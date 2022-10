Značka Adexpres po 11 letech skončila, agentura změnila název na iProspect

Agenturní značka Adexpres přestala formálně existovat a od 24. října už mediální a digitální agentura vystupuje jen pod názvem iProspect Česká republika. Adexpres v roce 2011 založil Jan Galgonek, v roce 2016 ji pak prodal nadnárodní komunikační skupině Dentsu a vedl ji až do roku 2021, kdy Dentsu opustil. Agenturu pak přechodně vedl Jiří Vítek, následně se letos v květnu stal jejím výkonným ředitelem Ondřej Týma a dovedl ji k plné integraci do globální sítě iProspect, jedné ze součástí Dentsu.

„Rozhodnutí přejmenovat Adexpres a stát se součástí globální sítě rozhodně nebylo jednoduché,“ komentuje Týma. „Za těch víc než 10 let, co agentura fungovala, dokázala skvělé věci. Z malého startupu až do spojení s globální sítí, z týmu o pár lidech k desítkám zkušených nejen digitálních specialistů. Adexpres už bude navždy naší součástí, historií, na které můžeme stavět, ale nyní přišel čas posunout se zase o krok blíž digitální budoucnosti.“

Rebranding znamená také výraznější integraci do sítě Dentsu, kterou tvoří víc než 8.000 lidí působících na 93 světových trzích. Díky tomu bude agentura moci poskytovat řešení komplexních komunikačních kampaní pro klienty napříč všemi agenturami v rámci tuzemské pobočky i po celém světě. Jednou z prvních takto získaných globálních zakázek je rozpočet na offline média značek BMW a Mini: díky výhře v tendru bude iProspect zajišťovat strategii, plánování a nákup médií na 24 trzích po Evropě.

Management iProspectu v České republice tvoří sedm členů. Vedení má na starosti Ondřej Týma, jeho pravou rukou a také ředitelkou pro rozvoj obchodních vztahů je Petra Kramářová (dřív Košaříková), zástupkyně za střední a východní Evropu v celosvětové síti iProspectu. Client service directorkou je Martina Slezáková, na pozici transformation & technology directorem působí Ondřej Synčák, programatické oddělení řídí Adam Petr a tým client operations vede tandem Alice Formánková a Denisa Šušová.

