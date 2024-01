Zlatý středník startuje 22. ročník, zdůrazní měření efektivity

Profesní organizace PR Klub zahájil 22. ročník komunikační soutěže Zlatý středník. Účastníci komunikačních projektů a firemních médií mohou i letos soutěžit ve 20 hlavních a devíti oborových kategoriích. Popáté se soutěž otevírá také pro Slovensko. Přihlašovatelé mají možnost do 7. února využít zvýhodněné registrace. Přihlášky mohou podávat firmy, agentury, neziskové organizace i vládní instituce až do 31. března. Slavnostní vyhlášení nejlepších komunikátorů Česka a Slovenska se uskuteční v září. A ti nejlepší opět postoupí do celosvětové soutěže World Public Relations & Communication Awards, která v září navazuje.

Zlatý středník si udržuje přední postavení v počtu přihlášek na tuzemském trhu. V předchozím roce, kdy porota vyhodnotila 659 přihlášek (139 z toho ze Slovenska), se nejpopulárnějšími kategoriemi soutěže staly Společenská odpovědnost, udržitelnost a ESG a Integrovaná kampaň. Mezi početně obsazované kategorie patřily i Využití sociálních sítí a influencer marketing, PR event nebo Brožura, ročenka a katalog. Mezi oborovými kategorie pak zazářil Sport, zábava, umění, média, cestovní ruch a gastronomie.

Kritérium měření efektivity posiluje

PR Klub spustil začátkem roku cyklus přednášek o měřitelné komunikaci. Téma vlivu komunikačních aktivit a jejich měřitelných dopadů na byznys se rozhodl promítnout i do soutěže. „Představujeme novou Grand Prix Měření efektivity a zároveň jsme posílili bodovou váhu tohoto kritéria napříč kategoriemi. Proto je také kladen důraz na co nejpřesnější uvedení rozpočtu v přihláškách a na způsob vyhodnocování výsledků komunikačních aktivit,“ říká Pavel Vlček, předseda Výkonného výboru PR Klubu.

Porotci Zlatého středníku tak letos udělí první tři místa, ceny Top rated za mimořádně hodnotný prvek kampaně či projektu a pět prestižních ocenění Grand Prix: Projekt roku, Nejlepší agentura, Talent, Osobnost PR a nově zmíněné Měření efektivity. Úspěšné projekty navíc dostanou šanci zabojovat o světové ocenění, což v loňském roce přineslo zlato jak do České republiky, tak na Slovensko. Oba dva postupující projekty zvítězily v globálním klání World Public Relations & Communication Awards, kterou pořádá mezinárodní oborová organizace Global Alliance for Public Relations & Communication Management.

Tradiční přidanou hodnotou Zlatého středníku jsou zpětné vazby k jednotlivým přihlášeným projektům či firemním médiím. „Posíláme přihlašovatelům písemnou zpětnou vazbu na každý přihlášený projekt. Poroty odborníků věnují svůj čas všem přihláškám a ke všem také vypracují doporučení. S ním pak může přihlašovatel dále pracovat a reálně dále zvýšit kvalitu své práce,“ doplňuje Michaela Pišiová, výkonná ředitelka PR Klubu.

Nový soutěžní systém

Zásadní proměnou prošel soutěžní systém, který nově nabízí nejen přehledné registrace projektů, ale i správu faktur nebo později objednávku vstupenek či příjem zmíněných zpětných vazeb. Díky tomu získají přihlašovatelé kompletní přehled o celém průběhu soutěže od ledna do září. Ceny za přihlášky se přitom ani v tomto roce nemění a každý může využít cenových vln, které končí postupně během února a března.

Kategorie 22. ročníku Zlatého středníku Hlavní kategorie Audio a video prezentace Brožura, ročenka a katalog Elektronický časopis a blog Externí tištěný časopis a noviny Integrovaná kampaň Interní komunikace a employee engagement Interní tištěný časopis a noviny Kreativní idea Krizová komunikace, komunikace změny a public affairs Launch, relaunch, rebranding Mobilní aplikace a inovace Newsletter Nízký rozpočet a jeho efektivita Podcast PR event Společenská odpovědnost, udržitelnost a ESG Struktura, obsah a storytelling Výroční zpráva Využití sociálních sítí a influencer marketing Webové stránky Oborové kategorie Auto-moto a doprava

Finanční služby

FMCG, krása a móda

Neziskový sektor

Průmysl, strojírenství a energetika

Sport, zábava, umění, média, cestovní ruch a gastronomie

Telekomunikace a IT

Veřejný sektor a politická komunikace

Zdravotní péče a farmacie Grand Prix Projekt roku

Nejlepší agentura

Talent

Osobnost PR

Měření efektivity Do kategorií Grand Prix se nelze přihlásit. Vítěze nominuje a posoudí odborná porota soutěže. Bude vyhlášeno pouze 1. místo každé kategorie.

