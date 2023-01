Zdeněk Pohlreich přechází na Novu, uvede Pohlreichův souboj restaurací

Řadu let byl šéfkuchař Zdeněk Pohlreich tváří televize Prima, pro kterou točil nejrůznější série z prostředí gastronomie. Se svým novým pořadem se teď objeví na konkurenční televizi Nova. Ta natáčí Pohlreichův souboj restaurací. V něm půjde o nápady, koncepty a kreativitu šéfkuchařů. Do soutěže Pohlreich z doporučení diváků vybere 12 restaurací, které pak projdou jeho zátěžovým testem. „Jde o kombinaci zábavy, napětí a dobrého jídla z kvalitních surovin,“ říká showrunner připravovaného pořadu Radovan Síbrt. Formát vychází z britského pořadu Ramsay’s Best Restaurant s Gordonem Ramsayem, vysílaného od roku 2010.

O co v pořadu půjde? Proti sobě se vždy postaví dvě restaurace se stejným zaměřením. Dostanou několik úkolů, včetně zátěžového testu – podnik naráz navštíví 30 lidí a restaurace dostane dvě hodiny na obsloužení všech hostů, a to tříchodovým menu. Hodnotit se bude nejen kvalita pokrmů, ale také servis, jak se lidé v dané restauraci cítí, jak fungují týmy. Následně se proti sobě obě restaurace postaví v kuchyni Zdeňka Pohlreicha. Z jedné konkrétní suroviny budou muset připravit jídlo, které je stylem vystihuje, ale které je také dostane do dalšího kola.

„Za poslední roky se stav české gastronomie proměnil k lepšímu. A tak už se mi nechce jezdit a nahánět ty, co to dělají špatně. Naopak, chtěl bych ukázat nejlepší restaurace. Ne nutně ty nejznámější, nechtěl bych ukazovat ty, které každý zná, které plní stránky médií. Spíš hledáme něco, čemu pracovně říkáme ‚neobroušené diamanty‘, i když řada z nich se už opravdu pěkně blýská,“ vysvětluje Pohlreich koncept připravované televizní soutěže. „V kuchyni poznáte, jestli je to kvalitní práce, jestli jde o poctivou práci, jestli ti kuchaři vědí, co dělají, a dělají to dobře. To se určit dá. Stejně tak se dá určit, jaký servis poskytuje ta daná restaurace, jestli se v ní lidé cítí dobře. A tohle všechno budu hodnotit.“

Pohlreich se díky Primě stal známým především sérií Ano, šéfe!, uváděnou v letech 2009 až 2018 a dodnes reprízovanou. Pohlreichův pořad Prima ve vysílání propojila se svým neméně úspěšným počinem své doby, reality show VyVolení, v živém vysílání. Show nebyla jenom v televizi, s názvem Ano, šéfe! vznikl i časopis. Řada hlášek a situací z pořadu zlidověla, jako řetízek od babičky v jiném hrníčku nebo kluk, co si přišel hrát s kamením.

V dalších letech Pohlreich pro Primu připravoval návazné show Na nože!, Šéf na grilu, Vařte jako šéf!, Česko vaří s Pohlreichem živě, Už dost, šéfe!, Rozpal to, šéfe!, Teď vaří šéf! či Zdeňkova akademie, ale také předloňskou seznamku První večeře (v originále First Dates).

Nova v posledních letech opakovaně nasazuje dva kulinářské pořady, jsou to MasterChef Česko a Souboj na talíři. „Několik let jsme hledali, jak spojit síly s jednou z největších ikon české gastronomie. Už v minulém roce měl Zdeněk menší roli v MasterChefovi, zvažovali jsme, jak jej získat pro Souboj na talíři, ale až nyní se podařilo najít formát, který by Zdeňkovi vyhovoval a kde by se dala jeho postava rozvíjet,“ uvedl Síbrt.

„Pohlreichův souboj restaurací se bude vysílat v rámci letošní jarní sezóny. A věříme, že to je začátek dlouhodobější spolupráce se Zdeňkem Pohlreichem,“ doplnili zástupci Novy pro Médiář.