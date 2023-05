Záhoř a Felix z Fameplay: Naše „Amazon story“ skončila. Teď stavíme internetové televize pro jiné

S novou značkou Fameplay mění tým Czech Video Center svůj obchodní model. Tým, který má za sebou pět let budování internetové televize Mall.tv a také videonabídky českého olympijského týmu, karlovarského filmového festivalu či vzdělávací společnosti Atairu, se nyní rozhodl tuto nabídku škálovat a nabízet dosavadní zkušenost značkám i tvůrcům při tvorbě jejich vlastních „internetových televizí“. Poskytuje k tomu technologickou platformu, zajišťuje distribuci, marketing i následná data pro vyhodnocování zásahu a nabízí též pomoc s obsahovou strategií i výrobou samotných videí. To vše s ambicí nabízet službu i mimo Česko.

„Leckdo vytváří videoobsah, ale úplně samostatná disciplína je dostat ho k cílové skupině. To je kompetence, kterou jsme postavili sami pro sebe, a teď ji chceme poskytnout tématům, tvůrcům i značkám, kterým na tom záleží,“ shrnul v rozhovoru s šéfredaktorem Médiáře Ondřejem Austem Juraj Felix, šéf Fameplay a zároveň ředitel pro digitální rozvoj v mateřské skupině Czech Media Invest. Pod ni spadá nejen Czech Video Center, ale také mediální dům Czech News Center (vydává Blesk, E15, Sport, Reflex, ABC, Svět motorů a řadu dalších titulů) i zahraniční aktivity po hlavičkou International Media Center, zejména ve Francii. Celý konglomerát vlastní Daniel Křetínský (50 %), Patrik Tkáč (40 %) a Roman Korbačka (10 %).

Sledujte celý videorozhovor

Novou službu hodlá Fameplay nabízet ve spolupráci s projektem Stage on Mars Milana Šemeláka (kreativa, strategie), sesterskou albánskou společností Gjirafa Tech (technologická platforma včetně videopřehrávače) a startupem Carl v čele s analytikem Jakubem Šilerem a s investicí od Czech Media Invest (analýza dat cílových skupin i sledovaností videí). Samotná videa už Fameplay nepublikuje primárně na svém webu, ale pro jejich distribuci využívá jak weby svých klientů, tak zavedené platformy - celosvětově populární YouTube či tuzemský Stream a samozřejmě sociální sítě Instagram, Facebook, TikTok, Twitter či Snapchat.

Největší potenciál pro své komplexní obsahové projekty vidí Fameplay v zahraničí. „Aktuálně chystáme videoplatformu pro jeden z největších hudebních festivalů ve střední Evropě. Jednáme taky o licencování konceptu podobného úspěšné Czech Team TV dalším olympijským týmům v zahraničí,“ doplnil Felix. Tým Fameplay bude nadále zajišťovat internetovou KVIFF TV spojenou s letním filmovým festivalem v Karlových Varech, olympijskou Czech Team TV a pro platformu o leadershipu Atairu přidá verzi v angličtině pro mezinárodní publikum.

Do světa díky umělé inteligenci

A pro globální diváky hodlá Fameplay škálovat také původní vlastní tvorbu. Vlastní videoarchiv čítá kolem 19.000 epizod nejrůznějších sérií, v čele s pořady Luďka Staňka, Adama Gebriana či Dušana Mayera nebo taky seriál o kyberšikaně, který dostal cenu Emmy, #martyisdead, který letos na podzim čeká pokračování v podobě série #annaismissing. Původní díla dřív Mall.tv chrlila v množství, které – jak manažeři přiznávají – nestihla dostatečně představit a doručovat divákům. „A jak teď videa v češtině zmonetizovat, když videotrh s reklamou je v Česku u svého stropu a do pětiminutového videa už víc prerollů a midrollů nedáte? Pod ruku nám přichází umělá inteligence. Ta bude naší konkurenční výhodou,“ přibližuje v rozhovoru šéfproducent Záhoř. „Dvě až tři noci v týdnu věnujeme studování umělé inteligence, všech těch nástrojů. Prošla nám rukama stovka nástrojů, patnáct jich máme předplacených a systematizujeme lokalizaci našeho svátého grálu, našeho archivu, abychom ho mohli publikovat v různých jazycích,“ popisuje další plán.

„Rebranding nás zastihl v dobré době, v novodobé technologické revoluci,“ přitákává Felix. „Už v Googlu, kde jsem dřív působil a kde byl mým nejoblíbenějším produktem YouTube, jsme diskutovali o tom, jestli obsah je škálovatelný. Je originální obsah vyrobený v Česku relevantní pro diváka v Americe, v Asii, ve španělsky hovořících zemích? Teď vidíme nejen, že to možné je, ale že máme bezprecedentní možnosti, jak obsah exportovat,“ odkazuje na to, že různé verze videí ve světových jazycích půjdou tvořit automatizovaně. Pro české tvůrce tak padne jazyková bariéra, předpovídají Záhoř s Felixem. A v úvahách jdou ještě dál: nakonec může přijít „natáčení“ videí, aniž by se musela zapínat kamera. „S využitím umělé inteligence umíme efektivně syntetizovat řeč z textu, lokalizovat celé řady pořadů, používat klonovaný hlas pro dabing protagonistů, optimalizovat výrobu krátkých formátů a náhledových fotek videí, transformovat fotografie na mluvící avatary, nebo generovat nový obsah úplně od nuly.“

Od AVOD k B2B

Původní tvorba nyní tvoří už jen 20 % celkové produkce Czech Video Center, většinových 80 % je výroba pro klienty – do ní kromě zmíněných „internetových televizí na míru“ patří také zakázky pro mediální firmy ve skupině (video pro redakce, reklamní spoty), série pro televize či řada živých přenosů (nedávno to byla distribuce derniéry inscenace Dejvického divadla Ucpaný systém do kin po Česku, celkem s 32.000 diváků). „Vyvinuli jsme další byznysové nohy, které mají pozitivní bilanci a pomáhají k celkovému financování,“ podotýká Felix.

Internetová televize Mall.tv vznikla v roce 2018 a zpočátku byla spjatá se skupinou e-shopů Mall Group, s cílem propojovat videoobsah s nákupními transakcemi na webu. V polovině roku 2021 se ale Mall.tv od Mall Group oddělila, v souvislosti s odkupem tuzemské skupiny e-shopů polským Allegrem. „Nastal konec našeho ‚Amazon příběhu‘ a změnil se nám kompletně model,“ vzpomněl Záhoř. Do té doby akcionáři hodnotili hospodaření nejen z pohledu ekonomického (podle provozního zisku EDITBA), ale jak Felix říká, také z pohledu, jakou přináší hodnotu: „Šlo o to, že když vytváříme obsah brandovaný jako Mall.tv, o kolik víc publikum, které takový obsah konzumuje, nakupuje na jednotlivých e-shopech Mall Group. Tato hypotéza na velkém vzorku vycházela pozitivně.“ Samostatné Czech Video Center je zatím podle Felixe „investiční projekt“.

Kromě změny konceptu, způsobené oddělením od Mall Group, se Mall.tv (dnes Fameplay) musí stále učit přežít na vysoce konkurenčním trhu. Lokální videotvorba tradičních vydavatelství se totiž v současné době ocitá pod trojím tlakem – jednak pod tlakem globálních videoplatforem a sociálních sítí v čele s YouTube, které mají navrch v oblasti technologické vyspělosti a distribuce, jednak pod tlakem televizí, jež mají robustní produkční kapacity i zavedené marketingové procesy a do videa na internetu se pustily se svými placenými platformami, jednak pod tlakem solitérních tvůrců, kteří snadněji oslovují mediální konzumenty a ti jim také platí raději než tradičním titulům, respektive mediálním domům.

„Obsah a návratnost investic do něj je třeba plánovat jako dlouhodobou součást komunikace, tedy v horizontu pěti až deseti let,“ je si vědom Juraj Felix. „Speciálně s videoobsahem to navíc všechno trvá déle, monetizace začne dávat smysl až v průběhu času. My teď už máme velký archiv, devatenáct tisíc videí, která jsou vyrobená, a čeká je monetizace.“

„Fame nevnímáme jako miliony palců, miliony views za každou cenu. Naše mise je postavit udržitelný model na obsahu, kterému věříme, ať už pro značku, pro tvůrce či téma, které nenese žádný komerční subjekt, a dát mu pozornost, kterou si zaslouží,“ doplňuje Lukáš Záhoř. „Takový vzorec před sebou pořád vidíme – ať už jde o téma kyberšikany v #martyisdead, olympiádu, karlovarský festival, vesmír, kosmonautiku. Linka, která vede vším, co děláme, je kvalitní obsah, odpovídající publikum, odpovídající sláva. A u toho vědět, že to je zábava.“

Sledujte celý videorozhovor

