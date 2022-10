Známý konspirátor musí zaplatit miliardové odškodné

Nejznámějšího amerického konspirátora Alexe Jonese vyjdou jeho lži na miliardu dolarů. Tolik musí vyplatit rodinám obětí masové střelby v Sandy Hook. Jones ve vysílání svého InfoWars opakovaně tvrdil, že šlo o zinscenovanou událost, kterou elity využijí k omezení práva na držení zbraní. Rodiny zavražděných dětí kvůli tomu čelily útokům mašíblů, kteří měli pozůstalé za spojence satanistických globalistů, před nimiž Jones přes dvě dekády varuje. Americké soudy teď ale ve dvou případech rozhodly o rekordním odškodnění za pomluvu.

Vyplácení peněz závisí na právních hrách okolo Jonesova bankrotu, miliardu na kapse ale velký lhář určitě nemá. Soudní znalec odhaduje jeho jmění na 135 až 270 milionů dolarů. I to je slušné. Obrat jeho média dělal hlavně prodej doplňků stravy, jejichž nabídkami prokládal své uřvané litanie proti pedofilům z Bilderbergu. Původně rádiová stanice InfoWars se tak svým obchodním modelem blížila spíš k pochybným influencerům než běžným médiím. Firmy k nim nechtějí dávat reklamu, prodávají proto novodobé hrnce a ovčí deky.

K internetovým postavičkám připodobňoval Jonese i jeho právník. Hřmotný chlapík z Austinu podle něj sehrává svůj part pro publikum, nikdo by ho proto neměl brát vážně. Perspektiva dává v něčem smysl. Jones je bavič, kašpar, showman, co dokáže desítky minut zaníceně vyprávět o čemkoliv, aniž by ztrácel tempo. Plácá páté přes deváté, po zhlédnutí nového dokumentu Alex’s War ale chápu, že pro někoho má charisma. V tom, co dělá, je opravdu dobrý, jakkoliv to ani trochu dobré není.

Přesvědčivost a schopnost improvizace před kamerou sdílí právě s influencery, u nichž často zapomínáme, že mají skutečný talent, na kterém makají. Jones přesto nepatří mezi čistokrevné internetové tvůrce, a to bez ohledu na jeho lži. Lidé z YouTube či Instagramu žijí nezávisle na tradičních médiích, nepotřebují novináře, nemusí mít ponětí, že někde vypukla válka. Pro Jonese se naopak všechno točí okolo médií. Nedělá vlastní „investigativu“, ale usvědčuje média z údajných lží, kterých se podle něj redakce dopouští na povel mocných. On proti nim tasí svoje příběhy – a diváci očividně spory milují.

„Všechno je informační válka, všechno je propaganda,“ říká cynicky v jeden moment. Když ale jmenuje svůj největší úspěch, zní paradoxně až mainstreamově. Nejvíc si cení toho, že lidé díky jeho práci objevují kritické myšlení, zajímají se. Jones tehdy opravdu působí jako komik, co paroduje posedlost mediální gramotností. Není to přitom bavič z TikToku, ale někdo z éry institucionalizovaných médií, zlý John Oliver, který v klasickém televizním studiu míchá herecké etudy a informování veřejnosti. Využívá přitom toho, že žádnou instituci už nikdo pro svoje vysílání nepotřebuje. Až na něj. Pro něj zůstávají instituce všemocné.

Nakonec ale záleží pouze na reálných dopadech podobných vystoupení. Mohou být fatální. Socioložka Zeynep Tufekci to ilustruje na příkladu televize Fox News, která po svých zaměstnancích vyžadovala očkování. Ve vysílání proti němu ale stanice brojila, a tak dnes studie ukazují na souvislost mezi sledováním kanálu a vyšší covidovou úmrtností. Jonesovy lži zase vedly k obtěžování pozůstalých, prsty měl i v útoku na Kapitol z 6. ledna 2021.

Osud jeho InfoWars je nejistý, celková situace zůstává pár let stabilní: očividné lži mohou být dobrý byznys, protilátky neomezující svobodu slova zatím nemáme. Miliardová pokuta může být pro konspirátory snad trochu odstrašující.