. Feranec má v nové agentuře 48 %, Černá a Polák po 26 %.

Prvním z pilířů agentury je influencer marketing. Firma staví na léta budovaných profesních vztazích s předními českými influencery, jichž má v databázi celkem přes 700. Zakládá si také na práci s výkonnostními daty a osvědčených postupech při tvorbě kreativních kampaní. „Máme silnou databázi prověřených influencerů, s nimiž máme nadstandardní vztahy,“ tvrdí Polák. „Profesní praxe nám navíc ukázala, že spousta firem často nikoho kvalitního na influencer marketing nezaměstnává, nezná jejich podmínky, neumí s nimi rozumně jednat, neznají jejich sledující a neumí tak využít pro své kampaně ty správné, kteří zafungují. Proto v tomto směru vidíme velký potenciál.

Druhým z pilířů BF Company je módní styling a poradenství a návazný set design, casting, foto, make-up a celkovou produkci. Za to vše bude kreativně odpovídat stylista Feranec. „Ve světě, například v Barceloně nebo Londýně, stylingové agentury jsou. V Česku to zatím funguje tak, že si tu každý pracuje sám na sebe,“ tvrdí.

Plnit zadání od individuálního stylingu pro jednotlivce až po reklamy, hudební klipy či fotografování módních editorialů pro lifestylové magazíny hodlá díky síti externích profesionálů z řad vizážistů, modelek a modelů, designérů, fotografů a dalších kreativců. „Naše agentura chce sdružovat špičky v oboru a dodávat ty nejlepší služby,“ prohlašuje Černá.

Dlouhodobým cílem agentury je i posouvání české módní scény. „Čeští návrháři jsou kvalitní, ale mají problém dostat se ven,“ míní Feranec. „Budeme se je skrze influencer marketing a zejména styling snažit postupně dostávat do světa. Naši klienti si tak mohou být jisti, že se ve stylistickém balíčku vždy objeví nějaký český tvůrce.“