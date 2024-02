Zuzeta a její Inbox se zaměří na společenská témata

Podcastové vydavatelství Media Value z agenturní skupiny Katz83 vydává Inbox, první podcast ve vlastní dramaturgii od uvedení Insideru. Inspirací se stal soukromý inbox Zuzany Fryaufové, na sociálních sítích známé jako Zuzeta, která je zároveň autorkou konceptu a moderátorkou podcastu. Právě práce s komunitou a zvedání témat, která ji spojují s jejími sledujícími, tvoří hlavní dramaturgickou linku celého podcastu. To vše v tandemu s robustní infrastrukturou, social a komunikační strategií Media Value. První tři díly Inboxu si mohou posluchači přehrát už nyní, další budou vycházet pravidelně každou druhou středu.

„Mé slovo roku 2024 je odvaha. Odvaha jít s kůží na trh a představit svůj vlastní podcast, ve kterém poskytnu platformu k diskusi o tématech, která hýbou naším každodenním životem. Jsem moc ráda, že mám možnost o těchto tématech mluvit s tak zajímavými hosty a věřím, že společně z Inboxu vytvoříme prostor pro sdílení různých názorů a perspektiv,“ řekla k vydání podcastu moderátorka Zuzana Fryaufová alias Zuzeta.

V pilotním díle se se Šárkou Seydler Kabátovou, autorkou knihy Máma má práci, a Lucií Bášovou z iniciativy Mumdoo zaměřila na téma pracovních příležitostí žen na mateřské dovolené. Ve druhém díle si Zuzeta pozvala do designového apartmánu společnosti Innex Miloslava Šindeláře z Institutu moderní výživy, kde spolu diskutovali o obezitě. Podcast se však i věnuje tak ožehavým tématům, jako jsou například nízké tresty za sexuální násilí, na které se Zuzeta zaměřila společně s poslankyní za hnutí STAN Barborou Urbanovou. Pozvání do jednoho z nadcházejících dílů pak přijala i přední výzkumná pracovnice a kulturní antropoložka Marie Heřmanová. Díky propojení s Instagramem budou mít posluchači možnost aktivně se zapojit do diskuse k nastoleným tématům.

Podcast Inbox zároveň doplňuje mobilní formát určený pro sociální sítě Outbox, v němž Zuzana Fryaufová krátce komentuje aktuální dění ve společnosti. Outbox vychází z konceptu Pěna dní, který už Zuzeta v minulosti úspěšně publikovala na svém instagramovém účtu.

„Pilotní díl si během prvního týdne získal vysoký počet poslechů. Takového zájmu si moc vážíme a věříme, že se podcastu podaří získat nejen stabilní publikum, které doplní už tak početnou komunitu kolem Zuzety. Inbox podcast je tak pro nás dalším silným podcastovým projektem, který rozšíří portfolio našeho vydavatelství,” říká COO Media Value Ivana Gerik.

Podcast Inbox vychází pravidelně každou druhou středu a poslouchat ho je možné na platformách Spotify, Apple Podcasts a YouTube.

Text vychází v rámci placené spolupráce s agenturou Katz83

