„Zasměješ se, ale doma to nechceš.“ Kati u reklamy Kooperativy oceňují insight

značka: Kooperativa, klient: Kooperativa pojišťovna Czech Promotion: Nani Moments (53 %)

značka, klient: NaniNails Leo Burnett: Lepší místo pro peníze (51 %)

značka: Portu, klient: Wood Retail Investments WeBetter: Tvrdé postele pro tvrdý spánek (43 %)

značka: Ispas, klient: Formann Dentsu Creative: Přifoukni si výhru (43 %)

značka: Sazkabet, klient: Sazka Jak hodnocení sestavujeme? S nabídkou hodnotit aktuální kampaně pravidelně obesíláme na 70 tuzemských kreativců, stratégů a zástupců klientů. Tentokrát hodnotilo 20 katů. Na škále od 0 do 100 %, odstupňované po pěti bodech, každý ohodnotí každou z kampaní, všechna bodování zprůměrujeme do výsledného čísla, zaokrouhlíme. K vybraným kampaním můžou experti přidat slovní hodnocení.

1. Kooperativa pokračuje v konceptu Zrcadlení

Agentura Boomerang Communication připravila pro životní pojištění Flexi od Kooperativy novou komunikační kampaň v rámci konceptu Zrcadlení, ve kterém chování dětí odráží chování a neduhy rodičů. Pokračování kampaně nově vychází z dat získaných ve výzkumu ze života českých rodin, který si nechala Kooperativa ve spolupáci s Boomerangem zpracovat v marketingové výzkumné agentuře Perfect Crowd. Získaná data pak budou využita v jednotlivých fázích kampaně. V lednu se objeví první spot z nové série, v němž táta na výletě se synem odpovídá i v lese na pracovní maily, na což malý syn pohotově zareaguje. Pravě práce na úkor času s rodinou je jedním z neduhů, kterým podle výzkumu společnost trpí. Podle dat až 80 % dospělých pracuje, když by mohli být třeba s dětmi. „Právě data jsou pro nás tím, co dodává kampani na relevanci,“ uvádí marketingový ředitel Kooperativy Jindřich Skrip. Televizní spot, který se objeví ve třicetivteřinové verzi a v online prostředí i v kratších formátech, opět režírovala Jasmína Blaževič v produkci Bistro Films. Kromě spotu se dale objeví postery na pobočkách a online kampaň s vizuály z plastelíny modelovaných prvků. Na webu Kooperativy mají navíc lidé možnost se otestovat a zjistit, jak na tom jsou se svým životním stylem v porovnání se zbytkem české populace. A samozřejmě se i pojistit. Vizuály kampaně nafotil Jan Brunclík. Hlasem značky Flexi zůstává herec Otakar Brousek.

Výborný insight. Děti se od nás učí. A my se pak divíme.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Ty přesně odpozorované insighty mě u Flexi baví. Jen ten můstek „děti vás vidí – zastavte – pojištění“, ten mi přijde trochu na sílu.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Tohle je takový to milý, na co se lidi můžou koukat jako na ty manželský hádky Menšíka a Bohdalky. Zasměješ se cizímu neštěstí, ale doma to nechceš. Video fajnový, ale neštěstí nechceš. Tak se kdyžtak na to pojisti, nikdy nevíš.

Petr Laštovka na drátě

Napsáno životem... herecké výkony skvělé, zvlášť ten hoch je úžasný, jen bojuju s tou linkou mezi produktem a vlastním příběhem.

Ondřej Zahořík (Stavební spořitelna České spořitelny)

Jo, jo, myšlenka dobrá, hodně dobrá. Spot fajn. Já jinak jezdim okolo lavičky na Florenci, kde se objevujou reklamy na Kooperativu. Když je tam nová, tak se zastavim a luštim. Většinou je to chytrý, až moc chytrý možná. Já sem zvyklej v reklamách číst, ale jestli to zvládnou ostatní občani, nevim. Každopádně Kooperativě dávám už dlouho palec hore.

Ondřej Souček

Nejenže synek zrcadlí chování otce. Ale celý spot hezky zrcadlí i závěry výzkumu, jak říká průvodní článek. A jak bohužel říká zkušenost mnoha z nás, ne? Věřím, že aspoň část spotřebitelů přiměje tahle komunikace k zamyšlení, a třeba občas vypne. Aspoň mobil v lese.

Petr Bucha (Accenture Song)

Nevím, jestli je to reklama na nemoc nebo pojištění nebo obecně pojištění od Kooperativy. Protože kdyby měla být na to poslední, asi by se hodilo lehce zmínit, proč je Flexi zrovna ta pravá volba.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Kluk napodobující rodinu v autě na cestě na výlet laťku nasadil vysoko. A tohle je vůbec neoslovilo.

Michaela Luňáčková (Cognito)

Dobrý insight – určitě je super, že se pracuje při tvorbě kampaní s daty. Celkově mi to ale přijde takové krkolomné. Na sílu napasované životní pojištění na hlavní myšlenku. Jsem zvědavá na další spoty.

Michaela Dvořáková (Katedra marketingu FPH VŠE)

Známý koncept v novém kabátě, insightu rozumím, ale ten příběh mi bohužel přijde kapku „přes ruku“.

Tomáš Vacek (Contexto)

Zrcadlící spoty Kooperativy jsou pojaty poměrně sympaticky, nejeden rodič se v tom pozná. Hezky nesou myšlenku a na rodinnou strunu hrají ve snesitelné míře.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Slušné pokračování kvalitní série.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Moralitka, tisíckrát viděná, o preferenci telefonovadla nad živými, příhodný hajzlíček v malebném lesíčku, na to naroubované životní pojištění. To dělala nějaká parta záškodníků se snahou Kooperativu poškodit? NKP na druhou.

Vilém Rubeš

Dobrý branding a silná rozpoznatelnost. Kampaň bude dobře fungovat na budování povědomí. Je vidět, že spot stojí na silném insightu z průzkumu.

Jan Škrabánek (Woltair)

Hezký storytelling ze života. Líbí se mi, že spot přenáší na diváka pozitivní emoce a nesnaží se ho nijak děsit i přes to, že se jedná o pojištění. Celý koncept Zrcadlení si hraje s vtipnou nadsázkou. Je to fajn!

Ondřej Zvoníček (Dentsu Creative)

Insight o dětech, které napodobují negativní chování rodičů, je pravdivý. Jen mi přijde, že by působil přirozeněji, kdyby byl chlapeček o něco mladší.

Amila Hrustić

Jasné sdělení bez zbytečných kudrlinek. Stejně jako to umí děti. Povedený a za mě i účinný koncept.

Petra Pokorná (Business Factory)

Zrcadlení jsem tu chválil už minule a pořád funguje. Tahle situace mi nepřijde tak trefná, ale těším se na další slibované.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Koncept zrkadlenia ma veľmi baví a aj nový spot sa podaril. Krásny insight, idea, emócie. Nespomaľujte a len tak ďalej!

Matúš Ficko (Triad)

Laskavé a účinné kopnutí do správného místa. Navíc s humorem, který tu neveselou realitu trochu odlehčí. Pro mě hezký způsob, jak pracovat s výzkumy, a celkově hezká práce.

Markéta Tomanová (WOO)

2. Nikol Leitgeb propaguje laky na nehty

Česká značka nehtové kosmetiky s vlastním e-shopem a kamennými prodejnami NaniNails spustila svou letošní kampaň. V online prostředí včetně sociálních sítí se kampaň reklamním spotem, ve druhé polovině ledna také sponzorským vzkazem v televizi, na kanálech skupiny Nova a Prima. Tváří kampaně je česká influencerka Nikol Leitgeb, která se značkou jako ambasadorka dlouhodobě spolupracuje. Kreativu a produkci zajistila agentura Czech Promotion, realizaci spotu studio Impresa Films, režie se ujal Jan Hadraba. Gelové laky na nehty jako klíčový produkt ze sortimentu NaniNails naplňují v reklamě nejen estetickou funkci. „Lakování nehtů je jedna z mála chvil během dne, které si žena může užít sama se sebou. Chceme, aby se naší kampaní inspirovalo čím dál více žen, pro které je lakování nehtů stejně důležité, jako jsou ranní make-up nebo návštěva u kadeřníka,” vysvětluje cíl kampaně Jakub Horka, marketingový ředitel NaniNails. Kreativní řešení proto stojí na propojení reálného a snového světa, které s NaniNails může prožít každá žena. Ve spotu ji reprezentuje i s celou svojí rodinou Nikol Leitgeb. Pro co největší autentičnost se spot natáčel u obce Kořenov v Jizerských horách a vystupuje v něm také skutečná daněla. „Jako správní a zvídaví kreativci jsme absolvovali mnoho rozhovorů s ženami různých věkových kategorií. Zjistili jsme, že lakování nehtů vlastně není jen zkrášlující činností, ale hlavně způsob, jak se odpojit od světa a relaxovat. Jsou to chvíle, které jsme pojmenovali Nani Moments,“ přibližuje Petr Vlasák, kreativní ředitel agentury Czech Promotion. Interakce na sociálních sítích má fungovat ve spojitosti s hashtagem #NaniMoments. S výzvou „A jaký je váš Nani moment?“ bude spojený s fotografiemi a videy žen, které si užívají svou vlastní chvíli krásy při lakování nehtů. Uživatelky sítí tak budou moci sdílet i své osobní příběhy a tím se stát spolutvůrkyněmi kampaně.

Nikol L. je dostatečně sympatická a přirozená, aby spot utáhla. Ale i tak mi na tom jednoznačně nejlepší přijde ta mluvící srnka.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Dva světy, v jednom ukřičené děti, ve druhém bukolická krajina a milý koloušek. Klišé jako bejk. Někdo už by měl vážně říct, že klišé s celebritou / telebritou / influencerkou je pořád klišé.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Co ty barvy v sobě mají, že se mi z dětí stávají malý jeleni před očima? Musím se zeptat Petra Vlasáka, jestli při vymejšlení měl nalakovaný nehty i na nohou. A už to byl ten Nanimoment, nebo musej přijít i ty jeleni! Dobře to kope. To se mi líbí.

Petr Laštovka na drátě

Body za Nikol, jinak úplně banální.

Ondřej Zahořík (Stavební spořitelna České spořitelny)

Ty vole, lak na nehty napuštěnej LSD! Můžeš říct „je to ptákovina“ a budeš mít pravdu a nebo řekneš, že v tom reklamnim smogu to vystupuje. Vlastně se mi líbí ten kreativní rozlet plnej různejch malejch p*čovinek. Jenom ten konec: kouzelné momenty pro vaše nehty. Znamená to, že nehet neni jen obyčejnej kus rohoviny, ale živej organismus, který si vychutnává život? Zajímavá myšlenka.

Ondřej Souček

Upřímně: zpracování téhle reklamy není mé gusto. Herecké výkony, ta hudba... Ale můj vkus není podstatný. Účinkuje v tom megainfluencerka Nikol – bude to mít dopad. Midas „moment“!

Petr Bucha (Accenture Song)

Nevim, tady nemám asi odpovídající představivost, ale asi plus minus chápu. Tak nejspíš dobrý.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Asi trošku nepopulární POV: není už tak trošku přeleitgebováno? A nepůsobí tato kampaň málo autenticky? Není to trochu nuda? Nevím jak kolegové, ale já jim to v tom spotu ani trošku nežeru, když to porovnám s tím, jaký placený obsah tvoří na své sítě.

Michaela Luňáčková (Cognito)

Povedená ukázka spolupráce influencera se značkou. Kampaň je milá, autentická. Každý, kdo má děti, se dokáže ztotožnit s daným příběhem. Jo, za mě fajn!

Michaela Dvořáková (Katedra marketingu FPH VŠE)

Jo, takže když mě štve rodina, tak to vyřeší lak na nehty... to si ho asi také koupím. To je samozřejmě kravina, ano, udělat si nehty může být pro ženu relax, ale v salónu, ne doma, když na ni ječí děti, má tunu práce a lak musí třeba zaschnout. Doporučuji výzkum v cílové skupině příště místo kreativcům svěřit stratégům nebo výzkumníkům, aby z toho nevznikly takové kraviny.

Tomáš Vacek (Contexto)

Ideální volby ambasadorky – Nikol Leitgeb baví už několik let svými autentickými historkami na sociálních sítích svou rozsáhlou základnu fanoušků. Na cílovku zacílené výborně, uštvané matky toužící po chvilce klidu a pěkných nehtech se s hlavní hrdinkou snadno ztotožní.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Tak tohle je solidní trip. Až si říkám, jestli si ty děti hrají s moukou, nebo jsou to nějaké tajné zásoby pro maminku a tatínka, které je pošlou do lesa za mluvícími zvířátky. Pokud takovýhle Nani moment způsobuje lakování nehtů, jdu do toho taky.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Všechno je tak nějak vítečím ke zdi, a najednou si štrejchnete blažený produkt, a hup, už vás to hodí na křeslo do lesa a je blaho. To byla nuda už za Vidišgréce. NKP, dneska se urodilo.

Vilém Rubeš

Velmi dobrá ukázka toho, jak pracovat s influencery. Většina žen se ve spotu nejspíš najde. Příběh je trefný a plyne. Konec spotu trochu ztrácí gradaci, ale věřím, že kratší stopáže budou mít svižnější tempo. Celkově je reklama vyvedená a věřím, že bude fungovat.

Jan Škrabánek (Woltair)

Už dlouho jsem neviděla reklamu, do které se povedlo nacpat tolik stereotypů naráz…

Amila Hrustić

Nikol Leitgeb umí pozvednout každý produkt na vyšší úroveň, a to se povedlo i v tomto případě. Zapojení celé její kouzelné rodiny je zárukou úspěšné reklamy na kouzelné momenty. Milé a nenucené.

Petra Pokorná (Business Factory)

Spot je dělaný na míru Nikole, ale zároveň každé ženě. #NaniMoments dobře znám, jen jsem doposud nevěděl, že se tak jmenují. A řemeslně skvělá práce, obzvlášť střihy produkt, sen, produkt, sen...

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Pre zmenu nemáme psjetých pejskov, ale maminky! Asi dobrý matroš.

Matúš Ficko (Triad)

Na jednu stranu je hezké, že značky ženám chtějí dopřávat ten báječný „moment pro sebe“, jen mám pocit, že ho vídám až podezřele často. A tím pádem bych už ale čekala odvážnější provedení – jestli hrajeme na to, že mě lakování nehtů vystřelí do jiného vesmíru, tak by daněla neměla být to nejbláznivější, co tam potkám.

Markéta Tomanová (WOO)

3. Portu s první kampaní od Leo Burnett

Internetová investiční platforma Portu spustila první kampaň ve spolupráci s Leo Burnett. Agentura z komunikační skupiny Publicis Groupe v ní propaguje myšlenku, že Portu zjednodušuje složitý svět investic. Spolupráce se značkou trvá od loňského podzimu, kdy Publicis Groupe uspěla v tendru na kreativu a také nákup a plánování médií. „Hledali jsme dlouhodobého partnera, který nám pomůže připravit silně brandovou kampaň použitelnou i pro dlouhodobou komunikaci,“ podotkl Ondřej Karanský, marketingový ředitel Portu. Nová kampaň odstartovala v lednu. Ukazuje, že komplikovaný svět investic umí Portu zjednodušit díky chytré automatizaci. Agentura vytvořila 3D vizuální světy, které vychází přímo z loga značky a fungují jako její dlouhodobý distinktivní asset. Kreativa, 3D i částečná postprodukce vznikala inhouse v rámci Publicis Groupe. „Strategie, kterou jsme klientovi připravili, stojí na několika stěžejních pilířích – výrazném brandingu, jasné propozici a kreativním řešení připraveném na míru mediální strategii. Opět se nám ukazuje to, že právě integrovaný přístup k plánování a realizaci kreativy a mediálního plánování je tou nejefektivnější a nejsprávnější cestou k realizaci marketingových kampaní,“ prohlásil Tomáš Preněk, head of strategy Publicis Groupe. Cílem komunikace je rozšířit povědomí o značce, jejich službách a zasáhnout víc potenciálních zákazníků. Kampaň běží online, v rádiu a také na venkovních plochách včetně těch digitálních.

Vizuál se mi moc líbí. Je výrazný, nepřehlédnutelný. Jenom headline Svět investic děláme jednodušší mi připadá jako překlad z Google Translate, pardon.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Hmmm, takový infomercial.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Vypadá to jako nějaká pěkná gamesa na Nintendu. Už jí někdo dohrál do konce? A kolik v ní mám životů?

Petr Laštovka na drátě

Barevný průměr.

Ondřej Zahořík (Stavební spořitelna České spořitelny)

Tak v Portu „investuju“ přes dva roky a ta reklama to řiká správně. Je to jednoduchý, ve skutečnosti tomu nerozumim, ale alespoň – i díky čtení jejich newsletteru – mám dojem, že aspoň trochu jsem do toho trochu pronikl.

Ondřej Souček

V krátké stopáži se omezili na obecný benefit: nemusíte rozumět investování, staráme se my – naše apka. Ta animace, kde různé mašinky a pásy symbolizují automatické investování peněz, má potenciál. Třeba bude někdy čas rozehrát ji více.

Petr Bucha (Accenture Song)

Konečně někdo, kdo dělá reklamu. Vizuální zkratka dobrá. Možná mi ještě chybí nějaké potvrzení, že Portu je důvěryhodná firma a moje peníze nejdou k nějaké garážovce.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Kdo by řekl, že může být investiční platforma tak hravá, a zároveň to nepůsobí ani z procenta nedůstojně a nerelevantně. 3D svět, barevná paleta, způsob zpracování... Jestli něco investice z komunikace Portu nejsou, tak je to nuda. Wow. A tleskám.

Michaela Luňáčková (Cognito)

Já nevím... Nemastný, neslaný. „Děláme to jednodušší“, ale jak, čím, kdy, proč? Chybí mi atributy značky, reasons to believe, call to action – prostě všechny stavební kameny dobré kampaně.

Michaela Dvořáková (Katedra marketingu FPH VŠE)

Ano, začit je jednoduché, platforem je mraky, ale reálně zhodnotit vložené finance už je o něco těžší a proč by mě zrovna Portu mělo pomoci být v tomto úspěšnější, jsem se bohužel nedozvěděl.

Tomáš Vacek (Contexto)

Nemám sice extra dobrý pocit z firem, co řeknou „dejte nám peníze a na nic se neptejte“, ale spoty jsou udělané fajn. Barevné, ale ne kolotočářsky přepálené.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Líbí se mi, jak je to jednoduché a čisté. Nic extra nového mi to sice neříká, ani to nějak extra nekomunikuje, proč zrovna Portu, ale zase je to vizuálně hezké. Uvidíme, jestli to cílovka rozklíčuje.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Jsem opatrný na nabídky typu „nemusíš tomu rozumět, jen nám dej svoje peníze a po ničem nepátrej!“ A na nabídky takhle odfláknuté už tuplem. NKP.

Vilém Rubeš

Nevýrazná reklama, ze které jsem vlastně vůbec nepochopil, proč bych do toho měl jít zrovna s Portu.

Jan Škrabánek (Woltair)

Moc hezká art direkce, vizuálně je to fresh. Věřím, že to bude hezky fungovat na mladší generaci. Jak se říká, v jednoduchosti je krása... Tak proč nezačít investovat.

Ondřej Zvoníček (Dentsu Creative)

Vizuálně povedené. Jen škoda, že ve dvou spotech nejsou dvě různé animace, které jsou na celé komunikaci to nejzajímavější.

Amila Hrustić

Továrna na peníze v kostce –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ té od Portu. Zadání a účel splněn.

Petra Pokorná (Business Factory)

Portu zjednodušuje investování, Publicis zjednodušuje Portu. Konečně jednou větou vysvětlená služba.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Pomerne pekná práca s brandingom a distinktívnosťou. Budovať povedomie o značke by to mohlo dobre. Slabšie to bude v búraní bariér. Ak je cieľom zaujať ľudí, ktorí neinvestujú, lebo tomu nerozumejú, potrebovalo by to silnejší nápad.

Matúš Ficko (Triad)

Hodně se mi líbí ten digitální svět, jeho propojení s logem i s realitou ve spotech. Koncepčně mi ale chybí jakýkoli argument, proč tomu mám věřit – v čem zjednodušují investice a proč jim já jako zákazník nemusím rozumět?

Markéta Tomanová (WOO)

4. Zatěžkávací test dřevěných postelí

Agentura WeBetter připravila pro značku Ispas, obchodníka se dřevem a dovozce ze severských zemí, online kampaň zaměřenou na komunikaci hlavních benefitů postelí, do jejichž výroby se firma nově pustila. Jde o kvalitu materiálů a nadstandardní pevnost zpracování, které komunikace staví do protikladu se sériovou výrobou nábytkářských řetězců. „Připravili jsme kampaňové video pro postele z poctivého masivu. Nevěřil jsem tomu, ale ani jeden šroub se nehnul po celém natáčecím dni, kdy jsme po postelích skákali salta, mlátili do nich kladivem nebo jezdili s motorkou,“ říká šéf agentury WeBetter Martin Jiras. Netradiční testy ve spotech provádí tlouštík s kladivem, baletka a cyklotrialista. V rámci videoprodukce WeBetter vznikl jeden hero spot, v němž se objevují všichni protagonisté, a k tomu tři bumpery.

„Tvrdé postele pro tvrdý spánek“ je moc pěkný, úderný slogan. Kampaň mě jednoznačně zaujala, zvlášť po jedné nepříjemné zkušenosti s levnou postelí konkurence, která jaksi... nevydržela běžné činnosti, které se v posteli provádějí.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Postelový torture test s motorkou, kladivem a baletkou. Já to nechápu. Tvrdá postel? Děkuju, asi nechci. Když padnete únavou? Tak padnu a je mi jedno kam. Jedině snad, že by jinotaje: baletka, bouchač s velkým kladivem, pořádná jízda, tvrdá-tvrdý? No, nevím.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Odmalinka jsem přemejšlel nad tím, čemu se říká, že má někdo tvrdej spánek. Teď už to konečně vim!

Petr Laštovka na drátě

Nic nového pod sluncem, ale dobře odkomunikovaná hlavní message.

Ondřej Zahořík (Stavební spořitelna České spořitelny)

Tak já se podívám na facebookovou stránku Ispas a kromě toho, že tam nejsou spoty, tak tam neni žádná komunikace k nim. Pořád dřevo, dřevo a dřevo. Přitom si to volá po kreativním obsahu na sociální sítě. Chápu, máte omezenej marketingovej rozpočet, ale proč to neberete komplexně? Proč natočíte spoty a zbytek zůstane při starym, a to včetně obecnejch, suchejch textů na stránce? To je problém, když správu sociálních sítí dělá agentura, která má takovejch klientů desítky. Něco na tý stránce je, teď ty čísla se podařej agentuře hezky odprezentovat, a ve firmě jsou jako že spokojený, že dělaj marketing. Takovejhle stránek jsou tisíce. Hrozná nuda. A co se týče spotů, tak testování je ok, ale chce to dovézt to někam dál, udělat kolem toho větší humbuk a zároveň i víc srandy. A mimochodem, chceme si domu koupit novou postel, takže i proto takovej zájem.

Ondřej Souček

Proč ne. Přístup „torture test“ patří k osvědčeným reklamním žánrům a tady je zpracován slušně. Hnidopich by možná zmínil, že slogan „tvrdé postele pro tvrdý spánek“ trochu zavádí, protože taky dost záleží na matraci, zdravotním stavu a třeba i na váze spáče. Ale v zásadě to je poctivě vysekaný kus komunikace.

Petr Bucha (Accenture Song)

Pardon, ale co má společného spánek s něčím, co se nedá rozmlátit kladivem, nebo dá přejet motorkou? To je přesně ten způsob, jak se nepracuje s insightem a nedělají reklamy.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Chvílemi jsem měla pocit, že se dívám na spot pro fitko nebo fitness značku, ale vlastně proč ne. Je to skvělý vybočení ze stereotypu zdravého spánku, zdravých zad a já nevím čeho všeho.

Michaela Luňáčková (Cognito)

Chápu myšlenku, chápu asi i koncept… Jen to provedení… Série kaskadérských kousků mě ke spánku úplně nesedí, a navíc také ta „tvrdost“... Je to opravdu ten atribut, který u postelí dává smysl?

Michaela Dvořáková (Katedra marketingu FPH VŠE)

Vše chápu, jen k tomu ulehnutí mě to nějak vůbec neláká.

Tomáš Vacek (Contexto)

Deset vteřin po zhlédnutí už člověk nemá zdání, o co šlo. Testování odolnosti se dalo udělat mnohem kreativněji. Není tu nic, co by utkvělo nebo vzbudilo zájem.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Nápad je to zajímavý a produkt mi to prodalo, takže nemůžu říct, že je to špatné. Jen mi to exekučně přijde, jako by někdo vzal dva různé nápady a snažil se je za každou cenu spojit dohromady.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

„No jo, Kohn, ale zkusej v tý jeho rakvi udělat takhle,“ pravil rakvář Leibowitz. Oni měli kdysi reklamní fořti pravdu: už první střih do demonstrace kvalit produktu zničí dojem. Já jim to prostě nevěřím.

Vilém Rubeš

Crash test na postele je vcelku nový nápad, ovšem exekuce v duchu raných devadesátek nejspíš nebude fungovat. Spánek a tvrdost/agrese spolu moc nefungují.

Jan Škrabánek (Woltair)

Lidi mají rádi různé testy kvality, tak proč ho nezkusit i v případě postelí. Celý spot by fungoval líp, kdyby situace byly více extrémní. Trialista na motorce je určitě nejsilnější moment. Škoda, že zbytek se drží při zemi.

Ondřej Zvoníček (Dentsu Creative)

Ze spotů je patrné, že Ispas vydrží opravdu cokoli, včetně různých akrobatických věcí, co se dělají v posteli. Mně přesto subjektivně “tvrdá postel” nezní jako příliš dobré USP.

Amila Hrustić

Provedení a nápad jsou dobré. Jen bych asi ocenila víc reálnějších situací v souvislosti s produktem, byť chápu, co chtěl absurdním vyzněním videa básník říci.

Petra Pokorná (Business Factory)

Říkam to pořád. Když jste jediní, kdo vyrábí daný produkt, stačí ukázat produkt. Když ho vyrábí všichni, ale vy máte opravdové USP, ukažte USP. Zajímavě. Víc nic. A pro všechny ostatní je tu klasická reklama.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Žiaľ ďalší príspevok do nekonečného šuflíka sfilmovaných briefov bez nápadu. Aby to aspoň budovalo povedomie o značke, nestačí nalepiť logo na úvod a záver. Komunikácii chýba distinktívnosť a brand by potreboval zohrať aktívnu rolu v deji. Na to ovšem potrebujeme dej, emóciu a pozornosť diváka.

Matúš Ficko (Triad)

Věřím, že tahle postel je fakt parádní a vydrží všechno, ale ty situace – byť extrémní – mi připadají jako jedny z prvních, co člověka napadnou, když se zamyslí, jak by to rozbil. Takže ano, funguje to, ale ne, nepřekvapí to.

Markéta Tomanová (WOO)

5. Sazkabet dál s humornou komunikací

Platforma pro sportovní kurzové sázení Sazkabet nadále staví svou komunikaci na myšlence, že sázení může být zábava. Právě humorný, zábavný tón využívá i v nových spotech, které představují mechaniku větších odměn pro sázkaře. Ta funguje jednoduše – čím víc zápasů si přidá hráč na tiket, tím větší bonus získá automaticky k výhře navíc. Na přípravě strategie a realizaci celého komunikačního konceptu pracovala tradičně agentura Dentsu Creative, která pro Sazkabet vytváří komunikaci už osm let. „Sazkabet představuje hráčům svůj unikátní produkt, díky kterému se jim automaticky navyšují výhry. A právě o jednoduchost a jasnou srozumitelnost tohoto sdělení nám šlo. A samozřejmě opět při tom pobavit široké publikum, jak už je naším zvykem,“ nastiňuje zadání pro agenturu Petr Onisko, manažer značky Sazka. Nová kampaň volně navazuje na dosavadní sérii spotů konceptu Vsaď se, že…, jejichž protagonisté se sázeli mezi sebou při běžných volnočasových aktivitách. Grafický styl a charakteristická muzika Sazkabetu nadále drží konzistenci prezentování značky. „Tentokrát jsme ve spotu museli srozumitelně a přitom zábavně odkomunikovat samotnou mechaniku výher. Proto jsme úlohu svěřili už známému hrdinovi z našich předešlých spotů, o kterém víme, že nezkazí žádnou legraci. A protože jde v první řadě o přifukování výher hráčům, dali jsme mu do rukou dramatickou rekvizitu – pumpu. Právě ta je ústředním motivem několika nových gagů z prostředí fotbalového hřiště, jenž se ve spotech objevují,“ popisuje David Podhola, creative lead Dentsu Creative. Nová kampaň se postupně představí v televizním i online prostoru, ve dvaceti- a desetivteřinových stopážích. Série spotů vznikla v režii Tomáše Bařiny a produkci Boogie Films. V online prostředí pak dostane kampaň formu animovaných i statických brandingů a bannerů, využije i venkovní plochy a vše pak povede na novou interaktivní landing page.

Přifouknout, napumpovat... můžeme si myslet cokoliv, ale dvojsmysly fungují, a to zvláště v případě, když chcete vzkaz doručit rychle a jednoduše.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Přifukuje, nafukuje a ono to foukne... Řekl bych kreativní minimalismus. Jako kdybych to slyšel: „Hele, něco mám, von jako půjde s pumpičkou a tomu druhým s lajnovačkou foukne do toho vápna, no, a von pak bude celek bílej. To bude děsně vtipný...“

Míla Knepr (Contagious CZ)

A ten rusovlasej pán se jmenuje Sazkabet? Je to křestní, nebo příjmení, nebo voboje?

Petr Laštovka na drátě

Ale jo, je to tam. Sice nic světoborného, ale sdělení je jasné a pochopitelné.

Ondřej Zahořík (Stavební spořitelna České spořitelny)

Jo, jednoduchý. Chápu, nemusim přemejšlet. Vtipnej hlavní hrdina.

Ondřej Souček

Nejsem sluníčkář, který by musel v reklamě vidět jen pozitivno. Ale už první spotík, kdy korpulentní kopálista foukne vápno z lajnovačky do obličeje hubeňoura správce, mi přišel divný. Proč? Jakože fórek? V souhrnu ty scénky ve mně rozhodně nebudují sympatii pro značku. To, že Sazka zvedla výhry, se dá říct x způsoby, tak proč volit zrovna takhle iritující?

Petr Bucha (Accenture Song)

Vzít slovní obrat a vizualizovat ho, páni, to tu ještě nebylo. Když už klienty považuju za přihlouplé, měl bych jim alespoň vysvtělit, co si pod “přifukováním” myslím. Ale to jsem v kreativách zahlédl asi jednou.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Sázení může být zábava, a proto pumpičkou nahodím pěnu z piva borcovi do obličeje, huh? Některé spoty dávají smysl, na některé je asi moje chápání a humor krátké. Ale pokud to pochopí cílovka, tak je to nakonec to nejdůležitější.

Michaela Luňáčková (Cognito)

Jasná message, z hlediska cílů kampaně mi to dává smysl. Sazka dobře pracuje se svojí cílovou skupinou a ví, co jim u ní funguje. Správně zvolený tone of voice...

Michaela Dvořáková (Katedra marketingu FPH VŠE)

No vida, až doteď jsem si myslel, že sázení je pro ty, co to dělají, zábava vždycky.

Tomáš Vacek (Contexto)

Styl humoru pro desetileté kluky. Je to docela svižně natočené a hezky to vypadá, ale ten obsah je prostě hloupý.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Asi takhle, u dvacítky jsem byl shovívavý, protože hodně informací, krátká stopáž a prostě potřebujeme jít jednoduše rovnou k věci. U desítky už jsem si ale trochu říkal: „WTF? Co se to tam děje?“ Takže na rovinu, ceny za kreativitu to asi nevyhraje, ale třeba to bude aspoň funkční.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Když přifukuje, tak mu fouknou do obličeje. Dvojsmysle – zkáza reklame. Tohle je blbý i pro fotbalisty! NKP.

Vilém Rubeš

Reklama jasně doručuje sdělení. Nejspíš bude rezonovat se sázkařskou komunitou, ale nejsem si jistý, zdali obstojí proti aspirativním reklamám konkurence s hvězdným obsazením.

Jan Škrabánek (Woltair)

Motiv „přifukování“ je jasný. Možná by to fungovalo ještě lépe, kdyby „přifukování“ vedlo spíš k něčemu pozitivnímu, a přesto se podařilo ve spotech udržet humor.

Amila Hrustić

Rychlé, jasné, zábavné. Sazkabet.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Mohlo by to byť aj celkom zábavné, ale podarilo sa to tak na 25 %. Ešte párkrát prifúknuť a možno to pôjde.

Matúš Ficko (Triad)

Naprosto chápu a souhlasím, že tu jde o jednoduchost a rychlý vtípek, jen mi nepřijde, že fouknout někomu něco do obličeje je zas taková výhra. A přesně od druhého spotu dál už ten vtip ani nepřekvapí. Chtělo by to nosnější metaforu.

Markéta Tomanová (WOO)

