Změna ve vládním balíčku: sazba DPH na noviny i časopisy nakonec bude 12 %

Ne na 21 %, ale jenom na 12 % se nakonec zvýší sazba DPH na noviny i na časopisy, které jsou nyní v sazbě 10 %. Úprava daně z tiskovin je jedinou změnou v dani z přidané hodnoty oproti původnímu návrhu takzvaného ozdravného balíčku, na které se na nočním jednání vládní koalice dohodla.

Vláda původně oznámila, že hodlá navýšit DPH u novin z 10 na 21 %, zatímco u časopisů jen na 12 %. To vyvolalo kritiku v Česku i zahraničí. Unie vydavatelů, která sdružuje největší tuzemské mediální domy, to označila za „ohrožení existence novin v České republice“, menší Asociace online vydavatelů dokonce za „další hřebíček do rakve svobodných médií od Fialovy vlády“. Předsedkyně správní rady Unie vydavatelů Libuše Šmuclerová volala po „supersnížené“ DPH pro noviny 0 %. Stejně tak Světová asociace vydavatelů zpravodajství (WAN-IFRA) vyzvala českou vládu, aby přeřadila tiskové publikace do nulové daňové sazby, stejně jako to kabinet Petra Fialy (ODS) navrhuje u knih.

Podobně Evropská asociace vydavatelů novin (ENPA) a Evropská asociace časopiseckých médií (EMMA) vyzvaly vládu, aby plán přehodnotila. Státu by navýšení daně podle nich nepomohlo získat víc peněz do rozpočtu, pouze by to omezilo dostupnost tištěných médií.

Rozhodnutí vládní koalice navýšit sazbu DPH u novin o poznání mírněji dnes Unie vydavatelů uvítala. „Unie vydavatelů je ráda, že Česká republika nebude výchylkou v rámci Evropy, která jde cestou podporovat, ne omezovat vydavatele. Protože pluralita, dostupnost vydavatelského obsahu, tvoří základ demokracie a hráz proti šíření dezinformací,“ uvedla předsedkyně správní rady Šmuclerová pro ČTK.

