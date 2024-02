Značky & trendy: jak držet prst na tepu doby

Trendové reporty vydávají konzultanti, agentury i platformy od Tinderu po LinkedIn. Je fajn vybrat si zaměření na relevantní obor, kanál nebo cílovou skupinu. Neochuzujte se ale ani o širší společenský rozhled. Nakonec i slepá ulička může být zdrojem největší inspirace.

Ačkoli umělá inteligence se letošními trendy prolíná stejně jako loni, znatelný je i její antitrend. Pozorujeme totiž návrat k jedné z mála věcí, které nenahradí – lidskost a emoce. Lidé chtějí objevovat, prožívat, ale i zpomalit. Tempo změn je rychlé už i na Gen Z. Z pohledu věku cílových skupin se nejzajímavější trendy koncentrují na jejich nejmladších a nejstarších koncích. Z reportu VML Future 100 vybírám tři zásadní témata, která představují zajímavou příležitost i pro značky u nás.

1) Touha po spojení zůstává, formy se mění

Mód Luddite

Newyorský The Luddite Club se stal symbolem rebelie mladých proti závislosti na sociálních sítích. Názvem se inspirovali luddity, kteří v 19. století protestovali proti zavádění nových technologií v továrnách. Je nemožné být stále odpojený, stejně tak je náročné být pořád ve spojení. Nejen Gen Z ocení od značek pomoc s prožitkem bez distrakcí nebo plynulým přepínáním mezi oběma módy. Nokia hlásí nárůst zájmu o „hloupé“ telefony mezi mladými, přibývá také turistických destinací a eventů, které staví na „phone free“ propozici.

Sami spolu

Prožitek bez možnosti ho s někým reálně sdílet je jen svým stínem a sociální sítě na boj s pocitem osamělosti nestačí. Nové formy komunit kombinují anonymitu se sdílením silně emotivního prožitku. TheBigQuiet.com vytváří platformu a místa pro hromadné meditace až tisíců lidí. Pojem masa se už nevztahuje jen na tradiční příležitosti pro setkávání v oblasti hudby, sportu či náboženství. JoinMywedding.com zase umožňuje zažít autenticky indickou svatbu plnou cizích lidí. Značky můžou tak vytvářet anonymní komunity s prostorem pro sdílené zážitky.

Nové komunity

Tradiční rodina je doplňována alternativními způsoby soužití, m. j. také z důvodu rostoucích životních nákladů. CoAbode.org pomáhá vytvářet „mommunes“, tedy komunity matek samoživitelek, které spolu sdílí finanční náklady na bydlení i starost o děti. Jiné projekty se zase věnují multigeneračnímu spojování, třeba soužití studentů a seniorů. Zajímavý je také způsob soužití založený na společných hodnotách, jako např. eko komunita Honeydew.

2) Nepodceňujte „věčně mladé“

Příprava i „just in time“ řešení

Dle WHO bude do roku 2030 každý šestý člověk starší šedesáti let. Zájem marketérů o ně ale tento nárůst teprve dohání. Nejde jen o kvantitu, ale hlavně o kvalitu – žít dlouho dává smysl, když to není jen přežívání. Kvalitní život ve spojení s dlouhověkostí řeší lidé s vysokými příjmy – po světě už vznikají luxusní resorty nebo novodobá ultra prémiová fitness centra s top technologiemi i designem. Z druhé strany je tu ale ovoce a zelenina na předpis: tyto poukazy vypisují třeba lékaři v Británii či USA a přijímají je retaileři jako Kroger nebo Giant Food.

Britské Tesco zase cílí na 65 % košíku tvořeného zdravými potravinami nebo na snížení počtu kalorií svých privátních značek. Letošní veletrh CES v Las Vegas představil inovativní produkty, které pomáhají seniorům ve funkčních i emočních potřebách, od chytré stropní lampy detekující pády až k robotům s umělou inteligencí, kteří jsou schopni přirozené konverzace.

Krása prochází žaludkem

Nejen zdraví, ale i krása má vydržet déle. Vnější péče o pleť už nestačí, na vzestupu jsou doplňky stravy, nově personalizované. Lidé očekávají nabídku i od klasických značek kosmetiky. Neutrogena např. ohlásila partnerství se značkou Nourished, která představila na veletrhu CES 3D tištěné personalizované doplňky stravy a vitamíny. Personalizovat lze podle vyplněného dotazníku, jinde i podle testovaného DNA či mikrobiomu. I tahle inovace vypadá jako středověk vedle zatím teoretických možností genové a buněčné terapie – ty mají zvrátit náš biologický věk, aby dožití se stovky nebylo nic výjimečného (např. Project Blueprint, Healthspan Capital).

3) Generace Alfa je nová generace Z

Nejrozmanitější a nejrychlejší

Gen Z se jako cílová skupina skloňuje v marketingu už dlouho. Pomalu ale nastává éra generace Alfa, jejíž poznávání bude ještě náročnější, neboť je ze všech generací nejrozmanitější a nejhůře zaškatulkovatelná. A také nejrychlejší – historicky v nejmladším věku ochutná poprvé sushi nebo má svoji vlastní pleťovou kosmetiku. Tu dětem ze základní školy zdatně prodává třeba značka Evereden. Britské Luxury Family Hotels rovnou nabízejí „spa skincare treatments“ dětem od tří let. Experimentální přístup k jídlu zahrnuje i neobvyklé kombinace a ochotu bořit zažité kombinace. Pringles na základě trendu z TikToku udělalo speciální edici Pringles Crisp & Caviar nebo značka Skittles se spojila s French’s a uvedla oblíbené bonbony s novou hořčicovou příchutí.

Generace AI

Stane se generace alfa díky možnostem AI tou nejvíce lidskou generací jdoucí za skutečným smyslem, protože na to bude mít čas? Zatím si mladší část generace narozené mezi lety 2010 a 2014 může hrát s umělou inteligencí medvídka TeddyGPT, který by časem měl být schopen vyprávět příběhy na míru místo univerzálních pohádek pro všechny. Možná je to koneckonců lépe připraví na nové pojetí práce a využití AI pro každodenní práci pro ně nebude novinka, ale norma.

Co je Future 100 Report Future 100 vychází letos už podesáté, po spojení agentur Wunderman Thompson a VMLY&R poprvé pod značkou VML. Globální tým VML Intelligence připravil přehled stovky trendů a změn ve společnosti a životním stylu, které je dobré sledovat. Opírá se o kvantitativní data (9000+ respondentů z devíti trhů) i rozhovory s experty z různých sfér. Trendy jsou rozděleny do deseti oblastí: kultura, technologie, cestování, značky a marketing, jídlo a pití, krása, retail, luxus, zdraví, inovace. Můžete si ho stáhnout na vml.cz.

Text je součástí placené propagace agentury VML

