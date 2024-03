Warner TV je další způsob, jak zpeněžíme obsah, popisuje Václav Paleček z Warner Bros. Discovery

K 18 placeným kanálům, které už na českém trhu provozuje, přidá americký mediální gigant Warner Bros. Discovery novou stanici Warner TV, jež bude vysílat volně a bude osazená reklamou. „Hledali jsme na trhu možnost, jak víc monetizovat náš obsah,“ zdůvodňuje spuštění Warner TV Václav Paleček, ředitel distribuce a obchodního rozvoje Warner Bros. Discovery v Česku a na Slovensku, v rozhovoru pro Médiář. Ke kanálům od HBO a Discovery má dosud podle průzkumu Nielsenu pro ATO přístup až 61 % tuzemských domácností s placenou televizí. Hlavním způsobem příjmu televizního signálu v Česku nicméně zůstává terestrika, tedy bezplatný příjem z pozemních vysílačů, s penetrací 54 % domácností. „A v této části trhu jsme zatím úplně chyběli,“ vysvětluje Paleček. „Hledali jsme prostor v polovině populace, která k nám zatím nemá přístup, a dívali jsme se, které seriály a filmy bychom jim mohli nabídnout,“ shrnuje.

Hlavně pro divačky a diváky od 35 let výš

Start nového kanálu je naplánován na úterý 2. dubna. Podle licence, kterou získala od rady pro vysílání, má Warner TV v měsíčním průměru uvádět minimálně ze 40 % seriály, z 15 % filmy, dále dokumenty, reality show a jiné zábavní pořady, doplňkově pak může zařadit sport a živé vysílání. „Stanice bude poměrně široce zacílená, ale její hlavní cílová skupina je 35 a více let, není to typicky program pro mladé,“ upřesňuje Václav Paleček.

Sledovanost Warner TV bude od začátku měřená elektronicky, prostřednictvím peoplemetrů, stejně jako je tomu dosud v případě placených kanálů Warner Bros. Discovery. Ty měly na českém trhu v roce 2022 souhrnný podíl na sledovanosti 0,20 %, v roce 2023 to už bylo 0,34 %. Cílem Warner TV je podle vyjádření obchodního zastupitelství Atmedia, které bude na nové stanici prodávat reklamu, získat do konce letošního roku podíl 1 % na tuzemském publiku. „Naše plány do několika let jsou ambicióznější,“ podotkl bez dalších podrobností Václav Paleček.

Vedle celoplošného pozemního multiplexu 23, který provozují České Radiokomunikace, bude Warner TV k dispozici také v nabídkách operátorů IPTV. Z hlavní trojky už se dohodla s Vodafonem a T-Mobilem, dále pak s menšími operátory Antik, DWP, Elsat, FixPro, GoNet, Grape, Poda, SledováníTV či SweetTV. S dalšími operátory jednání probíhají, není proto vyloučené, že stanice se objeví také v nabídce O2 TV či Telly.

Co bude Warner TV vysílat

Programové schéma Warner TV slibuje na úterní večery po 20. hodině sci-fi (v první den vysílání to bude Kubrickova 2001: Vesmírná odysea z roku 1968, následně Westworld či Žena ve vodě), na páteční večery filmové trháky (v prvních týdnech Zrodila se hvězda, Purpurová barva či Byl jsem při tom), na nedělní večery filmy se superhrdiny (Batman, Superman). Po 22. hodině půjdou seriály Roswell: Nové Mexiko (Roswell: New Mexico), Southland (Policajti z L.A.) či Uklízečka (The Cleaning Lady). Přes den to potom budou seriály jako Smallville, Super drbna (Gossip Girl) či Hranice nemožného (Fringe). Dojít má také na seriály Prolhané krásky (Pretty Little Liars) nebo třeba na reality show 90 dní do svatby (90 Day Fiancé) z kanálu TLC.

Warner TV i jako teaser na novou platformu Max

Jde o filmy a seriály, které jsou vesměs k dispozici na placené streamingové platformě HBO Max. Ta se 21. května změní na Max a zdvojnásobí množství nabízeného obsahu, neboť na něm přibudou také pořady pod hlavičkou Discovery. Lineární bezplatná televize Warner TV tak může sloužit i jako svého druhu reklama na to, aby si zájemci zaplatili přístup k dalším filmům, seriálům, dokumentům a reality shows. „Pokud se podíváme, jak naši konkurenti využívají své volně vysílající kanály, jde tato otázka správným směrem,“ přisvědčuje v rozhovoru pro Médiář Václav Paleček z Warner Bros. Discovery s odkazem na praxi TV Nova a její streamingové platformy Voyo nebo TV Prima a její videotéky Prima+.

Kromě televizních kanálů a streamingu monetizuje americká skupina Warner Bros. Discovery svůj audiovizuální obsah ještě třetím způsobem, a sice prodejem seriálů a filmů vysílatelům na místním trhu. Díla od ní nakupují do svého vysílání jak veřejnoprávní Česká televize, tak komerční stanice Nova či Prima. Tato praxe se spuštěním vlastní volně vysílající stanice Warneru nemění. „To rozhodně omezovat neplánujeme,“ uklidňuje Paleček. Filmů a seriálů má podle něj Warner Bros. Discovery dost na to, aby vyhověl potřebám externích partnerů a zároveň naplnil vlastní placené kanály i novou bezplatnou stanici: „Naše knihovna je natolik extenzivní, že jsme byli schopni vybrat obsah, který není licencován pro jiné vysílatele na jejich programy, a na něm postavit lineární kanál, aby nám to obchodně vycházelo.“

Nový Max přidá olympiádu i sportovní balíček

Streamingová platforma Max, která za dva měsíce nahradí dosavadní HBO Max, bude předplatitele lákat především na novou řadu seriálu Rod draka (v Česku bude dostupná od 17. června) a také na letošní letní olympiádu, jež se bude v červenci a srpnu odehrávat v Paříži. Tu budou mít všichni předplatitelé Maxu v ceně. HBO Max dosud má jediný tarif předplatného, a to za 199 Kč měsíčně. S přechodem na Max bude možností víc – stávající předplatitelé budou automaticky převedeni na tarif Standard, který bude poskytovat rozlišení Full HD a omezí počet souběžných přehrávání na dvě zařízení. Vyšší tarif Premium umožní přehrávání na čtyřech zařízeních současně a rozlišení až 4K. Za další příplatek pak bude k dispozici balíček Sport. Ceny zatím nebyly zveřejněny. V Česku zatím nebude u Maxu k dispozici základní tarif Basic, tedy nejlevnější plán s reklamami.

Platit si sportovní balíček nebude ke sledování olympiády nutné. Naopak zaplatit za balíček Sport budou muset ti, kdo budou v rámci Maxu chtít přístup k tenisovým grandslamům (Australian Open, French Open, US Open), závodům cyklistické Grand Tour (Giro d’Italia, La Vuelta a España, Tour de France i Tour de France Femmes), závodům 24 hodin Le Mans či mistrovství světa a světovým pohárům v zimních sportech. K tomu navíc dostanou živé vysílání kanálů Eurosport 1 a Eurosport 2. Pro zajímavost: pěti nejsledovanějšími počiny na Eurosportu byly v loňském roce biatlon, tenis (Rolland Garros, Australian Open) a cyklistika (UCI, La Vuelta).

Rozšíření Maxu o sport přichází v době, kdy – jak říká Václav Paleček ­– sledování sportovních přenosů na lineárních kanálech v USA klesá, neboť začíná být pro americké konzumenty drahé. Ti tak často přecházejí na streamingové platformy, kde je sport právě součástí nabídek s filmy a seriály, anebo za sledování platí jednorázově (pay-per-view). Dalším trendem jsou takzvané FAST kanály (free ad-supported streaming TV, tedy bezplatné televizní streamy doplněné reklamou). Spustí je Warner Bros. Discovery také na českém trhu? „V současné chvíli to v plánech nemáme, ale nevěřím, že by to v budoucnu nepřišlo,“ podotkl Václav Paleček.

Třicet let v Česku

Novou televizi a inovovanou verzi své streamingové platformy uvede Warner Bros. Discovery na tuzemský trh ve svém jubilejním roce zde. „Letos v listopadu si HBO připomene v Česku 30 let,“ poznamenal Václav Paleček. „Z toho prvních 24 let jsme fungovali čistě přes operátory.“ Posledních šest let si lze předplácet HBO i napřímo, tedy prostřednictvím webových a mobilních aplikací. Celosvětově má nyní Warner Bros. Discovery na svých streamingových službách 98 milionů předplatitelů, počet abonentů v Česku nezveřejňuje. Dle průzkumu agentur Ressolution Group a Nielsen pro Atmedia je v Česku nejpoužívanější streamingovou službou Netflix a za ním s určitým odstupem Voyo, právě HBO Max, také Disney+ a Prima+. Hlavním tahákem pro předplatitele podle Václava Palečka zůstávají exkluzivní premiéry vlastních seriálů. V případě HBO to byly hlavně sága Hra o trůny a zmíněná návazná série Rod draka. Streamingové platformy navíc posílily v covidu, řada konzumentů si tak na nové filmy počká až na domácí obrazovku: „Během covidu se zkrátilo distribuční okno na 45 dní od kinopremiéry. Platformy teď mají schopnost nabídnout blockbustery v krátkém čase od kinopremiéry. Třeba Wonka v kinech premiéroval v prosinci, a už měsíc ho máme na platformě.“

Jaké seriály u diváků platformy HBO fungují nejvíc?

Vrátí se HBO v Česku a na Slovensku k lokální tvorbě?

Zakročí Max proti sdílení hesel, jako to udělal Netflix?

