Zakladatelka Kijonková po 13 letech a úspěšném prodeji opouští Zásilkovnu

Zakladatelka Zásilkovny Simona Kijonková odejde z vedení mateřské skupiny Packeta, kterou na sklonku loňska prodala konsorciu tvořeného skupinou Emma Capital miliardáře Jiřího Šmejce a fondem soukromého kapitálu CVC Capital Partners. Kijonková Zásilkovnu zakládala v roce 2010 a vedla jí jako generální ředitelka 13 let, až do úspěšného exitu loni v prosinci. Kupní cena nebyla zveřejněna, podle Hospodářských novin se bude pohybovat kolem devíti miliard korun. Loni Packeta dosáhla obratu 7,25 miliardy Kč a zároveň uvádí, že je dlouhodobě zisková a že v roce 2023 meziročně zdvojnásobila provozní zisk EBITDA. Skupina v sedmi státech zaměstnává přes dvě tisícovky lidí, doručuje do 33 zemí a disponuje 15.000 vlastních výdejních míst.

Ve funkci generálního ředitele Packeta by měl – po splnění všech odkládacích podmínek smluvní dokumentace – nastoupit zkušený manažer Erich Čomor. Ten v minulosti ve skupině PPF šéfoval splátkové společnosti Home Credit, respektive bance Air Bank, později řídil německou pobočku online supermarketu Rohlík.cz. Zkušenosti má i z GE Money Bank, McKinsey & Company a Procter & Gamble. „Simona Kijonková vytvořila jednu z nejúspěšnějších a nejinspirativnějších firem ve střední Evropě. Díky ní a její Packetě si dnes miliony klientů mohou pohodlně vyzvednout svoje zásilky na tisících výdejních míst,“ podotkl Čomor.

Skupinu Packeta (původním názvem Zásilkovna) před prodejem vlastnili z 48,6 % Kijonková s manželem Jaroslavem Kijonkou (prostřednictvím firmy JSK Investments, kterou drží napůl), online parfumerie Notino (zakladatel Michal Zámec), jež měla zhruba pětinu, a další čtyři minoritní společníci. Hledání vhodného investora pro Packetu probíhalo po většinu loňského roku a podle skupiny se sešlo „značné množství investičních nabídek od různých finančních a strategických investorů, převážně významných mezinárodních skupin“.

„Až společně s manželem exitujeme 100 % všech našich podílů, se budu nadále věnovat dalšímu podnikání a především investicím,“ plánuje Simona Kijonková.

Sdílejte