Žufánek a Pflanzer rozjíždějí agenturu Wiseguys

Lihovarník Martin Žufánek a marketér Tomáš Pflanzer zakládají agenturu Wiseguys. Ta se plánuje specializovat na komunikační strategii, budování značky a PR. „A to nezvyklým způsobem - nikoliv aby se vykazovaly hodiny, ale aby to fungovalo,“ prohlašují zakladatelé. „Děláme to my. Tak, jako by to bylo naše. Pracujeme a i nadále budeme pracovat primárně s přáteli a značkami, které máme sami rádi,“ avizují.

Žufánek reprezentuje rodinný lihovar s obratem ve vyšších desítkách milionů korun a zároveň se zanedbatelnými marketingovými náklady. Pflanzer má za sebou působení ve výzkumných agenturách Kantar či Nielsen, specializuje se zejména na digitální marketing, o němž často přednáší, a podílel se také na politických kampaních.

„Známe skoro všechny a skoro od všeho máme klíče. Během posledních let jsme měli prsty v mnoha projektech, firmách i značkách, od kultury přes gastronomii až k investicím. Neustále nás někdo žádal o pomoc nebo radu. Nejsme raketoví vědci, ale máme absolutní cit pro to, jak komunikovat autenticky. A bezmezně věříme, že autenticita prodává,“ tvrdí Žufánek.

„Spousta skvělých firem ve své komunikaci nezdůrazňuje to skutečně zajímavé. My jsme pomocí Wiseguys vlastně jen formalizovali to, co spolu děláme roky. Načasování je ideální, na trhu dochází k pohybům, vznikají noví vítězové zítřka. Chceme být u toho, máme know-how a k tomu skupinu fantastických poradců napříč celým spektrem,“ doplňuje Pflanzer.