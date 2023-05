We Are Signature vede online komunikaci hotelu Corinthia Prague

Pětihvězdičkový hotel Corinthia Prague, který je součástí sítě hotelů Corinthia, si v tendru pro správu svých sociálních sítích vybral agenturu We Are Signature, která se specializuje právě na digitální komunikaci napříč všemi platformami. Cílem spolupráce, která začala v březnu, bude jak prezentace hotelu na sociálních sítích, tak výkonnostní a influencer marketing. We Are Signature pro hotel zajistí i produkci tvorby.

„Komunikační strategii máme nastavenou v rámci čtyř hlavních pilířů - sales pětihvězdičkových služeb (pokoje, restaurace, servis, wellness a spa), lokalitu hotelu nedaleko centra, business segment (konference) a také na zaměstnance Corinthia Prague, kteří tvoří srdce celého hotelu. Všechny výstupy vytváříme lokálně díky produkčnímu týmu,“ shrnuje Tereza Konopásková, digital marketing manager ve We Are Signature.