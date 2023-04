Zlatý středník 2023 prodloužil deadline přihlášek do 14. dubna

Firmy, agentury, veřejné instituce a další organizace mají stále šanci přihlásit se do soutěže Zlatý středník 2023, kterou už 21. rokem pořádá oborová organizace PR Klub. Pátek 14. dubna je tak posledním dnem, kdy lze prostřednictvím jednoduchého webového formuláře zaslat detaily komunikačních projektů nebo firemních médií.

Které kategorie nyní vedou?

Mezi nejpopulárnější hlavní kategorie v letošním ročníku v tuto chvíli patří Společenská odpovědnost, udržitelnost a ESG, Interní komunikace a employee engagement a Brožura, ročenka a katalog.

Z oborových pak vede Průmysl, strojírenství a energetika a FMCG, krása a móda.

Všechny projekty zhodnotí celkem 16 porot, které čítají téměř 100 odborníků patřících mezi špičky v oboru PR, komunikace, marketingu a designu. „Garanti porot i tento rok poskytnou přihlašovatelům na každý přihlášený projekt slovní zpětnou vazbu včetně bodového hodnocení a umístění. Díky náročné práci porotců jsme schopni dlouhodobě pomáhat značkám v jejich rozvoji. Z toho důvodu se k nám hlásí i projekty, které neaspirují na vítězství, ale touto cestou získají vhled od vybraných expertů,“ říká Michaela Pišiová, výkonná ředitelka PR Klubu.

Ceny přihlášek zůstávají stejné

Registrace do soutěže jsou stále otevřeny a poplatek se po původním březnovém termínu nezměnil. „Vycházíme vstříc vysoké poptávce od zadavatelů a přihlašovatelů, kteří pro naši soutěž často vypracovávají video případové studie nebo vyhodnocují data. Soutěž Zlatý středník sbírá a prezentuje to nejlepší, co se v České republice a na Slovensku za poslední rok v komunikaci událo, proto i prodloužený termín napomáhá vysoké úrovni soutěže,“ říká Pavel Vlček, předseda Výkonného výboru PR Klubu.

Nad rámec hlavních a oborových kategorií pořadatelé vyhlašují ještě čtyři významná ocenění Grand Prix, mezi které patří Projekt roku, Osobnost PR, Talent a Nejlepší agentura.

Předběžné výsledky letošního ročníku vypovídají o zvyšujícím se zájmu ze strany agentur a slovenských přihlašovatelů. Mezi loňské nejúspěšnější zadavatele s více než čtyřmi nominacemi na vítězství patřili (podle abecedy) Plzeňský Prazdroj, Slovenská sporiteľňa, Škoda Auto a Univerzita Karlova. Z agentur zabodovaly především Boomerang Communication, MSL Czech Republic, SKPR Strategies, Triad Advertising a slovenská Zaraguza.

Slovensko se zapojí už počtvrté

Obliba soutěže u slovenských přihlašovatelů stále roste. „Tato prestižní soutěž se koná na Slovensku už počtvrté, zájem projevují jak agentury, tak firmy nebo veřejné instituce, mezi které patří například i slovenský Úřad vlády. V celkovém hodnocení jsou slovenské kampaně nadprůměrné, protože se pravidelně a hojně umisťují na stupních vítězů,“ říká Štefan Frimmer, spoluzakladatel platformy Komunikačních expertů, který na Slovensku získal cenu ‚PR osobnost roku‘ a soutěž opětovně zaštítil. „Hodnocení porot je velice dobře a transparentně zorganizováno, každým rokem navíc přibývají v porotách noví slovenští porotci. Zlatý středník je na Slovensku ceněné ohodnocení, o kterém se už na trhu hojně mluví,“ dodává Simona Mištíková z agentury Divino patřící mezi aktivní členy poroty.

Přihlášky mohou podávat firmy, agentury, neziskové organizace i vládní instituce na zlatystrednik.cz/prihlaska do 14. dubna. Soutěž Zlatý středník pořádá už od roku 2002 profesní organizace PR Klub.

Partnery soutěže jsou Monitora Media, EP Events and Production, Hero & Outlaw, dm drogerie, Hitrádio, Coca-Cola HBC, Plzeňský Prazdroj, Víno Hruška a Bohemia Sekt.

Hlavní kategorie 21. ročníku Zlatého středníku Audio a video prezentace Brožura, ročenka a katalog Elektronický časopis a blog Externí tištěný časopis a noviny Integrovaná kampaň Interní komunikace a employee engagement Interní tištěný časopis a noviny Kreativní idea Krizová komunikace, komunikace změny a public affairs Launch, relaunch, rebranding Mobilní aplikace a inovace Newsletter Nízký rozpočet a jeho efektivita Podcast PR event Společenská odpovědnost, udržitelnost a ESG Struktura, obsah a storytelling Výroční zpráva Využití sociálních sítí a influencer marketing Webové stránky Oborové kategorie Auto-moto a doprava

Finanční služby

FMCG, krása a móda

Neziskový sektor

Průmysl, strojírenství a energetika

Sport, zábava, umění, média, cestovní ruch a gastronomie

Telekomunikace a IT

Veřejný sektor a politická komunikace

Zdravotní péče a farmacie Grand Prix Projekt roku

Nejlepší agentura

Talent

Osobnost PR Do kategorií Grand Prix se nelze přihlásit. Vítěze nominuje a posoudí odborná porota soutěže. Bude vyhlášeno pouze 1. místo každé kategorie.

Zlatý středník je československá profesní soutěž hodnotící nejlepší komunikační projekty a firemní média vznikající jak v České republice, tak na Slovensku. Odborná porota posuzuje přihlášené práce i napříč oborovými sektory a porovnává ty nejzajímavější osobnosti, projekty a PR agentury roku.

Text je placenou propagací PR Klubu, pořadatele Zlatého středníku