Závislost médií na sociálních sítích končí. A je to dobře

Před deseti patnácti lety mnohá média po celém světě učinila dvě chybná rozhodnutí. S nástupem online verzí tradičních médií se vydavatelé rozhodli velmi často nabízet novinářský obsah v digitálním světě zdarma. Mylně si mysleli, že internetová reklama draze produkovanou kvalitní novinařinu zaplatí. Od počátku čísla nebyla přesvědčivá, ale místo přehodnocení strategie média často vsadila na přilákání co největší pozornosti – čím více bude konzumentů, tím více bude zobrazené reklamy a vše se začne vyplácet. A v té chvíli do hry vstupují rychle se rozvíjející sociální média, jejichž uživatelé se zdáli tak jednoduchou cílovou skupinou.

V mnoha médiích se masivně začalo psát a natáčet ne o tom, co je důležité a ve veřejném zájmu, ale co bude mít největší úspěch na Facebooku. Letité diskuse editorů, jak má vypadat kvalitní titulek, rázem utnul dav ze sociálních sítí, který tak dobře reagoval na přepjaté titulky, takzvané clickbaity. Z mnohých renomovaných komentátorů se stali jen editoři včerejších emocí na půlnočním Facebooku či Twitteru, protože to byla ověřená cesta, jak si udržet pozornost ve veřejné debatě.

Nyní tento omyl končí.

Média využít a odkopnout

Podle čísel analytického SimilarWebu poklesl počet odkazů z Facebooku na největší zpravodajské weby od září 2020 do podzimu 2023 zhruba o 80 %. U bývalého Twitteru, nyní sítě X, je to asi 60 %. Můžeme pokračovat dál, byť je to stále stejný příběh: například podle dat Mety počet zhlédnutých příspěvků s odkazem klesl na Facebooku o 50 % za dva roky.

Dokud nebylo na sociálních sítích dost nového a zajímavého obsahu, odkaz na významné novinářské zjištění se hodil. Nyní ale sítě svým obsahem přetékají a pro média se často mění (jako v případě TikToku) už ve zcela nepoužitelnou komunitu plnou krátkých videí.

Majitelé sítí tak upravují i svou politiku. Majitel sítě X Elon Musk přestal zobrazovat odkazy, což je pro média rána. Zároveň extrémně rozvolnil moderaci obsahu, takže elitní novinářský text je často vedle snůšky urážek a konspirací. Další krok na sebe nenechal dlouho čekat: přichází zpoplatnění sítí. To, co vypadalo, že bude věčně zadarmo (tedy placeno naší pozorností), bude brzo za peníze. YouTube již nabízí za 179 Kč měsíčně verzi bez reklam. TikTok se prý brzo přidá. Facebook a Instagram podle New York Times bude prodávat předplatné za 10 dolarů, tedy asi za 245 Kč. Twitter zase nabízí ke koupi „modrou fajfku“ u jména, což umožňuje například psát delší příspěvky.

V mnoha médiích si asi nyní rvou vydavatelé vlasy: jak jsme mohli uvěřit, že sociální sítě budou pro nás bezpracný přísun čtenářů, posluchačů a diváků? Žádná dobrá odpověď na to není, protože náznaků, že partnerství s technologickými platformami začíná být pro média nevýhodné, tu bylo už hodně.

Nejlépe se to dá ilustrovat na poklesu inzertních příjmů. Ideální je, pokud reklamu, kterou zhlédne oko čtenáře okolo novinářského zjištění, máte ze sta procent. To se děje, pokud například cíleně lákáte pravidelného čtenáře na svou domovskou stránku a tam je vámi prodaná online inzerce. Pokud ovšem oko čtenáře začíná na sociálních sítích, tak nejprve zhlédne reklamu oné sítě. Pak si přečte anotaci článku a často se spokojí s titulkem, ze kterého dostane základní informaci. V té chvíli médium má jen náklady na novináře, ale žádný příjem.

Příkladů nezdravého vztahu médií a sociálních sítí je více a ač nyní vydavatelským domům pozornost uživatelů Facebooku či X začíná notně chybět, je to pozitivní krok, jak se zbavit neperspektivní závislosti.

Konec „facebookového kapitálu“ novinářů

Do nových časů se budou probouzet v médiích nejen obchodní oddělení, ale i samotní novináři. Mnozí se jako pomalu vařená žába v hrnci během let přizpůsobili tomu, co funguje na sociálních sítích. Jak o život sdíleli své texty na Facebooku, aby nepřišli o online lajky. Pouštěli se na Twitteru (X) do nočních disputací, které porušovaly mnohá ustanovení etických kodexů, ale srdíčka jen pršela. A vydavatelé tuto degeneraci žurnalistiky přehlíželi, protože to přinášelo zdánlivě snadnou návštěvnost média.

Nikdo nemůže tvrdit, že to vše prohlédl až nyní. Jen namátkou tituly některých akademických studií o nezdravém podřizování žurnalistiky logice sociálních sítí: Neviditelná ruka nezodpovědného algoritmu: Jak Google, Facebook a další technologické společnosti mění žurnalistiku (2017), Logika tvorby zpráv na sociálních sítích: Jak redaktoři sociálních sítí skloubili logiku Facebooku s novinářskými standardy (2021), Vyjednávaná autonomie: Úloha algoritmů sociálních médií v redakčním rozhodování (2020).

Mnohé redakce jsou nyní plné novinářů, kteří mají unikátní schopnosti: k dokonalosti vybrousí výrobu clickbaitového titulku, jejich názory plně odrážejí nejsilnější emoci z aktuálního Facebooku, perfektně rozeberou argumentaci ze včerejší noční hádky na X či jsou přeborníky v extrémní polarizaci.

S koncem závislosti médií na sociálních sítích všechen tento „facebookový kapitál“ snad bude k ničemu a novináři se vrátí k osvědčeným žurnalistickým standardům.

