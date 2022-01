Webové trendy na rok 2022? Weby s přesahem, smart obsah, design!

Na míru! Obnažení nabídky a inteligentní prvky

2022 - cíl je jasný, automatizace objednávek, leadů nebo prezentace zboží a služeb nestačí. Zákazníky je třeba odbavit do co největší míry online, a to není vždy jednoduché. Zde je pár tipů, jak na to.

Inteligentní prvky a automatizace

Velká část našich poptávek se zaměřuje na automatizaci. Ať už jsou to interní systémy, které koncový uživatel nevidí, nebo online nástroje, které usnadňují obchod či podstatně automatizují celé obory. Běžně se tak setkáváme s tím, že i průměrné firemní weby obsahují klientské zóny, e-shopy obsahují systémy na optimalizaci rozvozových tras nebo webové pozadí se systémy, které přebírají celé řízení zakázek u středních firem. Zkrátka u tvorby webu na míru se přichází na spousty dalších věcí, které by se daly spolu s tím vyřešit efektivněji a nespadají například pod účetní software nebo CRM.

Není výjimkou, že investice do takových systémů našim klientům představuje návratnost už v řádu několika měsíců, a to jak na snížení chybovosti, tak optimalizaci procesů a snížení tlaku na nábor nových pracovníků.

Obnažení nabídky

Častou položkou nových webů budou detailní konfigurátory produktů/služeb a „obnažení“ nabídky a kalkulací ve prospěch časové úspory obchodních procesů.

Rychlost načítání a smart content

S rozvojem pokročilých webových platforem a velké míry interaktivních prvků a animací vzniká přirozený tlak na velkou datovou náročnost webových projektů. Takové weby pak mají tendenci načítat se pěkných pár vteřin. Když vezmeme v potaz, že už víc než polovina uživatelů našich klientů vstupuje na webové stránky z mobilních zařízení, nelze tento neduh vždy tolerovat ani řešit pre-loaderem, jak je dosud zvykem. Řešením jsou technologie, které umožní velkou část obsahu načítat postupně či využití služeb umožňující lepší kompresi multimediálních souborů nebo jejich efektivní cachování. Počítáme s tím, že se na tuto problematiku budeme soustředit u nových projektů stále častěji, ale i optimalizovat ty stávající.

Smart content

Stále více budeme pracovat s tím, že budeme zobrazovat jiný obsah jinému typu uživatelů podle jeho chování. Už bychom neměli hovořit o landing pages či rozdělení uživatelů na B2B nebo B2C, měli bychom umět poznat, jakým chováním se uživatel zajímá o konkrétní obsah, a ten mu naservírovat bez nutnosti přílišného přesměrovávání.

Design jako standard, flat opět na vzestupu

Skvělý design byl dlouhou dobou výsadou, dnes je absolutním standardem. Byť se celé prostředí marketingu a onlinu progresivně mění, v designu webů a aplikací se vše dostalo na jakýsi bod standardu - to, že bude web nebo aplikace vypadat krásně, už není něco, co nás lišilo od ostatních, počítá se s tím - zaplaťpánbůh.

Co však vidíme jako další trend, je postupný návrat k flat designu, který byl často skloňován kolem roku 2018, a zdá se, že poslední webové facelifty jej nedokázaly překonat.

Perličky

Pro klienty-fajnšmejkry samozřejmě pečlivě pracujeme na dalším posunutí jejich webové prezentace a připravujeme se na prvky virtuální reality, ilustrací nebo pokročilých animací.

Text je placenou propagací agentury Beneficio