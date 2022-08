„Zábava pro celou rodinu,“ bodují nové spoty Vodafonu s Martinem Hofmannem

Přinášíme pravidelné týdenní hodnocení nových českých kampaní, a to hodnocení od nejpovolanějších - samotných kreativců a stratégů z tuzemského reklamního průmyslu. Reklamní katovna za 33. týden 2022 McCann Prague: Spojení služeb (61 %)

značka: Vodafone, klient: Vodafone Czech Republic Leo Burnett: Mc’n’roll (48 %)

značka: McDonald’s, klient: McDonald’s ČR VCCP Prague: Back to School (47 %)

značka: Luxor, klient: Neoluxor

AMI Digital: Inspektor Klusó: Vražedné návyky (45 %)

značka, klient: Zálohujme.cz Saatchi & Saatchi: Půjčka bez navýšení (42 %)

značka: Provident, klient: Provident Financial S nabídkou hodnotit obesíláme přes 50 tuzemských kreativců, stratégů a zástupců klientů. Tentokrát hodnotilo 12 katů. Na škále od 0 do 100 %, odstupňované po pěti bodech, každý ohodnotí každou z kampaní, všechna bodování zprůměrujeme do výsledného čísla. K vybraným kampaním můžou experti přidat slovní hodnocení.

1. Vodafone nasadil nové spoty s Martinem Hofmannem

Mobilní operátor Vodafone nově nabízí zákazníkům možnost spojení služeb, čímž lze ušetřit řádově stokoruny u domácího internetu, televize a mobilního volání. V případě odstávky pevného internetu slibuje balíček neomezených mobilních dat na 24 hodin zdarma. „V právě spuštěné kampani říkáme, že síť Vodafonu vám kryje záda doma i venku. Myslíme tím, že gigabitový pevný internet nabízíme nejvyššímu počtu domácností v Česku a že pokrýváme 99,8 % české populace mobilní sítí, 70 % je navíc už pokryto naší nejmodernější sítí 5G. Mít naše internetové a mobilní služby dohromady prostě dává smysl. Přináší to spolehlivé připojení a úsporu nákladů,“ říká Zohar Weitz, viceprezidentka Vodafonu pro nefiremní zákazníky. „Pokud si zákazník pořídí ke dvěma zmiňovaným produktům také Vodafone TV, bude cenové zvýhodnění ještě větší,“ dodává. Nabídku doprovází nové spoty s Martinem Hofmannem v režii Jiřího Havelky. Kreativu zajistila agentura McCann Prague, mediální nasazení Carat, produkci Armada Films a Procoma.

Vodafone má nejvtipnější roky dávno za sebou. Pointy jsou chabé, komediální šťáva odkapávající rychlostí zaschlého asfaltu. Řemeslo je fajn, ale to nestačí.

Jakub Hussar (Haze)

Čerstvá série s taťkou Hofmannem mi připadá obzvláště vydařená. Spoty mají příjemné tempo, nejsou příliš užvaněné, je tam prostě všeho tak akorát.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

To se myslím povedlo. Je evidentní, že Vodafone převzal od T-Mobile štafetu ve schopnosti budovat značku, kterou budou mít lidé rádi, a o to vlastně v televizní komunikaci operátorů dnes primárně jde. Takže dobrá práce!

Tomáš Vacek (Contexto)

Celá ta série je fakt povedená. Vtip s mixérem a vyhozenými pojistkami už je sice trošku ohraný (staří lidi a technika, ha ha ha), ale Záškoláček, ten je hodně v pohodě. Je to pěkně střižené a Martin Hofmann jako vždy na jedničku.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Oceňuji, že to je o produktu. Navíc vtipný scénář, skvělý Hofmann. Pobavilo.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Mít Hofmanna v reklamě na Vodafone je podobná sázka na jistotu, jako mít Trojana v reklamě na České dráhy. Je to svěží, vtipné, řemeslně odpracované. Zkrátka, zábava pro celou rodinu.

Filip Huněk (Actum Digital)

Mě ty spoty s Martinem Hofmannem prostě baví. Je to fajn, je to vtipný.

Michaela Luňáčková (Cognito)

Tentokrát dobrý. Přechod z wifi na data nemusím řešit (otázka je, za kolik, že?), to jsem jasně pochopil, docela vtipná kreativa. Pro lamy bych možná ještě ocenil lepší vizualizaci benefitu, ten voiceover v packshotu to úplně nezvládá a ambietní ikona wifi vs data je snadno k přehlédnutí. Auto parádní.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Jak už jsem tu psal, Martin Hofmann uhraje cokoliv. Skoro. Srovnejte hrané historky, i když u nich už se autoři drbali pravou rukou za levým uchem, s tou patnáctisekundovou korporátní vodou do ostřikovačů, co vyprodukovali, že jako že nabídka spotřebiteli. Jak krásné by to bylo, kdyby Martin Hofmann měl co zákazníkům nabídnout.

Vilém Rubeš

A furt je to dobrý. Pan Hofmann sice není Džejms Bond, ale auto má skoro stejný, nebo to byl Tom Krujz? Proto se mi teď ty věci od Vodafónu krapet pletou s těma růžovejma. Ale ty už tak dobrý nejsou, přepáčte.

Petr Laštovka

Plus: scény ze života, se kterými se člověk snadno ztotožní, a Hoffman je eso. Minus: spoty zapomenete hned, jak přijde další „díl“.

Manuel Prada (Comtech Can)

Těšil jsem se, jak budou vypadat další scénky z rodiny Vodafone, a vlastně mě baví víc než ty předešlé. Situace ze života, jasná zpráva, vtip na konec. To celé v červené.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

2. Kuchař Forejt jede Mc’n’Roll

Kuchař Přemek Forejt v nové marketingové komunikaci provozovatele rychlého občerstvení McDonald’s láká zákazníky hudebním klipem s názvem Mc’n’Roll. „Tam oblečen v bizarním kostýmu nejen zpívá a tančí, ale také jako první v Česku hraje na unikátní nástroj jménem playtronica. Tím rozehrává suroviny, z nichž se skládají ikonické burgery,“ uvedla firma. Forejt s McDonald’s spolupracuje od začátku letošního roku a věnuje se hlavně osvětě ohledně kvality surovin. Hudebnímu klipu předcházely videoreportáže z Forejtových návštěv u dodavatelů (hranolky, maso). Za textem a hudbou písně Mc’n’Roll stojí Jiří Burian alias Kapitán Demo, který se objevil také v nedávném propagačním klipu Lidlu. „Do komunikace chceme pustit více energie a chceme ukázat, že téma kvalita surovin nemusí být nuda. Navíc chytlavá hudba a refrén aspirují na to, dostat klip mezi širokou veřejnost a vzbudit zájem lidí,“ říká Jitka Pajurková, ředitelka PR a komunikace McDonald’s. Kuchař Forejt, známý také jako porotce televizní soutěže MasterChef, se kvůli klipu navlékl do šíleného outfitu z několika různých kabátů, ten střídal s kostýmem z burgerových žemlí a do toho si ještě na hlavě nechal udělat rapové copánky. Natáčení trvalo celkem 12 hodin. Hudební klip režíroval Petr Dvořák, produkční stránku obstaralo studio Yo’Mama a finální podobu dostal klip v studiu Alphastudio. Tříletý projekt na zvyšování percepce kvality surovin vede agentura MSL Czech Republic. V projektu Mc’n’Roll zajišťuje ambasadory a PR komunikaci, kreativní vedení a produkci pak ve spolupráci s Leo Burnett. Komunikaci na sítích a spolupráci s dalšími influencery zaštiťuje digitální agentura Bubble. Koncept „hraní na potraviny“ využil ve své kampani už loni německý supermarket Edeka.

Jediná dotažená věc z dnešního výběru (zvukově i vizuálně). Akorát holt člověk musí vytěsnit fakt, že mu elitní český kuchař vařící čerstvá jídla z kvalitních surovin nabízí průmyslový fastfood.

Jakub Hussar (Haze)

Tak tohle zhodnotit je trochu oříšek. Upřímně řečeno, nejprve jsem chtěla napsat něco o tom, že zatímco podobně zpracovaný song v podání Lidlu mi přišel zábavný a roztomilý, zde byla tenká hranice překročena spíše na stranu trapna, rozpaků a snahy být cool. Ale! Pak jsem spot pustila čtrnáctiletému synovi. Po patnácti vteřinách řekl „není to zas tak tragický“ a po skončení dokonce konstatoval „je to celkem v pohodě“. Takže asi tak. Nejsem prostě cílovka.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Tak po výborném Lidlu je toto zase supersešup dolů. Upřímně stále moc nerozumím, proč Přemek F. se skvělou restaurací a super kreditem skvělého šéfkuchaře šel do této spolupráce, že by snad peníze... Navíc je to kopie kampaně Edeky.

Tomáš Vacek (Contexto)

Takže jeden z nejlepších kuchařů v Česku mi říká, že best burger je v Mekáči? Škoda, že se tady nedá hodnotit pomocí gifu.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

S tímhle si nevím rady. Nevím, jestli to má být rebelské, nebo cool, nebo trendy, nebo „epic“, nebo oslovující mlaďochy. Jsem boomer a přijde mi to upachtěné. Jako vesta z hamburgrových bulek a čerstvost? No jdi mi z dílny...

Míla Knepr (Contagious CZ)

Chcete zvýšit vnímání kvality produktů McDonald’s v očích veřejnosti? Udělejte fake reklamu s vykradeným nápadem a spotřebitel ihned uvěří v originalitu a autenticitu značky. Tedy asi až na mě.

Filip Huněk (Actum Digital)

Míň Forejta, víc Morejta. Tak to vypadá na 1:0 pro Bageterii Boulevard za jejich reakční marketing. Smekám. Ale je to škoda, no. Otisky Buriana se ve spotu nezapřou a kapku to vypadá jako pokračování na Lidl. A to je pro mě Mekáček taková srdcovka!

Michaela Luňáčková (Cognito)

Je lákavé vyrukovat proti Mekáči, ale mně se to líbí. Tady je dobře vidět, že máte profíky jak na straně klienta, tak agentury, máte peníze. Že se McDonald’s snaží zůstat relevantní v měnícím se světě i navzdory produktu, který takový není, je pochopitelné.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Že si ten pán destruuje svůj mediální obraz, no, kdo chce kam. Ale že se sejdou jména McDonald’s a Leo Burnett vedle sebe v tomhle? Kdysi vzniknul takový filmeček, jmenovalo se to When To Take My Name Off The Door. Možná by si to v Publicisu druhá jakost, dříve Leo Burnett, měli pustit.

Vilém Rubeš

Jojojojo! Dávám si to potřetí za sebou v poloviční rychlosti a je to táááák frééééš mékéénróól! Kam se hrabe majjahííí, majjahóó. To jsou tak supr letní hity, že nikdy neměl tenhle Demáč nic lepšího. Dávám zase stováka a chci to na vinylu! A zpívající kuchař? Když může bejt zpívající právník i zpívající ministryně obrany... Jen předseda vlády nechtěl zpívat!

Petr Laštovka

Přemet Forejt s velkým přešlapem! Plus: joke s okurkou. Minusy: vykradená Edeka, nevhodně zvolený ambasador, celkem nechutné osahávání už nakrájených ingrediencí, více Dema než McDonald’s, parodie sebe sama.

Manuel Prada (Comtech Can)

MasterChefa žeru, Forejta žeru, Dema žeru, McDonald’s žeru, ale celá tahle spolupráce je trochu guláš. Jestli existoval jeden šéfkuchař v Česku, který se do toho mohl pustit, tak to byl právě Přéma. Naprosto si ho ale nedokážu představit jako kontrolora kvality bez toho, aby to bylo trapné. Takže jsem vlastně rád, že z této kolaborace máme zatím jenom právě toto video. P.S. Doporučuju se podívat na Mikýře a Bageterie Boulevard.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

3. Knihkupectví Luxor má první kampaň od VCCP

Ve výběrovém řízení na strategickou a kreativní agenturu pro knihkupectví Luxor zvítězila agentura VCCP. V komunikaci chce značka klást důraz na šíři sítě poboček, sortimentu i služeb. První ze dvou kampaní, které značka plánuje pro tuto sezonu, je zaměřená na školáky. Soustředí se na období návratu školáků do lavic a představuje šíři sortimentu s heslem Pro školáky všechno. „Nabízíme široký sortiment od knížek přes učebnice až po veškeré papírenské zboží, výtvarné potřeby a batohy. V Luxoru tedy rodiče kompletně vybaví svého školáka bez obíhání několika obchodů,“ přibližuje Klára Unzeitigová, senior marketing manager pro Luxor. VCCP je první kreativní agenturou, s níž značka spolupracuje. „Spolupráce s agenturami není na knižním trhu příliš běžná. V Luxoru jsme se ale rozhodli vystoupit ze zajetých kolejí a vypsat výběrové řízení na agenturu, která nám pomůže posunout se dál především v naší práci se značkou,“ komentuje Unzeitigová. Značka Luxor, která je součástí skupiny Rockaway, buduje síť knihkupectví od roku 2001 a nyní provozuje celkem 40 poboček po celém Česku. Palác knih Luxor v Praze na Václavském náměstí je největším knihkupectvím ve střední Evropě.

Pomalé a rozvláčné. Usměvavá nuda.

Jakub Hussar (Haze)

Luxor je mé království a miluji to tam, o to víc mě mrzí, že tahle kampaň tak trochu sedí na zadku, ničím mě nepřekvapila.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Chápu tu upsellovou strategii a proč se realizuje. Na daný brief je reklama fajn, jen mi to nejde dohromady s claimem. Obávám se, že pro knihu už bych dnes šel ke konkurenci, která dle mě dělá marketing lépe.

Tomáš Vacek (Contexto)

Další pěkná věc. Tohle kolo je fakt našlapané. Je to vtipné, lehké, taky si tam půjdu vybrat pastelky.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Je těžké prodávat pastelky z Luxoru. Gagy s okousanou tužkou, módní přehlídkou chápu, ale celé je to poněkud prkenné.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Představuji si, že zadání znělo „dej tam back-to-school a nalep na to nějaký ten humor“. Ono to má být asi vtipné, ale po zhlédnutí reklam bych svoje děti do Luxoru samotné nepustil.

Filip Huněk (Actum Digital)

Je to... milý. Ale neidentifikovatelný. Tak, jak to je reklama na Luxor, tak by to mohla být reklama na jakékoliv jiné knihkupectví. Jediný, co si z toho pamatuju, je ten creepy borec.

Michaela Luňáčková (Cognito)

Tady jsme zas ve třetí lize. Je to roztáhlé, plné klišé, chybí jasné benefity proč nejít do za roh do Tesca, špatně odehrané, hudba brrrr, vizuály jak na výstavu Bauhausu...

Pavel Jechort (Axa Partners)

Jasně, back to school, to pobaví rodiče i děti. A navíc, ha ha ha, musíme pro pomalejší vtip zabrzdit, zopakovat, dovysvětlit, a pak to bude... NKP.

Vilém Rubeš

Bleh! Vokousaný pastelky. Vybalilo se mi celý dětství a penál spolužáka. Ty jeho rozkousaný hábéčka, aby mu je nikdo neukrad. Jestli to dělá i Anička, měli by snad rodiče míti přednášku o jistých žloutenkách, jedovatých barvičkách a kdesi cosi. Ale jednu věc mi prosím povězte, ten pan prodavač je přece ve skutečnosti stand-up komik, ne? Bude si z toho všeho dělat někde brzy srandu, že bych se přišel podívat.

Petr Laštovka

Tento týden si nejvíc hvězdiček zaslouží reklama bez „stars“. Plus: baví mě nápad a hlavně fashion show s batůžky. Minus: občas se moc snaží herci i spíkr.

Manuel Prada (Comtech Can)

Videa se hezky odpíchla od dlouhodobé změny nákupního chování, kdy děti mají daleko větší hlas v tom, co jim rodiče nakonec nakoupí. Jako back-to-school kampani videím nemám co vytknout.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

4. Tomáš Klus podporuje zálohování PET lahví

Po loňské cirkulární Pohádce o princezně Peťce, která letos získala zlatého Lemura (Česká cena za PR), se iniciativa Zálohujme.cz opět pustila do spolupráce s písničkářem Tomášem Klusem. Tentokrát se společně zaměřili na odrostlejší publikum a během 56. Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech uvedli v premiéře detektivní příběh s názvem Inspektor Klusó: Vražedné návyky. Jeho prostřednictvím tematizuje nakládání s použitými nápojovými obaly. „Až sto milionů PET lahví a plechovek skončí každý rok pohozených v českých městech a v přírodě. Další tisíce tun končí naprosto nevyužity na skládkách a ve spalovnách. Proto se prostřednictvím iniciativy Zálohujme.cz snažíme vysvětlovat, jak bychom se k našim zdrojům mohli a měli chovat, aby si život na naší planetě mohly užívat i budoucí generace. Jsem ráda, že nás v tom podpořil i Tomáš Klus, který cirkularitu a zálohy podporuje už léta,“ popisuje motivaci ke vzniku krátkého filmu mluvčí iniciativy Zálohujme.cz Andrea Brožová. Klusův Klusó odkazuje na známou filmovou postavu popleteného inspektora Clouseau, který i přes celou řadu vlastních pochybení a nepříznivých náhod vždy vše vyřeší.

K čemu je jedenáctiminutový reklamní film? Dokoukal to někdo? Já to vydržel sotva třicet vteřin. Je to rozvleklé a bez náboje. Škoda.

Jakub Hussar (Haze)

Nápad s mnonahásobným použitím je hezký, i provedení má své nepopiratelné kouzlo. Ale proč je to tak nekonečně (až nesnesitelně) dlouhé? Připadá mi, že tvůrci se tak trochu zamilovali sami do sebe a bylo jim líto stříhat.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Těch víc než deset minut videa bylo tedy pro mě super dlouhé utrpení. Možná jen proto, že fakt nemám rád Kluse... Nebo proto, že z toho mohla být fajn tříminutovka, která by se dala ukoukat.

Tomáš Vacek (Contexto)

Myšlenka natočit si vlastní film je super a loňská pohádka byla parádní. Ale tohle je takové utahané. Já se opravdu snažím ať mě to baví, ale celou dobu se těším na vtipného inspektora Clouseau, a ten nějak nepřichází. Takže zpráva dobrá, vysvětlení jasné, jen jsem to třikrát málem vypnul.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

To je tak, když si myslíte, že možná máte skvělý nápad, a místo dvacetisekundového skeče to natáhnete na deset minut. Nuda k neukoukání, pitvoření až to bolí. Obávám se, že to dokoukali jen lidi ve střižně, předsedkyně fanklubu pana Kluse a hodnotitelé v Katovně... A hlavně, Clouseau byl šéf-inspektor!

Míla Knepr (Contagious CZ)

Jak zpropagovat bohulibou myšlenku v zemi, která se na cokoliv eko dívá jako na něco nepatřičného. Myšlenka dobrá, provedení ucházející, protagonista si své vícerole zjevně užívá, jen si nejsem jistý, zda si průměrný divák počká na pointu až do konce celé té dlouhé stopáže.

Filip Huněk (Actum Digital)

Kdyby nám inšpektór přidal do svého výkonu trošku drajvu a udělal z případu pet flašek trošku větší terno, byla bych i dokoukala do konce. Skvělý nápad zabil špatný herecký výkon.

Michaela Luňáčková (Cognito)

Podobným formátům pro „reklamní“ účely absolutně nefandím. Reklama je o problému a potřebě, kterou spojíte a výsledkem je jiskra, vše za 15 nebo 30 vteřin. Když na to nechám 11 minut, musím lidi opravdu zavřít v kině. Dobrovolně se na výsledek nikdo nevydrží dívat. Tak k čemu to celé je?

Pavel Jechort (Axa Partners)

NKP, dlouhý jako Lovosice, víte ona ta filosofie, že lidi nám ze sálu neutečou, kam by taky šli, už dneska v kinech neplatí. A tvůrci se jistě sebeplácali po ramenou a nezapomněli přidat ani jeden fórek, ani jednu hlášku, co jim přepadla přes šedé buňky. Vobě!

Vilém Rubeš

Deset minut a čtyřicet pět vteřin Tomáša Klusaóa. Dá se ten čas nějak zrecyklovat? Jakože ha ha, ha ha. Dávám pět hvězdiček. Kókněte. A nezapomeňte tento film ohodnotit na ČSFD. Už to udělá verbal? Oh, wait.

Petr Laštovka

Plus: povedl se naming. Minus: je to táhlé, ale nenapínavé.

Manuel Prada (Comtech Can)

Obdivuju kohokoliv, kdo vykročí z typické online reklamy do dlouhého formátu, podobně jako to dokázalo například 13 minut. Klusó se navíc podíval do Varů, což ospravedlňuje stopáž a noirové pojetí. Ještě by mě hrozně zajímalo, jak probíhalo odkazování lidí v digitálu na celé dílo. Na mě bohužel nikdo necílil!

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

5. Provident v Česku má 25 let, angažoval Písaříka

Poskytoval půjček Provident Financial si připomíná 25 let působení na českém trhu a při této příležitosti uvádí novou komunikační kampaň. Kreativa nové komunikace pochází od Saatchi & Saatchi, jde o první výsledek spolupráce značky s agenturou. Spot režíroval Mike Samir, natáčení probíhalo v Rakovníku. Téma 25 let prezentuje akviziční nabídka půjčky 25.000 Kč na pět měsíců bez navýšení. Všemi vizuály kampaně a především televizním spotem provází nová tvář značky, herec Martin Písařík. Ten v roli obchodního zástupce Providentu propojuje značku s domácnostmi zákazníků a jejich příběhy. Hudebním motivem spotu je skladba Pumpin Blood od švédské skupiny Nonono. Integrovaná kampaň potrvá od 17. srpna do 20. září, a kromě hlavního třicetivteřinového televizního spotu zahrnuje i outdoor, POS a online. „V naší komunikaci se dlouhodobě zaměřujeme na srozumitelnost, férovost a lidský přístup. Na základě pozitivních výsledků brand trackingu jsme se rozhodli v tom pokračovat i letos, tentokrát ve svěžím vizuálním pojetí a s novým ambasadorem. Oslavu 25. narozenin jsme také pojali jednoduše, jako dárek pro zákazníky v podobě půjčky zdarma,“ shrnuje Jiří Maruščinec, marketingový manažer Providentu.

Vážně je laciné, generické pohvizdování a ohánění se „bublinami“ tím správným settingem pro půjčku?

Jakub Hussar (Haze)

Což o to, bublifuk je efektní a Písařík se usmívá pěkně, ale myslím si, že reklam na půjčky, které vzbuzují dojem, že půjčování peněz je radostnou součástí života, jsme už viděli až příliš mnoho.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

V principu vše ok. Není to žádná kreativní bomba, ale profesně kvalitně udělaná reklama, která by měla fungovat.

Tomáš Vacek (Contexto)

Ok. Rozumím. Písařík, bubliny a splněná přání.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Dávat bubliny do reklamy na poskytovale půjček je zvláštní fetiš. Že by se nám tím tvůrci snažili naznačit, že každá bublina jednou splaskne?

Filip Huněk (Actum Digital)

Neutrální reklama na půjčku. Nezaujme, neurazí.

Michaela Luňáčková (Cognito)

Když popřu duši, kterou stále mám, uznám, že je to přesně reklama vedoucí lidi k vám do dveří. A to i po přečtení textu dole. Je tam všechno, co by ďábel žádal. Ať žije kapitalismus.

Pavel Jechort (Axa Partners)

To je neuvěřitelné! Možná zadavatelé neznají význam sousloví, co to znamená, když praskla bublina, ale nic řekněme nablbějšího jsem už vážně dlouho neviděl. Jinak samozřejmá NKP. Hezký výročí!

Vilém Rubeš

Stačí fouknout do bublifuku a prachy jsou tady. Jen se ta bublina do bublifuku blbě vrací, žejo. Ten emerickej úsměv pana Písaříka je, no, velkej jako, jakó RPSN u úplně jiný společnosti.

Petr Laštovka

Plus: hudba, využití motivu bubliny z loga, jednoduchost sdělení. Minus: message je overpromising, chybí silnější kreativní idea.

Manuel Prada (Comtech Can)

Neurazí, nenadchne. Řemeslně by tohle měl být standard „talking person“ reklam - oblečení a efekty drží brand, ve videu se střídají reálná prostředí i lidé, takže působí dynamicky. Chybí tam ale „to něco navíc“.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

