Westfield Rise přináší nové formáty reklamy

Jaký byl loňský rok pro Westfield Rise a jaký měl vliv na prodej médií v obchodních centrech?

Loňský rok byl pro Westfield Rise v oblasti médií historicky nejúspěšnější. Po předchozích letech ovlivněných covidem se nesl rok 2022 ve znamení návratu k fyzickému retailu, ale ukázalo se, že tradiční fyzický zážitek už značkám ani zákazníkům nestačí. V rámci našich obchodních center chceme přinášet zákazníkům zážitky, dostávat je do spojení se značkami a tvořit nezapomenutelné momenty a skvělé aktivace, které budou přínosné pro obě strany. Minulý rok jsme realizovali na pasážích na 90 takových zážitkových akcí s celkovým zásahem v řádech milionů návštěvníků.

Proč Westfield Rise vznikl a jakým způsobem chce inovovat svět reklamy pro své klienty?

Westfield Rise vznikl jako odpověď na neustále se vyvíjející potřeby trhu. Naše aktivity jsou reakcí na změny probíhající na trhu komerčních nemovitostí, a především očekávání zákazníků.

Potřeby spotřebitelů, nebo jinak řečeno zákazníků našich center – rádi jim říkáme naše aktivní publikum „Westfielders“, se neustále mění v kontextu nových trendů ve světě módy, technologií a celkového přístupu například i k udržitelnosti.

Rok 2022 nás svým charakterem na jednu stranu přiblížil k obdobím před pandemií, tedy tím, že bylo znovu možné osobně vyzkoušet, ochutnat, přivonět, dotknout se a získat tak nezapomenutelné emoce společně s ostatními. Na druhou stranu se ukazuje, že tradiční, dříve úspěšné akce zákazníkům už nepostačují. Pandemická realita otevřela cestu k pořádání akcí s využitím celé škály technologických řešení. V této nové realitě akcí hraje jednu z klíčových rolí phygital trend, který spočívá v kombinování fyzických a digitálních zážitků v obchodě tak, aby se z běžného nakupování stal multidimenzionální zážitek.

Jakým způsobem pomáhá agentura Westfield Rise značkám zastihnout správné publikum a dosáhnout vysokého zásahu?

Zákazníci přicházejí do obchodních center už naladěni, s jasným cílem zde nakupovat, jíst, bavit se a inspirovat. Díky positioningu našich center jsou jejich očekávání zažívat a objevovat vysoká. Takový mix zázemí s širokou nabídkou mediálních formátů a vytříbeného publika pod jednou střechou nenabízí žádný jiný mediální prostor. Oslovujeme zákazníky v prostředí, kde jsou na tyto informace nejen naladění, ale přímo je hledají a chtějí je vstřebávat. K reklamním sdělením v našem prostoru jsou tak nejen vnímavější, ale přijímají je otevřeněji a bez negativních konotací, jako tomu u reklamních sdělení cílených v jiném prostoru často bývá.

Jaké jsou výhody pro klienty využívající služeb agentury Westfield Rise v porovnání s jinými mediálními prostředími?

V žádném jiném prostředí nepotkáte kombinaci komplexního prodejního prostoru, přítomného reklamního mixu a pozitivně naladěné cílové skupiny. Už od svého vzniku máme jasný cíl přinášet zákazníkům to nejlepší z kombinace značek, nabídky služeb, ale také unikátních zážitků pod jednou střechou. Chceme vytvářet unikátní příležitosti a inovovat svět reklamy nejen pro nájemce, ale i externí značky, které chtějí vytvářet nezapomenutelné a nadstandardní zážitky pro svoje zákazníky a nebojí se nových technologií a onlinu.

Jaké nabízíte formáty? Držíte se tradičních, nebo můžete uvést i nějaké příklady originálních kampaní?

Nabízíme mix reklamních formátů a prostorů. Pro brand aktivace a instalace zajišťujeme prostory v interiérech i exteriérech. Nejedná se jen o koridory a náměstí v centrech, ale i střešní terasy, není ale ani výjimkou, že vybíráme prostory na míru pro potřeby dané kampaně. Nabízíme digitální i non-digitální plochy, od velkých obrazovek po umístění velkoformátových vizuálů. Hledáme stále nové technologie, které budou mít potenciál více zaujmout a vtáhnout návštěvníky. Z poslední doby můžeme zmínit velmi úspěšnou instalaci hypergramu na jednom z našich hlavních náměstích. Za zmínku stojí určitě videomapping na téměř 4 000 m2 velké fasádě Aupark na Slovensku i kompletní obléknutí centra do filmových příběhů, jako se podařilo sesterskému centru Westfield Arkadia ve spolupráci s HBO Max v Polsku.

Jakou roli hraje „phygital“ přístup v činnosti agentury Westfield Rise a jaké technologie využívá?

Právě „brand experience“ aktivity byly realizovány častěji než kdykoliv jindy za pomoci nových technologií a také velmi často spojovaly tradiční fyzický zážitek s online světem. Potenciál „phygitalu“, tedy spojení fyzického zážitku a onlinu, pomáháme našim klientům maximalizovat. V centrech jsme nasadili úplně nové technologie a produkty, které mají zaujmout a vtáhnout do děje procházející zákazníky. Jedná se například o různé 3D hologramy a hypergramy, nadrozměrné digitální obrazovky a interaktivní instalace, game-zóny, ale i udržitelné inovace jako například auta na vodíkový pohon.

Jaký je ohlas a reakce klientů na inovativní přístup Westfield Rise?

Jsme přesvědčeni, že pozitivní, a máme i řadu příkladů. Množství klientů inspirujeme ať už na základě jiných realizovaných case studies, nebo zcela nevyzkoušených aktivací, které by za normálních okolností jednoduše nevznikly.

Můžete uvést nějaké příklady úspěšných kampaní, případně co atraktivního se v budoucnu chystá?

Moderní přístup spolupráce s Westfield Rise vítají zejména inovátorské značky jako například Apple, Pilsner Urquell, Samsung, L’Oréal, Nintendo nebo PlayStation. Za úspěšnou rozhodně považujeme spolupráci se značkami Dior, Gucci, Prada nebo Nespresso, které se k nám vracejí dlouhodobě a jejichž kampaně implementujeme do center již několikátým rokem. Nejsou to ale jen kampaně brandů v klasickém slova smyslu, ale i unikátní kulturní akce. Jako příklad můžeme zmínit monumentální světovou rodinnou výstavu Harry Potter, která se v centru Westfield Chodov bude konat na konci září a která byla kromě našeho centra uvedena poprvé vloni v Dubaji a Abú Dhabí. Dále je to připravovaný Live Shopping, velký trend, který je pro značky velmi lákavý svou komplexností, propojením brand awareness s podporou prodejů, a zároveň je zajímavý pro zákazníky a pomáhá vytvářet a prohlubovat spojení s fanouškovskou komunitou. Chystáme také 3D deep screen content na naše obrazovky.

Jaký je celkový přístup obchodních center Westfield ke kombinaci značek, služeb a zážitků pod jednou střechou?

Ve všech našich centrech po celém světě se snažíme o kombinaci jedinečnosti zážitku, komfortu každé návštěvy a kvality servisu na všech úrovních. To se zrcadlí právě v našem výběru značek a mixu služeb. Být pouze obchodním centrem ve smyslu budovy s určitým penzem obchodů je málo, a není to cesta, kterou jdeme. Ve spolupráci s leasing oddělením, správami center a ostatními odděleními pečlivě monitorujeme trh každý ze své perspektivy a společně pak vytváříme atraktivní prostředí, které bude vždy něčím jedinečné, inovativní a bude do světa retailu přinášet unikátní prvky. Takový prostor láká návštěvníky i brandy.

Sledujete trendy v retailu v zahraničí? Co vás poslední dobou zaujalo?

Celý tým sleduje trendy na lokálním trhu stejně jako na úrovni celosvětového dění, a to nejen v oblasti médií a marketingu, ale i retailu, kultury a byznysu. Za inspirací vyrážíme samozřejmě i do zahraničí. Stále ale platí, aniž bychom chtěli působit namyšleně, že tak, jak pojímáme retail media my ve Westfield Rise, to nedělá nikdo jiný na světě.

Text je placenou propagací Westfield Rise