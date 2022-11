Z oddělení online výzkumu Data Collectu se stává Talk Online Panel

Od výzkumné společnosti Data Collect se oddělila její část, která se zabývala online výzkumem (CAWI). Vznikla tak nová společnost Talk Online Panel, které bude dál poskytovat právě průzkumy prováděně prostřednictvím internetu. Zároveň bude na trhu dál přítomna původní značka Data Collect, jejíž činností zůstává profesionální telefonický sběr dat pro výzkum trhu (CATI) a provoz příslušného studia.

Vlastníkem Data Collectu je od roku 2018 švýcarská skupina Talk, pod níž spadá i nová firma Talk Online Panel. Obě firmy mají úzce spolupracovat a také sdílet technologie. Tým Data Collectu čítá šest lidí a spolupracuje zhruba se 150 externisty, tým Talk Online Panelu je desetičlenný a plánuje se rozrůstat. Ve vedení pražské pobočky Talku pokračuje Michal Ševera.

Skupina Talk provozuje online panely pro výzkum ve 25 evropských zemích a má přes 1,3 milionu aktivních členů. Kromě sběru dat nabízí výzkumné služby a vyvíjí vlastní software se zaměřením na mediální a reklamní agentury. Sídlí ve švýcarském Curychu a zaměstnává přes 70 lidí ve svých osmi pobočkách, včetně Prahy.

„Naším cílem je spojit dvě desetiletí zkušeností ze všech trhů, kde působíme, a poskytovat našim zákazníkům ty nejlepší služby,“ podotkl k novému nastavení Ševera. Český online výzkum oddělený do nové firmy tak má nyní flexibilněji fungovat s dalšími týmy celkem ve zmíněných 25 zemích. „Usnadní to fungování obou společností a dá jim to i více autonomie pro rozvoj do budoucna,“ doplnil Ševera k rozdělení dosavadního Data Collectu. „Tuto strategii máme na všech trzích, kde působíme. Loni jsme konsolidovali a zjednodušili i vlastnickou strukturu.“