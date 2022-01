Vznikla agentura Pickerly, založil ji Martin Peška

Na českém trhu začala působit nová agentura Pickerly. Nabízí strategické využití dat, kreativní služby, nákup médií i tréninky inhouse týmů. Odlišit ji má využívání principů behaviorální vědy k zefektivnění marketingu a investic do něj. Pickerly založil Martin Peška, který předchozích téměř osm let pracoval v digitální agentuře Marketup, odkud odešel z role head of project management & digital strategy, loni v září.

Mezi klienty nově vzniklé agentury patří obchodní řetězec Billa, pro který Pickerly od ledna kompletně zastřešuje digitální marketing, značka Franz Josef Kaiser (nákup médií od televizní reklamy po online), benešovský pivovar Ferdinand (v oblasti grafického designu), výrobce skleněných produktů Barevná skla (strategické poradenství) či e-shop s cyklistickým oblečením Holokolo (výkonnostní kampaně na osmi evropských trzích).

„Jádro týmu Pickerly tvoří desítka kolegů, převážně ‚chameleonů‘ s dlouhou historií v digitálním marketingu,“ uvádí zakladatel agentury Peška. Doplňuje, že navíc disponuje sítí víc než stovky externích spolupracovníků. Díky nim a uzavřeným strategickým partnerstvím chce nabídnout klientům fullservice. „Náš tým jako většina agenturních týmů v této době funguje hybridně, pracuje z home office i z prostor pronajímaných v coworkingových centrech. Těmi je Meandr v Řevnicích, kde se setkáváme převážně v úterý a čtvrtky. Druhým je Spaces Smíchoff. I do budoucna máme v plánu si udržet díky těmto prostorům flexibilitu pro růst a agilitu pro klienty i tým,“ popisuje.

Peška vystudoval žurnalistiku v Olomouci a sociální a mediální komunikaci v Praze. Kromě řízení nové agentury se věnuje lektorské činnosti na soukromé vysoké škole Newton University. Pickerly není jeho první firma. Přes 10 let je spolumajitelem vydavatelství CzechNetMedia, které provozuje internetové magazíny StudentMag.cz, OBěhání.cz, WomanOnly.cz, MotherClub.cz, JenProTěhotné.cz či Předškolnívěk.cz.