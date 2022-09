World of Online vstupuje do AKA, mezi klienty přibírá Fagor a spustila podcast

Agentura World of Online (WOO), která se specializuje na digitální marketing a na trhu působí od roku 2017, vstoupila do Asociace komunikačních agentur (AKA). Za nového člena asociace byla přijata na zářijovém prezídiu. Agenturní sdružení má tak momentálně 48 členů.

„WOO vedeme jako společensky odpovědnou agenturu. Abychom mohli něco změnit nebo mít vliv na kultivaci vztahů mezi agenturami a zadavateli, musíme být součástí většího celku. AKA nám přijde jako to správné místo, kde budou naše názory slyšet. Budeme se aktivně podílet na jejím fungování a vést dialog s kolegy z ostatních agentur,“ uvedl Petr Srna, zakladatel a šéf World of Online.

„Doby, kdy byly agentury vůči klientům v roli přitakávače, jsou pryč.“ Rozhovor s Petrem Srnou

Sebeprezentaci agentura čerstvě posílila o vlastní podcast WOOcast. Jednotlivé díly o stopáži kolem 20 minut uvádí od září na platformě Spotify. Rozhovory vede brand manažerka World of Online Nicolette Havlová.

World of Online se zaměřuje na online kampaně, sociální sítě a influencer marketing, odbavila už přes 600 kampaní s influencery v Česku i zahraničí. Letos pokračuje ve spolupráci se značkami Dr. Oetker či L’Oréal, začala zajišťovat globální community management v oblasti elektromobility pro Škodu Auto a online supermarketu Rohlik.cz pomáhá oslovit spotřebitele na TikToku. Svůj tým nedávno rozšířila o kreativní ředitelku.

Od srpna agentura rozšířila spolupráci s tuzemským prodejcem elektroniky Electro World. Pro něj pracuje od června 2020 na digitální strategii pro sociální sítě i další online kanály, týž rok v září převzala správu jeho profilů na Facebooku, Instagramu a YouTube a letos v létě přidala TikTok. Tam má oslovovat mladé. „Tato platforma je hlavně o zábavě, a právě proto se soustředíme na tvorbu krátkých vtipných videí, které sledující zaujmou i pobaví,“ říká Lucia Agnerová, account managerka projektu. Jako content creator působí Gabriela Balounová.

Od září World of Online spravuje sociální sítě původně španělské značky domácích spotřebičů Fagor, v příštím roce pro ni zajistí také další online kampaně. „Opětovný návrat Fagoru do Česka určitě nebude jednoduchý, naštěstí má ale díky předchozí působnosti výhodu, jelikož se už nachází v povědomí zákazníků. Primárně chceme ukázat, že Fagor dělá život jednodušší. Naší cílovou skupinu chceme motivovat k vaření a ukázat jim, že to lze dělat s lehkostí a radostí,“ říká account manager Tereza Malíková. Jako social media manager na projektu pracuje Claudia Mónica Gutiérrez.