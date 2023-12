Yaro Pružinec: Reklamu na T-Mobile s polským pašerákem nám zakázali!

V dalších Digilidech s Laštovkou na drátě je tenhle rodák z Bratislavy, který umí česky líp než kdejaký politik. A stejně vám řekne, že nemá talent na jazyky, proto místo do Paříže emigroval do Prahy. Říká si Yaro a příjmení si nezměnil, je Pružinec.

Jak se z Jara stane Yaro, který byl původně nadaným sochařem, aby kvůli očím dělal radši řezbáře? Ale měl rád animované filmy, tak šel dělat scénografa na DAMU, kde se vůbec animáky nedělají.

Po chvilce povídání pochopíte, že je to neskutečně zkušený chlápek, který byl vlastně u všeho důležitého, ve všech reklamkách. (Skoro) si zakopal s Leo Messim, natáčel reklamy s Bolkem Polívkou, Luďkem Sobotou, Jakubem Kohákem, Tydýtem i Vojtou Kotkem. Ano, ty reklamy, kterým se dodneška budete smát. Dál působí strašně skromně a jen tak mimochodem vám řekne, že v patnácti dostal pěstí kvůli holce a pak si v dospělosti nechal dát pár ran od Bruna Ferrariho, aby byla legrace.

Digilidi s Laštovkou na drátě

Petr Laštovka zažil vzestupy i pády českého internetu. Za některé byl dokonce osobně zodpovědný. Miloš Čermák o něm říká, že to byl expert na „digitál“, a on teda asi jo, před dvaceti lety. Byl to Laštovka, kdo na začátku století přesvědčil tehdejší analogovou televizi Prima, aby měla svůj digitální otisk, a nejenže klepal na základní kámen, ale i následně stavěl portál iPrima.cz. Byl to Laštovka, kdo se stal kinder-manažerem nejprve ve společnosti Eurotel Praha, ze které vznikla Telefónica O2, když tam měl na starosti třeba weby pro mladé, nebo marketingovou komunikaci dalších projektů. Byl to Laštovka, kdo se z klientské strany stal agenturníkem, aby hnízdil v největších síťovkách, jako je Havas a Ogilvy, ale taky držel prst na tepu strategie komunikace klientů nejstarší české agentury Comtech Can. Digitálem je nevyléčitelně nakažený, říká o sobě ten Laštovka.

Několik let předsedal digitálním agenturám při Asociaci komunikačních agentur a spolu s šéfredaktorem Médiáře Ondřejem Austem pořádal pravidelná osobní setkávání v pražské kavárně kina Ponrepo.

A aby to nebylo diváctvu líto, rozhodl se setkávání s lidmi od „digitálu“ přesunout před kameru, kde vzniká kronika takzvaných digilidí. Lidí, kteří udělali český internet českým internetem. Petr Laštovka vás zve k sobě na drát!

