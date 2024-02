Začneme celoplošnou sítí, plánují Radiokomunikace ohledně digitálního rádia

Největší česká města, jako jsou Praha, Ostrava nebo Plzeň, chtějí v první fázi výstavby svojí celoplošné sítě pro digitální rádia vydražené v aukci telekomunikačního úřadu pokrýt České Radiokomunikace. Právě celoplošnou sítí B, kterou získaly společně s třemi dalšími regionálními sítěmi, chtějí výstavbu infrastruktury pro digitální vysílání komerčních rádií zahájit. Jak Médiáři řekl Marcel Procházka, ředitel sekce regulace a právního oddělení Českých Radiokomunikací, spouštění prvních vysílačů společnost plánuje na třetí čtvrtletí letošního roku. Závisí to ale na průběhu a výsledku výběrových řízení na dodavatele technologií. Radiokomunikace na druhou stranu trochu tlačí čas, protože budou chtít zachovat digitální rozhlasové vysílání v lokalitách, kde ho už provozují a ke konci roku jim tam končí oprávnění od Českého telekomunikačního úřadu.

Dočasná síť CRA DAB+ se přeladí na multiplex B

Konkrétně jde o Prahu (vysílač Žižkov), Ostravu a Plzeň, kde nyní prostřednictvím multiplexu CRA DAB+ vysílají prakticky všechna významná celoplošná i nadregionální rádia, která lze naladit i v analogovém pásmu FM. Z celé této sítě bude moci po konci letošního roku vysílat jen slabý vysílač na pražském Strahově a jeho využití Radiokomunikace podmiňují zájmem klientů o pokrytí části Prahy. Každopádně provozovat ho můžou až do roku 2028. Prioritu ale bude mít vydražená celoplošná síť B, která byla podle Procházky vůbec nejhodnotnější z celé aukce. „Jsme rádi, že se nám podařilo vysoutěžit právě síť B s možností plné regionalizace, protože více než 50 % výnosů rozhlasových stanic pochází z regionální reklamy. Pro naše zákazníky je tedy možnost regionálního odpojování zásadní, proto bylo naším cílem získat právě tuto síť,“ uvedl Procházka.

Radiokomunikace za celoplošnou síť B zaplatily přes 25 milionů Kč, což je podle šéfa sekce regulace a právního oddělení ve srovnání s vydraženou cenou druhé celoplošné sítě DAB+ výhodná koupě: „Když se podíváte na rozdíl ceny mezi touto celoplošnou plně regionalizovatelnou sítí a druhou celoplošnou sítí C, kterou lze regionalizovat jen velmi omezeně, byl to zhruba jeden milion korun. To není moc a celkem nás to překvapilo. Proto se dá říct, že jsme koupili relativně dobře.“ Vysílací síť C, která umožňuje regionálně odpojovat vysílání pouze v Praze a středních Čechách, získala plzeňská společnost RTI cz, která patří mezi průkopníky digitálního rozhlasového vysílání v Česku. Zaplatila za ni přes 26 milionů Kč a začlení do ní své stávající regionální sítě DAB+ v Praze, jižních a západních Čechách, kterým budou rovněž letos končit oprávnění pro vysílání.

Využijí se lokality, z kterých vysílá Český rozhlas

Při výstavbě celoplošné sítě B budou Radiokomunikace duplikovat veřejnoprávní multiplex Českého rozhlasu, pro který zajišťují vysílače. Nastane tedy podobná situace jako u digitálního televizního vysílání, kdy Radiokomunikace zajišťují technický provoz veřejnoprávního multiplexu 21 a tytéž základní vysílače využívají i její další dva celoplošné multiplexy 22 a 23 pro komerční televize. Po spuštění základních digitálních rozhlasových vysílačů počítají České Radiokomunikace s postupným zahušťováním sítě, protože stejně jako u Českého rozhlasu byly i sítě dražené v aukci koordinované na příjem signálu na venkovní anténu, což je u rádií méně obvyklé než u televizí. Proto je třeba postupně vylepšit příjem digitálních rádií uvnitř budov. V první fázi mají Radiokomunikace svojí celoplošnou sítí B pokrýt do půldruhého roku polovinu populace Česka a polovinu dálnic a rychlostních komunikací.

Další rok budou mít Radiokomunikace na dosažení pokrytí 80 % populace, dálnic i rychlostních komunikací. Marcel Procházka ale předpokládá, že výstavba sítě bude rychlejší. Důvod je nasnadě: sítí bylo v aukci přiděleno tolik, že je nebude možné všechny zaplnit rádii, a kdo dříve nabídne síť k vysílání, bude mít konkurenční výhodu pro vyjednávání s klienty.

S těmi už České Radiokomunikace ostatně jednají. „Chceme stavět rychle, protože když už jsme kmitočty vysoutěžili, chceme je nabídnout jak svým stávajícím zákazníkům, tak novým rozhlasovým stanicím, které by mohly teoreticky přijít. Čili naší strategií je postavit sítě opravdu rychle,“ ujišťuje Procházka. Na druhou stranu – protože penetrace digitálními rozhlasovými přijímači v českých domácnostech je zatím pouze na úrovni 15 % – chtějí Radiokomunikace v prvních dvou letech rádiím nabídnout snížené ceny za distribuci signálu.

Regionální sítě nabídnou výhodnější cenu

Velkým problémem při přesvědčování komerčních rádií, aby vstoupila do plnohodnotného celoplošného digitálního vysílání, bude jejich souběžné vysílání v analogovém pásmu FM. Toho se totiž rádia nechtějí vzdát a Procházka předpokládá, že začnou analogovou distribuci opouštět až ve chvíli, kdy se vybavenost českých domácností digitálními přijímači výrazně zvýší. Tomu by měla pomoci obnovená marketingová kampaň DAB+ ověřeno, v níž Radiokomunikace certifikují přijímače prodávané na českém trhu, ale i kampaně připravené ve spolupráci s komerčními rádii. „Už jsme se o tom bavili s Českým rozhlasem, s nímž už máme nějaké kampaně za sebou, ale i se svými budoucími zákazníky v DAB+, že chceme dělat kampaně na podporu penetrace přijímačů DAB+. Máme výhodu v tom, že poskytujeme cloudové nebo telekomunikační služby různým retailovým řetězcům, s nimiž jsme schopni spolupracovat i v této oblasti, stejně jako tomu bylo v případě DVB-T2,“ upřesnil Procházka.

Vedle celoplošné sítě B budou Radiokomunikace postupně stavět i další tři regionální sítě s pokrytím Prahy, západních a severních Čech. „Z regionů jsme měli velký zájem o Prahu a západní Čechy, a k nim byly navíc i severní Čechy, takže se nám to hodilo do naší strategie. Byli jsme rádi, že tyto sítě propadly přes třetí kolo aukce do čtvrtého, kterého jsme se už mohli účastnit,“ říká Marcel Procházka. Jako vítěz prvního kola, ve kterém firma získala celoplošnou síť, se totiž nemohla účastnit dalších dvou kol aukce, v nichž se dražily nadregionální a regionální multiplexy. Do těchto regionálních sítí chtějí CRA sehnat klienty, kterým bude stačit méně robustní pokrytí z nižších vysílačů a s jinými technickými parametry než u celoplošné sítě. Cena za šíření signálu by tak měla být příznivější.

„Digitální rádio přichází s dvacetiletým zpožděním“

