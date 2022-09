Wienerberger si na strategickou komunikaci vybral Topic PR

Agentura Topic PR v čele s Karlem Pluhařem zahájila spolupráci s producentem stavebních materiálů Wienerberger, největším výrobcem pálených cihel a střešních tašek v Česku. Cílem spolupráce je zajištění korporátní komunikace koncernu Wienerberger a produktová komunikace značek Porotherm, Tondach, Semmelrock Terca a Penter. Součástí spolupráce je také strategické PR poradenství.

„Wienerberger prochází velkou proměnou. Mimo výrobu moderních stavebních materiálů a poskytování ucelených stavebních řešení na trh dodáváme také stále více inovací. Letos představíme fotovoltaické moduly integrované do střešní krytiny, pracujeme na vývoji zdícího robota a v brzké době chceme na trh uvést unikátní cirkulární fólii pro ploché střechy Leadax. Stále důležitější je úspora energií a k tomu jednoznačně patří využívání špičkových materiálů a do sebe zapadajících řešení s ohledem na jejich ekologickou výrobu i složení a odolnost s ohledem na zásadnost investice do vlastního bydlení. To vše za situace, kdy celý sektor ohrožují rozkolísané ceny energií. Hledali jsme partnera, který nás v plnění nových výzev podpoří,” říká šéf marketingu Wienerbergeru Jan Minář.