XTB rozšiřuje služby pro pasivní investování. Spouští novou kampaň s Ikerem Casillasem

Společnost XTB, globální fintech nabízející online platformu pro investování a mobilní aplikaci, využívá svou vlastní technologii, aby učinila dlouhodobé pasivní investování dostupnějším a pohodlnějším. Společnost tak vylepšila svůj produkt založený na ETF o novou funkci, která investorům umožňuje pravidelně doplňovat své Investiční plány. Další prostředky jsou pak díky nové funkci investovány automaticky v souladu s preferovanou alokací nastavenou klientem.

Po nedávném spuštění úročení neinvestovaných vkladů XTB pokračuje v rozšiřování působnosti v oblasti pasivního investování, když Investiční plány založené na ETF získaly novou funkci. Ta investorům umožňuje určit, jak často a kolik peněz chtějí investovat.

Formou opakovaných plateb na denní, týdenní nebo měsíční bázi mohou nyní klienti v České republice pravidelně doplňovat svá individuální portfolia. Zároveň si mohou určit způsob platby (kreditní karta, bankovní převod nebo volné prostředky z účtu XTB). Peníze jsou následně investovány automaticky tak, aby odrážely preferovanou alokaci v rámci jednoho portfolia ETF. Díky tomuto vylepšení je nyní dlouhodobé pasivní investování bezproblémové a umožňuje investorům, aby se jejich peníze zhodnocovaly automaticky.

„Zaměřujeme se na zlepšování investičních zkušeností nabízených našim klientům, a to celosvětově. V souladu s přístupem ‚jedna aplikace - mnoho možností‘ rozšiřujeme naši nabídku pasivního investování, abychom uspokojili potřeby dlouhodobých investorů, kteří nechtějí trávit mnoho času aktivní správou portfolia. Díky přidání opakovaných plateb a funkce autoinvest jsme pasivní investování posunuli na další úroveň, protože je nyní automatizované a pro naše klienty pohodlnější,“ říká David Šnajdr, regionální ředitel XTB.

V rámci investičních plánů si klienti mohou vytvořit až 10 portfolií, z nichž každé může obsahovat až devět ETF. Funkci automatického investování je třeba nastavit pro každé portfolio zvlášť. V aplikaci XTB ji lze kdykoli zrušit nebo upravit. V souladu s celkovou nabídkou XTB je při investování do ETF (pro měsíční objem investic do 100.000 eur, transakce nad tímto limitem podléhají poplatku 0,2 % (minimálně 10 eur), rovněž může být naúčtován poplatek 0,5 % za konverzi měn) účtována nulová provize a zřízení a vedení Investičních plánů je zdarma. To znamená, že investice roste bez zbytečných nákladů.

Výkonnost Investičních plánů na českém trhu

Investiční plány byly pro klienty XTB v České republice spuštěny loni na podzim. Aby podpořila další růst na klíčových evropských trzích, spustila XTB novou multikanálovou marketingovou kampaň. Spoty zavádějí diváky do vesmíru XTB, kde globální ambasador značky společnosti Iker Casillas představuje podstatu pasivního investování. Po dobu osmi týdnů se budou spoty objevovat v televizi (stanice skupiny Prima), v rámci streamovacích služeb (v Česku Prima+) a na videowebech (Seznam, ČSFD, Mafra, CNC). Kampaň bude zahrnovat také různé formáty venkovní reklamy, včetně digitálních. Spot se natáčel ve Varšavě, její koncept vytvořila agentura Freundschaft, stejně jako předchozí kampaně režíroval Marcin Filipek. Českou lokalizaci měl na starosti Michael Kopta, marketingový ředitel XTB. Nákup médií v Česku zajistila mediální agentura OMD.

„S dosavadními výsledky Investičních plánů na českém trhu jsme spokojeni. Klienti náš produkt přijali velmi dobře a zároveň pozorujeme přetrvávající růst jak z hlediska jejich počtu, tak i uložených prostředků v jejich dlouhodobých portfoliích. Díky tomu jsme se tak stali druhým největším trhem pro XTB z hlediska počtu klientů,“ uvádí Šnajdr.

V roce 2023 si pasivní investoři v České republice vybírali především indexové ETF (založené na indexech S&P 500, MSCI World a NASDAQ 100), následované ETF reprezentujícími výkonnost společností s vysokým hodnocením v oblasti životního prostředí, sociálních věcí a správy (ESG). V top 5 byly také ETF s expozicí na největší technologické společnosti.

Vzhledem k tomu, že Investiční plány XTB jsou dostupné jen ve formě aplikace na mobilních zařízení, podíl počtu uživatelů mobilní aplikace stoupl v ČR na rekordních 60 %.

Více informací o Investičních plánech

O platformě XTB XTB je globální fintech společnost, která poskytuje individuálním investorům okamžitý přístup na finanční trhy z celého světa prostřednictvím inovativní online investiční platformy a mobilní aplikace XTB. Společnost byla založena v Polsku v roce 2002 a podporuje více než 847.000 zákazníků po celém světě při dosahování jejich obchodních ambicí. V XTB se snažíme neustále rozvíjet online investiční platformu, která našim zákazníkům umožňuje obchodovat s více než 6.000 nástroji včetně akcií, ETF, CFD na měnové páry, komodity, indexy, akcie, ETF a kryptoměny. Díky nedávnému uvedení produktu dlouhodobého pasivního investování, tzv. Investičních plánů, mohou nyní naši klienti využít rostoucí potenciál ETF a efektivně diverzifikovat svá portfolia. Na klíčových trzích XTB nabízíme úrokové sazby neinvestovaných prostředků, které investorům umožňují, aby jejich vložené peníze pracovali i ve chvíli, kdy aktivně neinvestují. Naše online platforma je špičkovým místem nejen pro investování, ale také pro analýzu trhu a vzdělávání. Nabízíme rozsáhlou knihovnu vzdělávacích materiálů, videí, webinářů a kurzů, které našim zákazníkům pomohou stát se lepšími investory bez ohledu na jejich zkušenosti s obchodováním. Náš tým zákaznického servisu poskytuje podporu v 18 jazycích a je k dispozici 24 hodin denně 5 dní v týdnu prostřednictvím e-mailu, chatu nebo telefonu. Za více než dvě desetiletí působení na finančních trzích jsme založili 12 poboček po celém světě, včetně Polska, Velké Británie, Německa, Rumunska, Španělska, České republiky, Slovenska, Portugalska, Francie a Chile. Od roku 2016 jsou akcie XTB kótovány na varšavské burze cenných papírů. Jsme regulováni největšími světovými dohledovými orgány: Financial Conduct Authority, Polish Financial Supervision Authority, Cyprus Securities & Exchange Commission a Financial Services Commission. V rámci České republiky podléháme dohledu ČNB. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně.

