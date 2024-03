Zlatý středník prodlužuje čas na podání přihlášek do 16. dubna

Největší česko-slovenská soutěž v komunikaci Zlatý středník prodloužila termín pro odevzdání přihlášek do 16. dubna. Zájemci tak mají ještě téměř dva týdny pro přihlášení do 20 hlavních a 9 oborových kategorií. Během května a června 19 porot složených z téměř 120 porotců všechny přihlášky ohodnotí a vybere ty nejlepší. Slavnostní vyhlášení se uskuteční opět v září.

Projekty do soutěže Zlatý středník 2024, kterou už 22 let pořádá PR Klub, je tak možné přihlásit až do úterý 16. dubna, a to prostřednictvím nového přihlašovacího systému.

Které kategorie jsou nejpopulárnější?

Mezi nejobsazovanější hlavní kategorie letošního ročníku v tuto chvílí patří Kreativní idea a Externí časopis a noviny. Z oborových pak vede Neziskový sektor. Celkově mohou přihlašovatelé soutěžit v 20 hlavních a 9 oborových kategoriích.

Všechny projekty posoudí celkem 19 porot složených z téměř 120 odborníků z oblastí PR, komunikace, marketingu a audiovizuální tvorby. „Garanti porot i letos poskytnou přihlašovatelům na každý přihlášený projekt písemnou zpětnou vazbu včetně bodového hodnocení. Soutěž vedeme 22 let co možná nejtransparentnějším způsobem, proto se na setkáních porot skutečně věnujeme úplně každému projektu bez jakéhokoliv předvýběru,“ uvádí Michaela Pišiová, výkonná ředitelka PR Klubu.

Mezi garanty porot patří Barbora Dlabáčková –⁠ Head of Communication, TV Nova, Václav Koukolíček –⁠ manažer externí komunikace, Coca-Cola HBC, Daniela Chovancová –⁠ Media Relations Manager, Kiwi.com, Denisa Ratajová –⁠ Vedoucí Oddělení komunikace a fundraisingu, ADRA CZ, Kateřina Pavlíková –⁠ Tisková mluvčí, Čedok, Lucia Brinzanik –⁠ manažerka komunikace a vnějších vztahů, Nadace RSJ, Martin Ayrer –⁠ Senior Consultant, AMI Communications, Patricie Šedivá –⁠ Head of Communication, T-Mobile, Pavel Jína –⁠ Tiskový mluvčí Komunikace podniku, Škoda Auto, Petr Langer –⁠ PR & Communication Manager, Alensa, Sandra Feltham –⁠ Partner agentury Flagship a President Business Leaders Forum, Šárka Nevoralová –⁠ Internal Communication and Sustainability Manager, Komerční banka, Jana Pečenková –⁠ členka Výkonného výboru PR Klubu, Ondřej Šafář –⁠ Communications and Public Affairs Manager, Takeda, Alžběta Fridrichová –⁠ Strategic Consultant & Partner, Adison, Pavel Vlček –⁠ Předseda Výkonného výboru PR Klubu, Jitka Němečková –⁠ PR konzultant, Kamil Chalupa –⁠ PR Account Director, Insighters.

Porotci se zaměří na kritérium efektivity

Pořadatelé soutěže představili novou Grand Prix Měření efektivity a posílili bodovou váhu tohoto kritéria napříč kategoriemi. „Znamená to, že se poroty budou ještě více soustředit na měření výsledků komunikačních aktivit a na vyhodnocování naplnění stanovených cílů. Současně doporučujeme přihlašovatelům uvádět do přihlášek co nejkonkrétněji rozpočet na realizaci, což je důležitá součást pro celkové zhodnocení projektu,“ říká Pavel Vlček, předseda Výkonného výboru PR Klubu.

Vedle nové Grand Prix Měření efektivity udělí porota ještě Grand Prix v kategoriích Projekt roku a Nejlepší agentura. A už tradičně je připravena trofej pro držitele Grand Prix Talent a Osobnost roku.

Přihlašovatelé ze Slovenska se hlásí už pátým rokem

„Zlatý středník je na Slovensku známou a etablovanou soutěží. Slovenští přihlašovatelé si pravidelně odnášejí významná ocenění včetně Grand Prix, což je skvělou zprávou pro komunikační trh. Práce, které vznikají, jsou oproti těm českým odvážnější a silnější v kreativě, což ve spojení s výsledky u porot rezonuje, říká Simona Mištíková z agentury Divino.

„Díky PR Klubu jsme se navíc zúčastnili mezinárodního klání World Public Relations and Communication Awards, ve kterém Slovenská spořitelna zvítězila. Ocenili jsme i možnost konzultací, jakým způsobem připravit přihlášku, aby byla klíčová zpráva našeho projektu vhodně předána,“ dodává Štefan Frimmer, ředitel komunikace Slovenské spořitelny a spoluzakladatel platformy Komunikačních expertů, který soutěž opětovně zaštítil.

Kategorie 22. ročníku Zlatého středníku Hlavní kategorie Audio a video prezentace Brožura, ročenka a katalog Elektronický časopis a blog Externí tištěný časopis a noviny Integrovaná kampaň Interní komunikace a employee engagement Interní tištěný časopis a noviny Kreativní idea Krizová komunikace, komunikace změny a public affairs Launch, relaunch, rebranding Mobilní aplikace a inovace Newsletter Nízký rozpočet a jeho efektivita Podcast PR event Společenská odpovědnost, udržitelnost a ESG Struktura, obsah a storytelling Výroční zpráva Využití sociálních sítí a influencer marketing Webové stránky Oborové kategorie Auto-moto a doprava

Finanční služby

FMCG, krása a móda

Neziskový sektor

Průmysl, strojírenství a energetika

Sport, zábava, umění, média, cestovní ruch a gastronomie

Telekomunikace a IT

Veřejný sektor a politická komunikace

Zdravotní péče a farmacie Grand Prix Projekt roku

Nejlepší agentura

Talent

Osobnost PR

Měření efektivity Do kategorií Grand Prix se nelze přihlásit. Vítěze nominuje a posoudí odborná porota soutěže. Bude vyhlášeno pouze 1. místo každé kategorie.

Mezi české partnery soutěže patří Mediaboard, T-Mobile, Seyfor, Hero & Outlaw, Visit Portugal, Macek.legal, Hitrádio, Radiohouse, dm drogerie, CzechTourism, Coca-Cola HBC, Plzeňský Prazdroj, Bohemia Sekt a Smilebox. Mezi slovenské partnery patří Slovenská sporiteľňa a Orange. Mediálními partnery soutěže jsou Marketing & Media a CNN Prima News.

