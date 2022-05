Zaplněné O2 universum vidělo multimediální show iMucha

Po březnové předpremiéře na dubajském Expu má za sebou multimediální show iMucha oficiální uvedení v Praze. Premiéře ve čtvrtek 26. května přihlížela zaplněná hala O2 universum. Viděla českou obdobu Cirque du Soleil, výpravnou show sestávající z hudby, tance, akrobacie, projekcí i netradičních prvků, jako byl model vzducholodě plující nad hledištěm.

Za projektem stojí trojice producentů Richard Fuxa, Michal Dvořák a Igor Rattaj. V angličtině hlas hlavní postavě propůjčil herec Pierce Brosnan, známý především z rolí Jamese Bonda.

Dvořák, skladatel, autor filmové a scénické hudby a člen skupiny Lucie, je autorem show, stejně jako podobného předchozího multimediálního představení Vivaldianno. Rovněž založil a řídí festival filmové hudby a multimédií Soundtrack Poděbrady.

Podle Fuxy, který je zároveň šéfem a spolumajitelem provozovatele venkovní reklamy BigBoard a také majitelem celosvětově nejkomplexnější sbírky děl Alfonse Muchy, producenti už nyní registrují zájem o konání show v zahraničí. V plánu jsou také další zastávky v městech po Česku.

Projekt iMucha zahrnuje tři části, kromě show a výstavy nejrozsáhlejší sbírky díla Alfonse Muchy nabídne ještě multimediální výstavu.

O čem je příběh iMucha Show

Show vypráví příběh o souboji tvořivosti a destrukce, který se odehrává na pozadí života a díla Alfonse Muchy, světoznámého malíře, grafika, designéra a vizionáře stylu secese.

Mladý kreslíř komiksů z New Yorku prožívá neobyčejný příběh. Zamiluje se do francouzské dívky, která jakoby vypadla z Muchova plakátu. Zároveň získává superschopnost vstupovat do obrazů a pohybovat se v jejich světě. Začíná jeho tajemná a trochu děsivá cesta za krásnou dívkou a za mužem z minulosti, který hledá pomocníka v boji proti černému mraku marnosti. Tím mužem je Alfons Mucha.

Krásky z jeho plakátů, šperky nebo impozantní obří plátna Slovanské epopeje se poprvé ukazují světu oživlé v důmyslných animacích. Komiks vypráví příběh o odvěkém souboji sil tvorby a destrukce.