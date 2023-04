We Are Signature povede online komunikaci pro Magnum, Carte d’Or a Míšu

Agentura We Are Signature vyhrála další tendr pro sektor zmrzlin koncernu Unilever. Vedle dosavadní online komunikace Ben & Jerry’s tak rozšíří své klientské portfolio o další značky Magnum, Carte d’Or a Míša. Bude pro ně tvořit strategii a vést komunikaci na sociálních sítích.

Spolupráce s Ben & Jerry’s pokračuje z loňska, od začátku letoška agentura převzala kompletní správu sociálních sítí brandu včetně TikToku, zastřešuje tak celkovou digitální komunikaci značky. Ta v letošním roce zahrne influencerskou kampaň i celkovou produkci komunikace nového produktu Sundaes, který přichází na český a slovenský trh. „Influenceři jsou pro tuto značku klíčovým prvkem strategie,“ podotýká Tereza Fišer, šéfka marketingu a spolumajitelka We Are Signature. „Kromě influencerských spoluprací nám letos ‚přibudou‘ tři noví ambasadoři Not So Funny Any, Martin Creep a Nikoleta Kováč, kteří odkomunikují tři nové příchutě novinky Sundae.“

Agentura zároveň druhým rokem pokračuje ve spolupráci s obchodním centrem Avion Shopping Park v Ostravě, které patří mezi největší svého druhu na severní Moravě. We Are Signature se stará o kompletní zajištění celého digitálního marketingu, a to včetně produkce, influencerů, sociálních sítí, community managementu a PPC.