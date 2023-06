Z Cannes Lions do Česka putují dva bronzy: pro DDB a pro McCann s Hero & Outlaw

Na jubilejním 70. ročníku světového festivalu kreativity Cannes Lions se trofejí dočkaly mezi mnohými jinými také dvě práce agentur z Česka. Obě získaly bronzového lva.

V kategorii Entertainment Lions for Gaming (podkategorii Social Behaviour & Cultural Insight) uspěly agentury DDB a její odnož DDB FTW za kampaň Fofrtaška pro maloobchodní řetězec Kaufland. Kampaň byla také na shortlistu téže kategorie v podkategorii Community management / social engagement. Na práci se podílely i agentury Fuse a OMD, všechny čtyři spadají pod síť Omnicom Media Group. Uvedením Fofrtašky, čili nákupní tašky pro gamery inspirované seniory, oznámil Kaufland druhý rok svého angažmá v esportu, v podobě partnerství se Sinners Esports. O design a výrobu tašky se postaralo holešovické studio Braasi Industry.

Agentury McCann Prague, Hero & Outlaw a Mediabrands zase v kategorii Media, podkategorii Corporate Purpose & Social Responsibility bodovaly s kampaní Národní den bez spěchu, pokračováním loni oceněné kampaně 13 minut, pro Českou asociaci pojišťoven. Tatáž kampaň se rovněž dostala na shortlisty v kategoriích Brand experience & activation (podkategorie Live Brand Experience or Activation), Entertainment (podkategorie Social behaviour & cultural insight) a Media (podkategorie Use of events & stunts). McCann měl ještě na shortlistu kategorie Health & Wellness (podkategorie Insurance) kampaň Systemshop.cz, pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu.

Iniciativa, která staví na výrazném zapojení veřejnosti, upozorňuje na rizika spojená s nepřiměřenou rychlostí za volantem. Hlavní myšlenka kampaně poukazuje na skutečnost, že spěch při řízení je nejčastějším důvodem k překročení rychlosti na silnicích a zároveň příčinou 40 % dopravních nehod končících smrtí. Principem Národního dne bez spěchu je dát řidičům pár minut času navíc, aby zbytečně neriskovali a nespěchali na silnicích. Byl proto vyhlášen den, kdy se plánovaně až o 13 minut zpozdily oficiální začátky sportovních, kulturních nebo vzdělávacích akcí.