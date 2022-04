Změna ve vedení Triadu: Petru Jankovičovou střídá Magdaléna Křížová

V pražském Triadu se mění vedení. Zakladatelka a spolumajitelka kreativní agentury Petra Jankovičová po deseti letech odchází z vedení a úplně se stahuje z výkonné role. Místo do ní do pozice CEO povýšila Magdaléna Křížová, dosavadní výkonná ředitelka. Posilou jí bude Petra Blažková, která se stala provozní ředitelkou agentury. Jankovičová si ponechává 10% v pražské firmě, kterou z 90 % vlastní slovenská skupina Devin Band. Dosavadní šéfka bude Triad rovněž dál reprezentovat v prezídiu Asociace komunikačních agentur, kde vede pracovní skupinu zaměřenou na etiku a boj proti dezinformacím.

„V Triadu se chystáme na oslavu deseti let působení na českém trhu, byla to jízda a jsem hrdá na všechno, co se nám společně podařilo vybudovat. Pro mě momentálně přišel pravý okamžik k tomu, abych se v kariéře posunula dál, našla si další projekt, kterému pomohu v růstu a nechala volné pole působnosti novému vedení,“ říká Petra Jankovičová. „Nula scamů a doložené měřitelné výsledky – v tom bude Triad Praha pokračovat i ve své druhé dekádě s posíleným zkušeným týmem ve vedení,“ slibuje. Agentura už letos oznámila též seniorní posily v kreativě.

Křížová v Triadu působí devátým rokem a vypracovala se z account managerky přes leadera týmu až do top managementu. Tam se chce zaměřit hlavně na strategické směřování agentury a její obchodní rozvoj. Každodenní chod firmy zajišťuje od dubna 2018. Dřív pracovala v Media Factory, organizaci TEDx Brno a médiích. Vystudovala žurnalistiku.

Blažková obsadila pozici provozní ředitelky Triadu letos v únoru. Přišla z Ambiente, předtím působila jako account director v agentuře Peppermint a v likérce Pernod Ricard na pozici brand manager. „Jedna z důležitých oblastí, na které se v Triadu chci dlouhodobě zaměřit, jsou procesy, jejich funkčnost a zjednodušování, abychom mohli víc času investovat například do vzdělávání a růstu našich lidí,“ říká.