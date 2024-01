Začíná rokování o chartě pro ČT a Český rozhlas: kdo do ní bude mluvit?

Na půdě ministerstva kultury se dnes poprvé sejdou dvě pracovní skupiny, z jejichž závěrů by měla vzejít podoba takzvané charty pro veřejnoprávní média v Česku. Dokument má vymezit rozsah veřejné služby České televize a Českého rozhlasu na dalších pět let. Jak také zástupci resortu nedávno informovali, měl by dostat podobu vyhlášky, jež bude provázet chystanou velkou mediální novelu. Nový zákon má od roku 2025 zvýšit poplatky z přijímačů právě pro televizi a rozhlas a rozšířit okruh poplatníků.

Vládní plány kritizují komerční mediální hráči. Těm vadí, že k diskusím nad novým zákonem nebyli ministerstvem přizváni a že záměr zvýšit poplatky neprovází přesnější určení, na co by měly ČT a Český rozhlas další peníze využít. Obávají se i přílišného zasahování veřejnoprávních médií do oblasti svého podnikání. Představy soukromých televizí, rádií i vydavatelů internetových titulů se proto resort rozhodl zohlednit v následujících debatách, které mají působnost médií veřejné služby zpřesnit. „Až se tohle vyspecifikuje, šli bychom v jednom šiku požádat o zvýšení poplatků,“ řekl v prosinci náměstek ministra kultury Michal Šašek (ODS), který má v gesci audiovizi a veřejnoprávní média. Právě on má debaty obou skupin moderovat. „Nechceme být ti, kteří si nechají diktovat od soukromého sektoru, co má veřejná služba být. Naopak – chceme jenom naslouchat,“ předeslal na lednovém semináři v poslanecké sněmovně.

Pracovní skupiny se zformovaly dvě – jedna pro televizní část trhu, jedna pro rozhlasovou. V obou mají zasednout zástupci veřejnoprávních médií, soukromých vysílatelů, vydavatelů, Hospodářské komory ČR a samozřejmě ministerstva kultury. V televizní skupině to budou Milan Fridrich, Michal Fila, Klára Brachtlová, Pavel Kubina, Libuše Šmuclerová, Libor Matoušek a Michal Feix, za hospodářskou komoru pak Zdeněk Zajíček a za ministerstvo Hynek Stehlík a Marína Urbániková. V rozhlasové skupině to budou Jiří Hošna, Jan Menger, Daniel Sedláček, Jiří Hrabák a opět Šmuclerová, Matoušek, Feix, Zajíček a Stehlík s Urbánikovou. Diskusí se tak – minimálně zprvu – nebudou účastnit generální ředitelé České televize Jan Souček ani Českého rozhlasu René Zavoral.

Pracovní skupiny k chartě médií veřejné služby Televize Milan Fridrich a Michal Fila (Česká televize)

a (Česká televize) Klára Brachtlová (TV Nova) a Pavel Kubina (TV Prima) jako zástupci Asociace komerčních televizí

(TV Nova) a (TV Prima) jako zástupci Asociace komerčních televizí Libuše Šmuclerová (Česká unie vydavatelů), Libor Matoušek (Asociace online vydavatelů) a Michal Feix (Sdružení pro internetový rozvoj)

(Česká unie vydavatelů), (Asociace online vydavatelů) a (Sdružení pro internetový rozvoj) Zdeněk Zajíček (Hospodářská komora ČR)

(Hospodářská komora ČR) Hynek Stehlík (ministerstvo kultury) a Marína Urbániková (odbornice nominovaná ministerstvem kultury) Rozhlas Jiří Hošna a Jan Menger (Český rozhlas)

a (Český rozhlas) Daniel Sedláček (Media Bohemia) a Jiří Hrabák (Londa) jako zástupci Asociace provozovatelů soukromého vysílání

(Media Bohemia) a (Londa) jako zástupci Asociace provozovatelů soukromého vysílání Libuše Šmuclerová (Česká unie vydavatelů), Libor Matoušek (Asociace online vydavatelů) a Michal Feix (Sdružení pro internetový rozvoj)

(Česká unie vydavatelů), (Asociace online vydavatelů) a (Sdružení pro internetový rozvoj) Zdeněk Zajíček (Hospodářská komora ČR)

(Hospodářská komora ČR) Hynek Stehlík (ministerstvo kultury) a Marína Urbániková (odbornice nominovaná ministerstvem kultury) Obě skupiny moderuje Michal Šašek, náměstek ministra kultury

Obě skupiny plánují probrat několik tematických okruhů – nejdřív samotnou definici veřejné služby, tedy co by měly Česká televize a Český rozhlas vyrábět za typy pořadů, následně půjde o multimediální tvorbu, technické prostředky či ochranu duševního vlastnictví.

„Až se tohle vyspecifikuje, šli bychom v jednom šiku požádat o zvýšení poplatků,“ popsal v prosinci náměstek Michal Šašek. Jinými slovy: to, co nakonec bude součástí charty coby vyhlášky k novému zákonu, má být jasné dřív, než vládní návrh mediální novely začne projednávat poslanecká sněmovna. Předběžnou shodou s celým trhem se tak ministerstvo vedené Martinem Baxou (ODS) chce vyvarovat toho, že by komerční hráči později dosáhli zablokování předlohy v legislativním procesu.

Na to, aby veřejnoprávní i soukromý sektor došly společně se zákonodárci ke společným závěrům, přitom bude jen několik týdnů. „Do konce měsíce února, do března bychom chtěli představit teze, které se promítnou do memoranda, charty nebo jak budeme nazývat výsledný materiál,“ plánoval náměstek Šašek začátkem ledna. „Věřím, že se to podaří a od roku 2025 dojde ke zvýšení poplatků,“ dodal na semináři na parlamentní půdě.

Jak se rodil návrh nového zákona o ČT a rozhlasu

