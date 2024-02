Zemřel Pavel Reisenauer, kreslíř Respektu

Ve věku 62 let zemřel výtvarník Pavel Reisenauer, známý svými kresbami pro týdeník Respekt. „Byl to on, kdo vtiskl časopisu tvář, a činil tak více než třicet let,“ napsal dnes na webu šéfredaktor Respektu Erik Tabery. Připomněl, že Reisenauer byl součástí časopisu od roku 1990.

Autor obálek a dalších kreseb v Respektu Reisenauer získal za rok 2008 novinářskou Cenu Karla Havlíčka Borovského. Nadace Český literární fond mu ji udělila za jedinečnou výtvarnou reflexi domácího i světového dění. „Z ceny mám samozřejmě radost, ale je zajímavé, že jsem ji dostal přesto, že nejsem novinář,“ řekl tehdy výtvarník při převzetí ceny agentuře ČTK.

S Respektem byl Reisenauer spjatý od jeho počátku. Nejdříve pomáhal s grafickou úpravou a následně začal připravovat titulní strany. „Za léta se jeho kreslířské umění propracovalo k dokonalosti. Kresby jsou také kronikou porevolučního dění v naší zemi. Byl nekorektní, ale zároveň nesmírně citlivý ilustrátor. Vysmíval se lidem u moci, ale prožíval osud lidí, kteří většinou žili na okraji. Těm se i snažil pomáhat,“ konstatoval Tabery.

Připomeňte si rozhovor s Pavlem Reisenauerem

První číslo Respektu vyšlo v březnu 1990. Předchůdcem týdeníku byl Informační servis, který se zrodil v listopadu 1989 a vytvářeli ho lidé z okruhu samizdatových kulturních časopisů Sport a Revolver Revue.

